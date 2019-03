New York Times: Trump beval stafchef om schoonzoon toegang te geven tot top-secret informatie

Volgens de krant werd er in de omgeving van Trump bezorgd gereageerd op diens beslissing om zijn schoonzoon, de man van Trumps dochter Ivanka, zomaar toegang te verschaffen tot uiterst gevoelige informatie. John Kelly, de toenmalige stafchef van het Witte Huis, heeft daarom een interne nota opgesteld over de opdracht die hij daartoe van de president kreeg.

Donald McGahn, die op dat ogenblik werkte als jurist van het Witte Huis, schreef eveneens een interne nota waarin hij zijn bezorgdheden om Kushner uitdrukte en toelichtte waarom hij zelf gekant was tegen de beslissing.



In januari beweerde Trump tijdens een interview met The New York Times nog dat hij niets te maken had met Kushners veiligheidsmachtiging. De krant schrijft nu dat de nota’s die stelling weerleggen.

Witte Huis-woordvoerder Sarah Sanders wilde niet op het nieuws reageren. Peter Mirijanian, een woordvoerder van Kushners advocaat, deelt in een e-mail mee dat het Witte Huis en de autoriteiten die instaan voor de veiligheidsmachtiging hen vorig jaar hebben verzekerd dat de aanvraag van Kushner ‘werd afgehandeld volgens de reguliere procedure zonder druk van derden’. ‘Nieuwe berichten, als ze zouden kloppen, veranderen niets aan wat er destijds werd gezegd’, aldus Mirijanian.

In februari trok John Kelly de veiligheidsmachtigingen van Kushner en enkele andere medewerkers die tijdelijk toegang hadden gekregen, weer in. Hij nam die beslissing in de nasleep van de affaire rond Witte Huis-medewerker Rob Porter, die door zijn twee ex-vrouwen beschuldigd werd van mishandeling.