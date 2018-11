Neus vliegtuig Lion Air bleef duiken, correctie piloten mocht niet baten

Meer dan 24 keer wisten de piloten het toestel handmatig weer recht te krijgen, na 11 minuten verloren zij definitief de controle over de Boeing 737 Max waarna het vliegtuig met een snelheid van zo'n 750 kilometer per uur in zee stortte.

Dat blijkt uit voorlopige rapporten over de crash waarover Bloomberg en The New York Times beschikken. Het eerste rapport over de crash bij Jakarta waarbij 189 mensen om het leven kwamen, wordt vandaag gepresenteerd.

De data van de vluchtrecorder bevestigt de theorie van onderzoekers over een niet goed functionerend computersysteem in dit type Boeing. Dit systeem, Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS) d genaamd, drukt de neus van het vliegtuig omlaag als die te hoog komt te liggen. Als het systeem van sensors de verkeerde informatie doorgespeeld krijgt, wordt de neus naar beneden gedwongen ook als dat niet nodig is. Piloten zouden niet weten hoe ze moet het systeem om moeten gaan, omdat het niet in de handleiding van het toestel staat.

Naar aanleiding van het nieuws over het automatische besturingssysteem en het mogelijke falen hiervan, heeft de familie van een passagier van het neergestorte vliegtuig Boeing aangeklaagd. De vliegtuigbouwer zegt achter de veiligheid van het toestel te blijven staan.