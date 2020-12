Neustest verleden tijd? Singapore ontwikkelt nieuw type coronatest

Bezoekers op het Changi International Airport in Singapore. Beeld AFP

Het staafje dat onnatuurlijk ver via je neus naar binnengaat, het veel te lang durende draaien en wroeten, het irritante en vaak ook pijnlijke gevoel. Nee, de coronaneustest kunnen we missen als kiespijn.

Misschien is het binnenkort zover, want een simpelere speekseltest is in opmars. Vrijdag is door Singapore een coronatest goedgekeurd waarmee alleen nog met een staafje in de keel speeksel wordt afgenomen. Daarna dient men in een bakje te spugen. Enige ongemak: het staafje moet wel diep in de keel worden gestoken.

De speekseltest, die speurt naar het erfelijk materiaal van het coronavirus, bleek in verschillende controlestudies net zo accuraat te zijn als de bestaande neus- en keeltest. Dat is een kleine doorbraak, want tot nu toe was de speekseltest vaak minder gevoelig, omdat speeksel vol enzymen zit die het erfelijk viraal materiaal afbreken.

Vier keer zoveel testen

Singapore gaat de nieuwe test vanaf volgend jaar inzetten op het internationale vliegveld. De stadsstaat opent geleidelijk zijn grenzen voor ‘veilige’ landen en wil de ontvangst voor reizigers een stuk prettiger maken. Bovendien is de verwerking van de speekseltest makkelijker, waardoor volgens de producent, Advanced MedTech, in dezelfde periode vier keer zoveel testen kunnen worden verwerkt, in vergelijking met de ‘ouderwetse’ PCR-test.

Het 6 miljoen inwoners tellende Singapore maakte sinds het begin van de pandemie naam met een consequent en grootschalig testbeleid, een van de redenen waarom het virus onder controle is. Er zijn momenteel geen lokale besmettingen bekend. Slechts 29 mensen overleden er aan corona.

Gedeelte reizigers welkom

Inkomende reizigers vormen nu de voornaamste dreiging. Toch wil Singapore, met een economie die voor een groot deel afhankelijk is van internationale handel, buitenlanders weer toelaten. Reizigers uit Australië, Brunei, China, Nieuw-Zeeland en Vietnam zijn welkom. Vanaf volgende week komen daar ook de Taiwanezen bij.

De eilandstaat is in mei volgend jaar gastheer van het World Economic Forum. Idealiter komen bezoekers dan zonder verplichte quarantaine naar binnen. Veel testen is een alternatief. En het liefst wordt de neus daarbij gespaard. ‘Niemand wil een staafje dat in zijn neus of achterin zijn keel wordt gepord’, aldus Abel Ang, directeur van het bedrijf dat de testen ontwikkelde. ‘Het is een keerpunt voor Singapore, nu we ons weer openstellen voor de wereld.’