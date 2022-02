Netwerk van nerds zamelt in drie dagen miljoenen in voor WikiLeaks-oprichter Julian Assange

Een aanhanger van WikiLeaks-oprichter Julian Assange tijdens een protest, twee weken terug in Londen. Beeld AFP

Meer dan vijfduizend mensen hebben tot nu toe bijgedragen aan de inzameling, zo meldde klokkenluiderswebsite WikiLeaks zondag op sociale media. De AssangeDAO noemde de inzameling en de opbouw van ‘een toegewijde gemeenschap’ eerder op de dag een enorm succes, dat niet mogelijk was geweest zonder ‘de open en censuurbestendige aard van cryptocurrencies’.

Een zogeheten groep cypherpunks, nerds die in technologie een middel zien om zich te bevrijden van de staat, hebben de AssangeDAO opgericht om te proberen de opgesloten Wikileaks-oprichter en activist Julian Assange te bevrijden. De organisatie wil een groot netwerk creëren van cypherpunks en zo publieke aandacht vragen voor wat zij zien als falen van het rechtssysteem. ‘Wij, de cypherpunks, verenigen ons voor de zaak van een medecypherpunk in nood’, staat op de website van de organisatie.

Het ontstaan van de organisatie gaat terug naar afgelopen 10 december, de dag dat het gerechtshof in Londen bepaalde dat Assange mag worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Eerder had de rechter uitzetting tegengehouden vanwege het risico dat Assange zelfmoord zou plegen, maar het gerechtshof oordeelde anders toen de Amerikanen beloofden goed voor de voortvluchtige klokkenluider te zorgen. De Australiër kreeg later te horen dat hij dit besluit nog wel mag aanvechten.

Digitale kunstcollectie

Cypherpunks spraken met elkaar over de uitspraak van 10 december in een groepsapp op Telegram en kwamen in contact met Gabriel Shipton, de broer van Assange. Hij vertelde hen over een samenwerking tussen Assange en de digitale kunstenaar Pak. Een speciale kunstcollectie, genaamd Censored, wordt op 7 februari virtueel geveild als NFT (virtueel eigendomscertificaat) om geld op te halen voor de campagne van Assange. Zo ontstond het idee om de AssangeDAO op te richten en met een groot netwerk van aanhangers een van de kunstwerken aan te schaffen.

Een DAO (gedecentraliseerde autonome organisatie) is een netwerk dat net als cryptomunten is gebaseerd op blokchaintechnologie. Bij een blockchain houdt niet één centrale instantie de administratie bij, maar doen alle betrokkenen dat. De inzameling van de AssangeDAO vindt plaats in Ethereum, de grootste cryptocurrency na Bitcoin. Donateurs krijgen in ruil voor hun bijdrage naar verhouding een hoeveelheid zeggenschap in het DAO terug, dat wordt uitgedrukt in $JUSTICE-munten. Op die manier blijven ze betrokken bij het netwerk.

175 jaar cel

De Verenigde Staten jagen al jaren op Assange, die elf jaar geleden een half miljoen vertrouwelijke overheidsdocumenten openbaar maakte. Er liggen 18 aanklachten tegen de klokkenluider, zo wordt hij ervan beschuldigd de levens van Amerikaanse informanten in Irak en Afghanistan in gevaar te hebben gebracht. Als Assange schuldig wordt bevonden, kan zijn straf oplopen tot 175 jaar cel.

Assange zit sinds 2019 gevangen in de zwaarbeveiligde gevangenis Belmarsh in Londen. Daarvoor zat hij al zeven jaar opgesloten in de ambassade van Ecuador. De geestelijke gezondheid van de 50-jarige Assange heeft daar zwaar onder geleden. De voortvluchtige klokkenluider heeft veel aanhangers, ook buiten de cryptowereld. Zij protesteren regelmatig tegen de uitlevering en eisen juist dat Assange naar Noorwegen wordt gevlogen om de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst te nemen.