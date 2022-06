Netflix ontslaat opnieuw honderden werknemers nu het rap abonnees verliest

Netflix kondigde aan met een goedkoper abonnement te komen, waarbij gebruikers advertenties te zien krijgen. Beeld REUTERS

Beleefde Netflix tijdens de coronacrisis nog gouden tijden doordat mensen massaal aan het streamen sloegen vanwege het vele thuiszitten, nu zit het bedrijf in een minder florissante positie. De dienst kromp de eerste drie maanden van dit jaar wereldwijd met 200 duizend betalende gebruikers en verwacht er het tweede kwartaal nog eens 2 miljoen te verliezen. Daarom zoekt het nu manieren om kosten te besparen en nieuwe abonnees te werven.

Vorige maand moesten er al 150 werknemers uit, evenals tientallen freelancers. Op de beurs heeft Netflix de laatste zes maanden zo’n 70 procent van zijn waarde verloren.

Netflix is met meer dan 200 miljoen abonnees nog altijd een gigant, maar kampt met de nodige problemen. Waar het enkele jaren geleden het rijk bijna alleen had als het om het streamen van films en series ging, is het nu in een felle concurrentiestrijd verwikkeld met onder meer Disney Plus, Amazon Prime Video en Apple TV Plus.

Hier komt bij dat Netflix zich teruggetrokken heeft uit Rusland, waar het ongeveer een miljoen abonnees had, vanwege de invasie van Oekraïne. Door de inflatie zal een deel van de abonnees naar verwachting bovendien abonnementen als die van Netflix stopzetten.

In een poging te bezuinigen heeft Netflix enkele projecten geschrapt, waaronder de geanimeerde kinderserie Pearl, ontwikkeld door Meghan Markle, de hertogin van Sussex. Ook heeft het bedrijf gezegd het delen van wachtwoorden aan te zullen pakken. Netflix schat dat wachtwoorden tegen de regels in worden gedeeld met ongeveer 100 miljoen huishoudens.

Tot slot kondigde Netflix aan met een goedkoper abonnement te komen waarbij gebruikers advertenties te zien krijgen tussen afleveringen en films door. De streamingdienst denkt deze abonnementsvorm eind dit jaar te publiceren, meldt The New York Times op basis van een interne notitie. Details over de prijs zijn niet bekend.