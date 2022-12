Netflix onbereikbaar, liveblogs alom, maar de Harry en Meghan-show vertelt weinig nieuws

Kiekjes uit het privéarchief van prins Harry en Meghan Markle. Beeld Netflix

Op de dag af drie maanden na het overlijden van koningin Elizabeth lanceerde haar kleinzoon Harry, samen met zijn vrouw Meghan Markle, een offensief in de richting van het Britse koningshuis: de eerste drie afleveringen van Harry & Meghan. De verwachtingen over het explosieve gehalte van de zesdelige serie waren hooggespannen, vooral bij republikeinse Britten, maar het meeste was in het voorjaar van 2021 al gezegd. Toen sprak het stel al met Oprah Winfrey, hun buurvrouw in het Californische Montecito, over onder meer institutioneel racisme binnen de muren van Buckingham Palace.

Het stel was een jaar eerder verhuisd naar de andere kant van de Atlantische Oceaan, weg van de Windsors en weg van Britse pers. Harry en Meghan wilden privacy, maar nu openden ze (voor omgerekend 95 miljoen euro) de deuren voor de camera’s van Netflix.

Kerstconcert

Donderdagochtend kwamen de eerste drie afleveringen online; kort daarop regende het klachten van nieuwsgierige Britten over de bereikbaarheid van Netflix. De BBC en The Guardian begonnen een liveblog. De andere drie afleveringen volgen op 15 december – uitgerekend de dag waarop William en Kate, met wie Harry en Meghan op voet van oorlog leven, hun kerstconcert in Westminster Abbey organiseren. Begin deze week gaven Harry en Meghan de trailer al vrij – uitgerekend de dag waarop Kate en William in New York een koninklijke milieuprijs uitreikten.

In de serie herhaalt Harry het verwijt dat zijn echtgenote op racistische wijze is bejegend door pers en paleispersoneel. Nieuw was dat hij de Britse maatschappij als geheel als racistisch neerzet, iets waarvan de stem voor de Brexit een symptoom zou zijn geweest. Het stel praat ook over de last van het koninklijke keurslijf: Harry, de nummer zes in de lijn van de troonsopvolging, bekritiseert de hiërarchische verhoudingen binnen zijn familie. Meghan uit haar verbazing over feit dat ze werd geacht te buigen voor de koningin. Op overdreven wijze doet ze dat na voor de Netflix-camera, met Harry aan haar zijde.

Horde paparazzi

Ten tijde van hun bruiloft in 2018 waren de twee buitengewoon populair bij het volk, wat leidde tot veel aandacht van de pers. Harry hekelt alle aandacht van met name fotografen, al werden in de documentaire beelden getoond van een horde paparazzi getoond bij een gelegenheid waar het stel niet eens aanwezig was.

Onverdeeld positief waren de reacties niet. ‘Momenteel beheersen verhalen over leed en ellende het nieuws’, schreef de satiricus Michael Deacon in The Daily Telegraph. ‘Kinderen gaan met een lege maag naar school. Verpleegkundigen gaan naar de voedselbank. Gepensioneerden lijden kou in hun woningen. En tegelijk worden we doodgegooid met trailers voor een zesdelige Netflix-documentaire over twee multimiljonairs in Californië die jammeren dat hun leven zo zwaar is.’

Lucy Mangan van The Guardian was ook niet enthousiast over de Harry en Meghan-show: ‘Het is moeilijk te zeggen wie hiervan profiteren, behalve dan de media, de schurken van dit stuk. Een periode van stilte zou fijn zijn.’