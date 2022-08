Netflix viert zijn 25ste verjaardag: ‘Ineens kwam het verschijnsel bingen in ons leven’

‘Netflix gooide de serie Stranger Things op één vrijdag online. Dat weekend zat de hele wereld naar die serie te kijken.’ Beeld NurPhoto via Getty Images

Dag Mark, vandaag viert Netflix zijn zilveren bestaan. Weet je nog wanneer jij voor het eerst iets over Netflix hoorde?

‘Dat was kort voordat Netflix in september 2013 naar Nederland kwam. Misschien heb je het gevoel dat Netflix er altijd al geweest is, maar de streamingdienst bestaat toch korter dan je denkt. In 1997 was Netflix als dvd-postorderbedrijf in de Verenigde Staten begonnen in een poging om te concurreren met de grote videotheek Blockbuster. Netflix was er voor mensen die ver van zo’n filiaal af woonden: ze kregen de schijfjes per post en konden ze gratis terugsturen. Dat bleek een gat in de markt.

‘Tien jaar later begon Netflix heel voorzichtig met streaming. Dat was toen een complete niche. Aanvankelijk had Netflix de rechten van slechts een handjevol films, maar het bedrijf sloot al gauw gunstige contracten af met de grote studio’s uit die tijd. Omdat het nog maar ging om enkele duizenden abonnees, wilden partijen als Disney en Warner nog niet in deze business stappen. Zo stonden alle Pixarfilms eerst gewoon op Netflix. Dat vergeten mensen nog weleens.’

Hoe is het bedrijf de afgelopen 25 jaar veranderd?

‘In de begintijd teerde Netflix op wat andere studio’s maakten, maar al snel ging het bedrijf eigen series maken. Orange Is the New Black, dat vlak voor de lancering in Nederland uitkwam, is heel belangrijk geweest. Die serie – een bekend boek dat uitgesmeerd werd over meerdere seizoenen – was heel divers en bevatte allerlei thema’s die bij andere producenten nog niet aan de orde waren. Voor Netflix hielp die serie om te bepalen waar het bedrijf met zijn producties naartoe wilde.

‘Omdat Netflix destijds het rijk alleen had, is het razendsnel gegroeid. Toen ze hun diensten internationaal uitrolden, kregen ze tientallen miljoenen abonnees. Op een gegeven moment begonnen studio’s en andere techbedrijven daar wel op te letten. Daarmee begon het tijdperk van de streaming wars. Netflix is daar heel lang leidend in geweest. Er zijn rekensommetjes die zeggen dat Disney Plus hen nu heeft ingehaald, maar ze zijn zeker nog een van de grootste.’

Wat voor impact heeft Netflix gehad op de manier waarop wij entertainment tot ons nemen?

‘Netflix kwam met het revolutionaire idee om een serie in een klap online te zetten. Voor die tijd was het gebruikelijk om eens per week een aflevering vrij te geven. Ineens kwam het verschijnsel bingen in ons leven. Stranger Things gooide Netflix bijvoorbeeld op één vrijdag online. Dat weekend zat de hele wereld naar die serie te kijken.

‘Ik denk dat we nog niet helemaal helder hebben wat de impact van Netflix is geweest. Het is inmiddels niet meer vanzelfsprekend om voor dit soort entertainment naar de bioscoop te gaan. Hollywood is aan het veranderen: streamingdiensten zijn grote partijen geworden. Dat is een ontwikkeling die Netflix in gang heeft gezet.

‘Veel geld en creatieve energie gaan nu naar grote series. Netflix heeft bijvoorbeeld The Sandman, HBO kwam deze maand met het vervolg op Game of Thrones, de succesvolste serie tot nu toe. En volgende week komt op Amazon de tv-serie gebaseerd op The Lord of the Rings uit: The Rings of Power. Dat zijn series met een budget en visueel spektakel die vroeger alleen bij filmblockbusters hoorden.’

Hoe staat Netflix er momenteel voor?

‘Het model van Netflix leek lange tijd enkel te kunnen groeien. Maar begin dit jaar moest Netflix toegeven dat het aantal abonnees afnam. Dat kantelpunt had allerlei redenen. Zo was de pandemie, die met de sluiting van de bioscopen voor een enorme groei van de streamingdiensten had geleid, voorbij.’

En hoe ziet Netflix er over 25 jaar uit, denk je?

‘In technologische ontwikkelingen, waarop diensten als Netflix drijven, is 25 jaar een ongelooflijk lange termijn. Het is al lastig te voorspellen hoe het er over een jaar uitziet. Ik heb wel het gevoel dat we met The Sandman, The Rings of Power en House of the Dragon – drie grote series met eindeloze budgetten – de laatste stuiptrekkingen van het oude streamen zien. De fase waarin de bomen tot de hemel groeiden, is voorbij. Investeerders willen inmiddels weten wanneer hun geld iets op gaat leveren.

‘Netflix en andere streamers zitten daarom te denken om nieuwe modellen te ontwikkelen. Aan het bingemodel zitten ook nadelen: je hebt dan even de aandacht te pakken, maar daarna is het weer voorbij. Om die aandacht langer vast te houden, had Netflix Stranger Things al in tweeën gehakt.

‘Om het rendabeler te maken wordt ook steeds meer gesproken over reclame. Net als bij Spotify komen er misschien verschillende abonnementsvormen: met een duurder abonnement zou je reclamevrij kunnen kijken. Critici vinden dat dat wel weer akelig veel gaat lijken op televisie zoals het was.’