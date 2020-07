New Yorkers schilderen in koeieletters ‘Black Lives Matter’ voor Trump Tower, burgemeester De Blasio helpt handje mee

Beeld EPA

Het is de tweede keer in korte tijd dat demonstranten, bijgestaan door de burgemeester van een grote Amerikaanse stad, met een enorme BLM-schildering het bloed onder Trumps nagels vandaan halen. De Blasio’s collega in Washington, Muriel Bowser, gaf vorige maand als eerste burgemeester haar zegen om de enorme gele letters te schilderen, in dat geval vlak bij het Witte Huis.

In New York schilderde de burgemeester, vergezeld door demonstranten onder leiding van Al Sharpton, pal voor de ingang van Trump Tower met zichtbaar plezier de eerste letters op het wegdek. ‘Wij maken vandaag duidelijk wat belangrijk is’, aldus De Blasio, begin dit jaar nog kortstondig presidentskandidaat . ‘Wij doen geen afbreuk aan Fifth Avenue, wij bevrijden het. Wij verheffen Fifth Avenue. Er is geen Amerika zonder zwart Amerika.’

De zwarte vrouw van de burgemeester, Chirlane McCray, deed ook een duit in het zakje. ‘Wij zeggen luid en trots Black Lives Matter tegen diegenen die weigeren onze rol te erkennen in het opbouwen van deze stad’, aldus de first lady van New York. ‘Mensen zoals de voormalige bewoner van dit gebouw.’ Trump woonde tot zijn verkiezingszege in 2016 jarenlang in een appartement van 80 miljoen euro boven in Trump Tower. Zijn miljardenbedrijf Trump Organization, nu bestuurd door zijn zonen, is nog altijd in het glazen complex gevestigd.

President Trump en zijn aanhangers beschouwen de actie van De Blasio en de activisten als een grote provocatie. Beeld AFP

‘Afbreuk aan Fifth Avenue’

Trump, die de demonstranten afschildert als linkse radicalen en vandalen, heeft nog niet gereageerd op het nieuwe uitzicht vanuit zijn wolkenkrabber. Toen de New Yorkse burgemeester vorige maand het plan aangekondigde, haalde de president wel meteen uit op Twitter. Hij vond het een schande dat de ‘fabelachtige en prachtige’ straat, een van de chicste van de stad, beschilderd zou worden met de enorme letters. ‘Dit doet afbreuk aan deze luxe straat’, aldus Trump.

De president betoogde toen ook dat de demonstranten die in Amerika’s steden protesteerden tegen politiegeweld en voor zwarte burgerrechten, leuzen schreeuwden waarin werd opgeroepen om agenten te doden. ‘Bak ze als bacon, is hun leus’, aldus Trump. ‘De politie van New York is woedend.’ Maar donderdag was niets te merken van enig vorm van protest van de kant van agenten toen de enorme letters één voor één verschenen bij Trump op de stoep.

Sharpton, een van de bekendste New Yorkers, vond Fifth Avenue de meest aangewezen plek in Manhattan voor de zestien megaletters. De burgerrechtenleider stond de afgelopen weken de familie van Floyd bij. ‘Waarom zouden we niet in de drukste straat van de wereld eraan herinneren dat wij te lang het belang en de waardigheid van zwarte levens negeren?’, aldus Sharpton.

Our city isn’t just painting the words on Fifth Avenue. We’re committed to the meaning of the message. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/VE6MT80qDI — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) 9 juli 2020

Schilderingen vernield

Maar Trump-aanhangers vonden dat De Blasio en Sharpton wel iets beters konden doen, zoals het aanpakken van de misdaad in de stad. ‘Dit is De Blasio’s New York: gemeente-ambtenaren brengen een Black Lives Matter-schildering aan in New York terwijl het aantal schietpartijen met 130 procent is gestegen’, twitterde Fox News-presentator Sean Hannity, een grote vriend van de president. Hannity doelde op misdaadcijfers van de politie over juni.

Of de letters lang ongeschonden zullen blijven, is nog maar de vraag. Begin deze week werd een soortgelijke schildering in een stadje bij Chicago in de nacht veranderd in ‘All Lives Matter’. En vorige week waren twee witte bewoners van het stadje Martinez in Californië zo boos, dat ze de letters met zwarte verf probeerden weg te werken. Behalve vandalisme is het tweetal ook een haatmisdrijf ten laste gelegd. Ze kunnen een jaar celstraf krijgen. ‘We zijn dit verhaal van politiegeweld, onderdrukking en racisme beu’, zegt een van hen, gekleed in een Trump-T-shirt, op een video. ‘Het is een leugen. Een leugen.’