Neutrale verpakking wordt ook voor de sigaar en e-sigaret verplicht

Het traditionele sigarenkistje moet plaatsmaken voor een neutrale verpakking om de rookwaar onaantrekkelijker te maken. Beeld ANP

Dit blijkt uit een conceptregeling die staatssecretaris Paul Blokhuis (CU) van Volksgezondheid heeft gepubliceerd. De regeling maakt het mogelijk dat hij de ingangsdatum van de zogenoemde plain packaging voor sigaren en dampwaar afkondigt.

‘Sigaren en elektronische dampwaar zijn geen normale producten’, schrijft Blokhuis. ‘Er is dan ook geen reden om verpakkingen van sigaren en elektronische dampwaar niet ook een neutraal uiterlijk te geven om de aantrekkelijkheid te verminderen.’

De nieuwe regels gaan voor alle sigaren gelden. ‘Het roken van sigaren’, schrijft Blokhuis, ‘is net zo schadelijk als het roken van andere tabaksproducten. Ook de rokers en meerokers van sigaren moeten worden beschermd. Om die reden worden ook eisen aan verpakkingen van sigaren gesteld.’

Blokhuis omschrijft het begrip ‘elektronische dampwaar’ nauwkeurig, omdat die door de creatieve tabakslobby wordt gepresenteerd als alternatief voor roken: ‘Onder elektronische dampwaar wordt het volgende verstaan: elektronische sigaret, navulverpakking, elektronische sigaret zonder nicotine, navulverpakking zonder nicotine en patroon zonder nicotine. Voor al deze producten zullen nadere eisen gesteld worden aan de verpakkingen.’

Ontmoedigd

Het gebruik van de e-sigaret onder jongeren is volgens Blokhuis aanzienlijk. ‘Het is belangrijk om te voorkomen dat jongeren verslaafd raken aan een product dat op zichzelf schadelijk is en mogelijk een opstap is naar het roken van tabaksproducten. Daarom is het wenselijk dat het gebruik van de e-sigaret onder jongeren wordt ontmoedigd.’

Het gaat om de uitwerking van voorstellen uit het Nationaal Preventieakkoord, daarin staat een reeks antirookmaatregelen, waaronder plain packaging. Het gaat om een eenvormige, grauwe, donkergroen-bruine kleur van de verpakking. Die is al ingevoerd in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Hongarije, Noorwegen, Australië en Nieuw-Zeeland. Het is de bedoeling roken onaantrekkelijk te maken, waardoor per 2040 geen jongere meer rookt en nog maximaal 5 procent van de volwassenen.

Het is een voortzetting van het antirookbeleid dat twintig jaar geleden werd ingezet. In 2002 werd een reclameverbod van kracht, gevolgd door het verbod op roken op de werkvloer en in de horeca. Daarvoor was de gezondheid van niet-rokende werknemers de inzet. Eerst werden nog uitzonderingen getolereerd voor bijvoorbeeld kleine horecagelegenheden en met rookruimten op de werkvloer. Ook daaraan wordt een eind gemaakt. In 2014 werd de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabaksproducten verhoogd van 16 jaar, zoals dat sinds 2003 gold, naar 18 jaar. Producenten moeten op een deel van de verpakking ‘ontmoedigende’, confronterende foto’s zetten. De NS wil alle stations rookvrij maken.

Blokhuis heeft het ontmoedigen van roken tot inzet gemaakt door middel van het Nationaal Preventieakkoord. Zo moeten supermarkten alle rookwaar sinds 1 juli uit het zicht opbergen. Dit gaat op 1 januari 2021 ook gelden voor andere verkooppunten zoals tankstations. Alleen speciaalzaken die minimaal driekwart van de omzet aan rookwaar te danken hebben, mogen die nog uitstallen. In 2023 moeten sigarettenautomaten zijn verdwenen.

Schoolpleinen, alle 400 kinderboerderijen, alle 12 duizend kinderopvanglocaties en 2.500 sportverenigingen moeten rookvrij worden. Dat geldt ook voor driekwart van de speeltuinen, die, net als alle sportverenigingen, in 2025 allemaal rookvrij moeten zijn.

Om rokers te helpen met stoppen wordt hulp hierbij vergoed door de verplichte basisverzekering tegen ziektekosten.