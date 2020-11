New York in verwarring: wint Biden toch?

In New York zijn veel winkels dichtgetimmerd uit angst voor rellen, maar langzamerhand begint er andere realiteit te dagen: eentje waarin Biden alsnog president van Amerika kan worden. In het Democratische bolwerk leidt dat tot een vleugje hoop.

Micha Louis kan (25) het nog steeds niet geloven. ‘Toen ik ging slapen dacht ik echt dat Trump zou gaan winnen, verschrikkelijk’, vertelt de student bedrijfskunde. Ze bleef tot laat op, ver na middernacht, omdat ze ergens hoopte dat de kansen voor Biden nog zouden keren. ‘Op een gegeven moment ga je maar naar bed, omdat je de volgende dag toch moet werken.’ Louis werkt als assistent-bedrijfsleider in een lunchtentje in Harlem (New York) om haar studie te bekostigen. Maar toen ze wakker werd lagen de kaarten ineens anders. Louis glimlacht van oor tot oor. ‘Wint Biden toch? Ik hoop het zo. Het zou een goede dag voor Amerika zijn.’

Begrijp haar niet verkeerd, ze is geen 100 procent Bidenfan, maar alles beter dan Trump, die in haar ogen een racist is en het toonbeeld van white privilege. ‘Hij kreeg een miljoen dollar mee van zijn vader’, zegt Louis. Biden daarentegen komt uit een arbeidersgezin (zijn vader was autoverkoper) en had veel tegenslag in zijn leven: twee van zijn kinderen overleden, evenals zijn eerste vrouw. Zijn nog levende zoon Hunter worstelde lang met een drugsverslaving. Dat soort zaken doen ertoe in een buurt waar veel mensen een zwaar leven hebben. In Harlem lacht het leven je niet altijd toe, weet Louis, die zelf een kindje verloor. Vrouwenrechten zoals abortus en anticonceptie, ze hoopt dat dat soort zaken veilig zijn in de handen van Biden. ‘Trump geeft in elk geval niks om vrouwen’.

Om een klein beetje gevoel te krijgen wat er leeft na de grillige verkiezingsdag in Amerika – met een presidentsrace die nog steeds alle kanten op kan gaan – rijden we met een taxi van het zuiden naar het noorden van het New Yorkse eiland Manhattan. De route voert ons langs bekende plekken als Broadway, Times Square, Wall Street, Trump Tower en de volkswijk Harlem. Hoewel deze route zeker geen representatief beeld geeft van Amerika, voert de autorit ons wel langs verschillende belevingswerelden in New York.

Times Square

Op Broadway en Times Square draait het leven om dromen die uitkomen of in kiem worden gesmoord. Het is de plek waar kleine mensen groot hopen te worden, waar volop wordt gefantaseerd over beroemd worden, waar op theatergevels billboards hangen met wereldberoemde films als The Lion King. En waar op de dag na de verkiezingen op metershoge beeldschermen het nieuws over de spannende presidentsrace live is te volgen.

Times Square, plek van hoop en dromen Beeld Daniel Rosenthal

Onder zo’n beeldscherm staat de sociaal werkster Camille T. (52, liever geen achternaam) om 8 uur ’s ochtends koffie te drinken voordat ze naar haar werk gaat. Hoewel de zon op is, leggen de hoge wolkenkrabbers Times Square nog bijna volledig in de schaduw. Het is een beetje fris op deze novemberochtend en Camille rilt even van de kou. Ook zij is tot laat opgebleven om de verkiezingsuitslagen te kijken, tot 2 uur vannacht, waarna de moed haar in de schoenen zonk. Trump riep zijn eigen overwinning uit toen nog niet alle stemmen waren geteld, een ‘onverantwoordelijke aanslag op de democratie’, zegt ze. Ze vreest het ergste als Trump het echt voor elkaar krijgt om nog een keer vier jaar aan de macht te zijn. ‘Dan durft hij echt alles te doen en gaan alle remmen los. Want dan hoeft hij zich niet eens meer druk te maken om zijn herverkiezing.’

