New York legt gewapend rondlopen op een flink aantal plekken aan banden

Times Square is vanaf nu een 'gun free zone', getuige bordjes die vandaag zijn opgehangen. Beeld AP

Deze maatregel is ingevoerd nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof in juni een wet schrapte die het zonder vergunning verborgen dragen van vuurwapens in de gehele staat New York verbiedt. De conservatieve meerderheid van de rechters van het Hof oordeelde dat het al bijna honderdjarige verbod in New York in tegenspraak is met de grondwet. Die geeft Amerikanen het recht een wapen te dragen.

Als reactie op deze verruiming kwam de stad New York met tegenmaatregelen die het wapenbezit in de staat juist opnieuw aan banden moeten leggen, zoals strengere eisen voor aanvragers van wapenvergunningen, een verplichte opleiding en training op de schietbaan en onderzoek naar het sociale media-gebruik van een aanvrager. Ook werden de ‘gevoelige gebieden’ aangekondigd, waar vuurwapens illegaal zijn.

Voorstanders van meer restricties op wapenbezit, die vrezen dat door de uitspraak van het Hooggerechtshof het wapengeweld alleen maar toeneemt, juichen de maatregelen toe. De nieuwe regels leiden echter ook tot een stortvloed van rechtszaken, omdat voorstanders van wapenbezit vinden dat er zoveel ‘gevoelige gebieden’ zijn aangewezen dat een vergunninghouder nauwelijks meer met een wapen de straat op kan.

Met elektronische borden zal worden duidelijk gemaakt voor welke delen van Times Square, een populaire trekpleister waar dagelijks 360.000 voetgangers passeren, het verbod precies geldt. Op overtreding van het verbod, dat geldt ook voor drukke zijstraten rond Times Square, kan maximaal vier jaar gevangenisstraf staan.

Aan de vooravond van de nieuwe regels is er nog wat verwarring over wat wel en niet kan rond Times Square. Volgens sommige New Yorkse media mogen mensen met een vergunning voor verborgen gedragen wapens hun pistool of revolver wel meenemen, maar in een afgesloten kistje, andere media beweren dat zelfs voor burgers met vergunning een gewapende wandeling over Times Square al illegaal is. Restaurants en winkels in het gebied zouden met een speciaal bordje in de etalage kunnen aangegeven of gewapende klanten welkom zijn of niet.