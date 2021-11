New Delhi neemt zware maatregelen tegen smog en overweegt lockdown

Hevige smog in New Delhi afgelopen dinsdag. Beeld AFP

De autoriteiten legden de meeste bouwprojecten in de stad van 20 miljoen inwoners stil en vijf grote met steenkool gestookte elektriciteitscentrales. Ook mogen vrachtwagens die niet-essentiële goederen vervoeren de stad niet meer in. Niettemin bleef de luchtvervuiling woensdag gevaarlijk hoog.

Het Indiase hooggerechtshof had de stedelijke overheid vorige week gekapitteld over haar falen de luchtvervuiling aan te pakken. Zaterdag waren scholen en veel kantoren al gesloten. Minstens de helft van de ambtenaren moet thuiswerken tot 21 november. Scholen blijven voor onbepaalde tijd dicht.

De overheid overweegt zelfs een weekend-lockdown af te kondigen zoals die dit jaar vanwege de pandemie van kracht was. De kwestie is voorgelegd aan het hooggerechtshof. Experts waarschuwen dat een lockdown weinig zal uithalen en vooral de economie zal schaden. ‘Dit is niet de oplossing die we zoeken, want dit is enorm disruptief’, aldus Anumita Roychowdhury van de ngo Center for Science and Environment.

Ziekenhuizen vangen intussen steeds meer patiënten met ademhalingsproblemen op, vooral kinderen. De aantallen zijn de laatste week verdrievoudigd, zegt Arvind Bountra van het Max Super Speciality Hospital. ‘Dit is een direct gevolg van de hoge luchtvervuilingsniveaus waar de stad mee kampt’, aldus de arts.

New Delhi wordt al jaren geteisterd door luchtvervuiling. De stad was in 2020 voor het derde jaar op rij de hoofdstad met de slechtste luchtkwaliteit ter wereld. Op onbewolkte dagen met veel luchtvervuiling komt de zon amper door de smogdeken heen en zijn gebouwen op een paar honderd meter afstand niet meer te zien.

De smog in Delhi en andere grote steden in Noord-India wordt veroorzaakt door de uitstoot van de industrie, de vele kolencentrales en de miljoenen vaak oude auto’s en scooters die de straten verstoppen. Het stof van de onafgebroken bouwactiviteiten komt daar nog bij. De vieze lucht wordt in de wintermaanden ernstiger, vooral bij windstil weer, doordat boeren in omliggende staten dan het oogstafval op hun akkers verbranden in aanloop naar het nieuwe seizoen. Pogingen van de regering om dat te stoppen hebben weinig succes.

De luchtkwaliteitsindex (Air Quality Index, AQI) was in Delhi afgelopen dagen steeds hoger dan 450 op een schaal van 500, ofwel ‘gevaarlijk’. De internationaal gangbare AQI meet onder meer de concentraties van de schadelijke fijnstofdeeltjes PM2.5 en PM10 per kubieke meter lucht. Een AQI tot 50 geldt als goed of veilig. Meer dan 1 miljoen Indiërs sterven jaarlijks door ziektes die verband houden met luchtvervuiling.