Camille maakt zich bij een nieuwe termijn voor Trump zorgen om haar 25-jarige zoon, die twee meter lang is en erg breed. ‘Het is een lieve schat, maar mensen zien hem met zijn zwarte huidskleur en zijn postuur al gauw als een bedreiging.’ Trump gaat haar en haar familie zeker geen veiliger gevoel geven. ‘Ik belde mijn zoon gisteravond op om hem gerust te stellen. We zullen hier samen doorheen komen, zei ik tegen mijn zoon.’ Maar Camille vindt het eigenlijk gek dat je als Amerikaan bang moet zijn voor je president. ‘Dit is toch geen derdewereldland?’

Er wordt veel gespeculeerd over onveiligheid en rellen, wat de uitslag ook wordt. De ramen van de ene na de andere winkel op Broadway en Times Square zijn uit voorzorg dichtgetimmerd met houten planken. Volgens de agenten die iets verderop staan, kan het donderdag of vrijdag wel eens losgaan in diverse delen in het land.

Wall Street

De taxi is een kwartier later op Wall Street, het walhalla van Trump. In de afgelopen vier jaar wees hij telkens naar de aandelenkoersen als iemand kritiek had op zijn beleid. Maar ook hier is de reactie niet onverdeeld positief op de vroegtijdige overwinningsverklaring van Trump. De beurshandelaren kregen de verkiezingsnacht die ze het meest vreesden, namelijk eentje met een onzekere uitkomst. Dat deed de beurskoersen deze ochtend flink schommelen.

De mannen en vrouwen die de New Yorkse aandelenbeurs passeren in nette lange overjassen zien er dan ook niet erg ontspannen uit. Ze zijn gehaast op weg naar hun volgende afspraak, hebben vaak oortjes in waarmee ze naar het laatste financiële nieuws luisteren. Mick, een 28-jarige juridisch expert die op Biden heeft gestemd, kan alleen maar bidden dat er snel een definitieve uitslag komt, zodat er rust weer terugkeert in het land. Vincent, een 30-jarige financieel expert die ook al geen achternaam wil geven, hoopt op ‘stabiliteit’ zodat de markten weer rustig worden. En net als vele Amerikanen hoopt hij dat het corona-steunpakket voor ondernemers en werknemers snel door het Congres komt, zodat de economie weer kan gaan draaien. Door de presidentsrace tussen Trump en Biden is de besluitvorming over dat steunpakket ernstig vertraagd en zitten miljoenen Amerikanen al weken zonder salaris.

Roger Taylor en Robert Bradford Beeld Daniel Rosenthal

Trump Tower

De taxi rijdt verder, naar het noorden van Manhattan. Bij Trump Tower staan drie bouwvakkers, die tot de kleine groep pro-Trumpers in deze stad behoren. Ze blijken dan ook niet uit het vrijgevochten New York te komen, maar uit het binnenland van Amerika, waar traditioneel conservatiever wordt gestemd. Rob Bradford (51) en Roger Taylor (60) hebben net even rookpauze en willen best vertellen waarom ze hopen dat Trump president blijft. ‘Hij is een zakenman, die zorgt dat de economie blijft draaien, dat is precies wat we nodig hebben’, zegt Bradford.

Zijn collega Taylor knikt instemmend. Hij weet zeker dat Trump zijn verlies gaat aanvechten als ‘plotseling’ blijkt dat Biden heeft gewonnen, zoals de president ook zelf meerdere malen heeft gesuggereerd. ‘Trump gaat dat rechtzetten, let maar op.’ Hoe dan? Via de rechter misschien. Maar er zijn andere manieren, waar ze verder niet over willen uitweiden. De Trump Tower is rondom afgezet met dranghekken. De ramen van de meeste winkels in de nabije omgeving zijn ook hier dichtgetimmerd. Tientallen agenten bewaken het immense gebouw dat symbool staat voor de president die zich niet zomaar uit het Witte Huis laat verjagen. New York houdt de adem in.