New York trekt ten strijde tegen Airbnb en verbiedt het huren van gehele woningen

New York is de volgende toeristische trekpleister die probeert verhuurplatforms als Airbnb, Booking.com en Vrbro aan banden te leggen. Die platforms zijn sinds hun opkomst ongeveer vijftien jaar geleden zo groot geworden, en hun populariteit heeft zoveel impact op de beschikbaarheid en prijzen van huizen, dat de ene na de andere gemeente de afgelopen jaren heeft ingegrepen.

New York is een van de laatste grote toeristensteden die nu met name de verhuur van hele appartementen beperkt. Het stadsbestuur probeert op deze manier te voorkomen dat de toch al schaarse huizen in New York het hele jaar door bewoond worden door toeristen, en hoopt de huur- en huizenprijzen hiermee enigszins in toom te houden. Verblijven van meer dan dertig dagen zijn uitgezonderd van de nieuwe regelgeving, die met name is gericht op korte verblijven.

Grote groepen toeristen

Met een verbod op de verhuur van hele appartementen mikt New York ook op grotere groepen toeristen, die doorgaans verantwoordelijk zijn voor de meeste overlast. Verhuurders mogen maximaal twee betalende gasten per keer ontvangen. Houden ze zich hier niet aan, dan krijgen zowel de verhuurder als het verhuurplatform een boete opgelegd. Hoe hoog die boete wordt, is nog niet bekend. Ook moeten huiseigenaren bij de gemeente een vergunning aanvragen; verhuurplatforms mogen geen huizen meer aanbieden die niet geregistreerd staan.

Volgens cijfers van Inside Airbnb, een datawebsite die Airbnb-registraties bijhoudt over de hele wereld, staan er in de stad New York ruim 40 duizend woningen op het platform geregistreerd. In meer dan de helft van de registraties gaat het om het verhuren van de volledige woning. Een woordvoerder van het Bureau voor Speciale Handhaving in New York zei tegen de Amerikaanse krant New York Daily News dat vermoedelijk meer dan 10 duizend Airbnb-registraties zullen verdwijnen als gevolg van de nieuwe wetgeving.

Omhoogschietende prijzen

Niet alleen voor verhuurders heeft de wet grote gevolgen, ook reizigers zullen met de consequenties te maken krijgen. Volgens Sean Hennessey, universitair hoofddocent aan de NYU School of Professional Studies, zullen de prijzen van kamers, zowel op huurplatforms zoals Airbnb als bij reguliere hotels, omhoogschieten. Ook worden groepen reizigers als gevolg van de nieuwe maatregelen gedwongen meerdere hotelkamers te boeken, wat aanzienlijk duurder kan uitpakken. ‘Dat zal New York wellicht wat minder aantrekkelijk en betaalbaar maken als vakantiebestemming’, aldus Hennessey in USA Today.

Veel steden gingen New York voor in het invoeren van soortgelijke maatregelen om verhuur via Airbnb te beperken. Of de regels in die steden hebben geleid tot een stijging van hotel- en kamerprijzen, is onmogelijk te achterhalen. Veel andere factoren, waaronder de invloed van het hoogseizoen, tijdelijk verminderd toerisme wegens de coronapandemie en de nieuwbouw van hotels, hebben invloed op de prijs van een overnachting.