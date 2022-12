Nettolonen volgend jaar vooral voor minima omhoog, maar stijgen niet zo hard als de inflatie

Medewerkers van de Bijenkorf demonstreren voor een beter loon. Beeld Arie Kievit

Stijgende kosten vormen vooral voor de lagere inkomens een probleem. Energie, boodschappen, kleding en andere producten zijn flink duurder dan een jaar geleden. In nieuwe cao’s zijn weliswaar loonsverhogingen afgesproken, maar die zijn niet groot genoeg om volledig te compenseren voor de hogere prijzen. Ook overheidsbeleid is volgend jaar van invloed op de lonen, onder meer door een verhoging van het minimumloon van 10,5 procent en een verhoging van de heffingskorting.

Salarisadministrateur ADP, die de loonstrookjes van 1,2 miljoen Nederlanders verwerkt, gaf woensdag een inkijkje in de effecten van dat overheidsbeleid. De belangrijkste conclusie: iedereen gaat er op het loonstrookje op vooruit. Werknemers die het minimumloon verdienen, krijgen per maand 218 euro meer aan netto inkomen. Een werknemer met een modaal inkomen krijgt maandelijks 91 euro meer op zijn rekening gestort, en iemand die twee keer modaal verdient kan op 98 euro extra rekenen.

Niet alleen werknemers die het minimumloon verdienen, profiteren van de verhoging van de verhoging van het minimumloon. Ook diegenen die daar nu nog vlak boven zitten, krijgen van hun werkgever volgend jaar het hogere minimumloon uitbetaald. Bovendien zijn de AOW en verschillende uitkeringen gekoppeld aan het minimumloon, en gaan die dus ook omhoog.

Grotere arbeidskorting

Voor ongehuwden stijgt de AOW met 92 euro, gehuwden krijgen maandelijks 57 euro meer. Daarnaast hebben meerdere pensioenfondsen aangekondigd dat ze voor het eerst in jaren de pensioenen gaan indexeren. Gepensioneerde ambtenaren krijgen er van pensioenfonds ABP bijvoorbeeld bijna 12 procent bij.

Hogere inkomens hebben hun hogere nettoloon volgend jaar vooral te danken aan een hogere heffingskorting en lagere inkomstenbelasting. Het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting daalt licht, en de schijf wordt iets langer, waardoor een groter deel van het inkomen onder dat lagere tarief valt. Daarnaast gaat vooral de arbeidskorting, het bedrag dat werkenden van hun inkomstenbelasting af mogen trekken, flink omhoog.

Zelfs in combinatie met de hogere cao-lonen zullen de hogere nettolonen vermoedelijk niet opwegen tegen de inflatie. Die lag in november met 9,9 procent nog steeds uitzonderlijk hoog. Het Centraal Planbureau (CPB) berekende onlangs dat een doorsnee huishouden er daardoor dit jaar in koopkracht 3,9 procent op achteruit is gegaan. Ondanks overheidsmaatregelen en de inmiddels dalende inflatie, voorspelt het planbureau ook voor volgend jaar een lichte koopkrachtdaling, van 0,3 procent.