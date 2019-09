New York Times: nieuwe rakettests Noord-Korea vormen steeds grotere bedreiging

De lancering van een Noord-Koreaanse raket op 10 augustus. Volgens Pyongyang gaat het om een korteafstandsraket. Beeld AP

Dat meldt The New York Times op basis van informatie van Amerikaanse inlichtingenfunctionarissen en deskundigen. Sinds mei heeft Noord-Korea een kleine twintig tests uitgevoerd met korteafstandsraketten die een bereik hebben van zo’n 700 kilometer.

Het is de zoveelste aanwijzing dat Noord-Korea, ondanks de gesprekken met Trump, stug verder gaat met het uitbreiden en verder perfectioneren van zijn wapens. Sinds de eerste top met Trump vorig jaar in Singapore, zijn er voortdurend berichten dat Pyongyang onder andere niet van plan is het kernwapenarsenaal op te geven.

Trump heeft de raketlanceringen steeds gebagatelliseerd omdat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zich zou houden aan de afspraak om geen langeafstandsraketten te testen. Ook heeft Pyongyang sinds de Singapore-top geen kernproeven meer gehouden. De Amerikaanse president roept ook steeds dat hij ‘mooie brieven’ van Kim krijgt over de onderhandelingen tussen beide landen om tot een nucleair akkoord te komen.

Maar de rakettests stellen Noord-Korea steeds meer in staat om het toch al uitgebreide raketarsenaal te verbeteren. De korteafstandsraketten kunnen de raketverdediging die de VS hebben opgebouwd om Zuid-Korea en Japan te verdedigen, makkelijker omzeilen omdat ze laag vliegen en wendbaarder zijn. Ook zijn de raketten, zoals de KN-23, moeilijker te ontdekken omdat ze in een paar minuten vanaf mobiele lanceerinstallaties kunnen worden afgevuurd.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un op 24 augustus op een militaire basis, kort na een test met een korteafstandsraket. Beeld AP

‘Niet overreageren’

De KN-23, die in februari op een militaire parade werd getoond, werd in mei voor het eerst getest. In de maanden daarna volgden nog drie lanceringen. De raket trok internationaal de aandacht omdat het verdacht veel lijkt op de Russische Iskander-raket. De KN-23 beschikt over een explosieve lading van 500 kilo en zou lager kunnen vliegen dan andere korteafstandsraketten. Door de ontwijkende bewegingen, met name in de laatste fase van de vlucht, zou deze raket moeilijker kunnen worden onderschept.

Het gevaar is groot dat Kim, die bij veel van de tests aanwezig was, de opgedane ervaring en technologie zal gebruiken om Noord-Korea’s middellange-en langeafstandsraketten te verbeteren. Pyongyang heeft tot nu toe drie succesvolle tests uitgevoerd met de twee soorten langeafstandsraketten waarover het beschikt. Noord-Korea beschikt sinds 2017 over onder andere de Hwasong-15, die met een bereik van zo’n 13.000 kilometer de VS kan bereiken.

‘Het is slechts een kwestie van tijd voor de technologie die is gebruikt, wordt aangewend voor raketten met een groter bereik’, waarschuwt Vipin Narang, hoogleraar aan de Amerikaanse universiteit MIT, die de Noord-Koreaanse raketvorderingen onderzoekt. De Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper erkende vorige week, in tegenstelling tot Trump, ‘bezorgd’ te zijn over de vele raketlanceringen van de afgelopen maanden.

De Noord-Koreaanse raketten kunnen vanaf mobiele lanceerinstallaties worden afgevuurd, waardoor ze moeilijk ontdekt kunnen worden. Beeld REUTERS

Betrouwbaarheid

De raketten kunnen in korte tijd de Amerikaanse bases treffen in Zuid-Korea waar 24 duizend militairen zijn gelegerd. In Japan zijn 38 duizend Amerikaanse soldaten gestationeerd. ‘Wij gaan niet overreageren’, benadrukte Esper. ‘Wij willen gepast reageren om er zeker van te zijn dat de deur naar diplomatie niet wordt dichtgegooid.’ Een tweede nucleaire top tussen Trump en Kim mislukte eerder dit jaar omdat Noord-Korea volgens de VS niet ver genoeg wilde gaan.

Japan en Noord-Korea tonen zich steeds bezorgder over de Noord-Koreaanse tests. Vorige week waarschuwde Tokio dat de nieuwe raketten een bedreiging kunnen vormen voor de raketverdediging die Japan moet beschermen tegen een Noord-Koreaanse aanval. Op zee varen Amerikaanse Arleigh Burke-torpedobootjagers, die uitgerust zijn met Standard-raketten. In Japan zijn verder Patriot-raketbatterijen operationeel om Noord-Koreaanse raketten tijdig te onderscheppen.

Nadat Noord-Korea vorige maand opnieuw twee tests had uitgevoerd, zei Zuid-Korea dat ze onder andere bedoeld waren om de betrouwbaarheid van de korteafstandsraketten te testen. De raketlanceringen kwamen slechts enkele uren nadat Trump had gezegd dat hij Kims ‘zeer mooie brief’ had ontvangen. ‘Ik zeg het opnieuw’, benadrukte de president. ‘Er zijn tot nu toe geen kernproeven gehouden. De rakettests waren allemaal korteafstandsraketten. Geen langeafstandsraketten.’