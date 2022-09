Netflix is met Jeremi Gorman een empathische adrenalinejunk rijker

Jeremi Gorman houdt een toespraak tijdens een evenement van Snap in New York. Beeld Noam Galai / Getty

Nog altijd wordt de top van Silicon Valley, het gebied rondom San Francisco waar de Amerikaanse techwereld zich concentreert, gedomineerd door mannen. De 44-jarige Jeremi Gorman is een van de uitzonderingen. Na een succesvolle carrière bij Amazon en daarna Snap, het moederbedrijf van foto-app Snapchat, mag ze zich nu aan een volgende uitdagende klus zetten. Onlangs benoemde Netflix haar tot ‘chief business officer’. In die rol is ze verantwoordelijk voor het opzetten en uitbouwen van de gloednieuwe advertentietak van het streamingplatform.

Op papier is deze uitdagende taak wel aan haar toevertrouwd. Na haar studie begint ze haar professionele loopbaan als marketingmanager bij loopbaanplatform Monster, om in 2005 datgene te gaan doen waar ze in de jaren erna zal uitblinken: online advertenties. Haar ster rijst razendsnel. Eerst laat ze haar kunstje nog zien bij Yahoo, ooit een van de grootste internetbedrijven ter wereld, maar tijdens Gormans periode al op zijn retour. Dat geldt bepaald niet voor haar volgende werkgever: Amazon. Samen met Microsoft, Google, Facebook en Apple geldt dit bedrijf als onderdeel van de Big Five, de vijf grootste en machtigste techbedrijven van de VS.

Haar volgende carrièrestap was voor de buitenwereld dan ook best verrassend. Want na techmoloch Amazon is het het veel kleinere Snap dat haar weet binnen te hengelen. Daar wordt ze (ook daar als chief business officer) verantwoordelijk voor het complete advertentiebeleid. Zelf hoeft ze er in 2018 niet lang over na te denken, vertelt ze een jaar later in een interview met CNN. De snelle beslissing is kenmerkend voor haar karakter. Als ze niet zo'n adrenalinejunkie was geweest, ‘dan zou ik waarschijnlijk nu niet bij Snap werken. Vanuit een van 's werelds grootste bedrijven maakte ik een sprong in het diepe’, aldus Gorman.

Snapchat Lenses

Snap staat er op dat moment, in 2018, niet zo heel goed voor. Na de beursgang bevindt het bedrijf zich in een nogal chaotische fase en kampt voor het eerst met teruglopend gebruik. Haar opdracht is om de advertentiestrategie van Snap flink om te gooien en de commerciële afdelingen opnieuw vorm te geven. Dat doet ze met verve. En met succes, want in de jaren dat Gorman aan het roer staat stijgt de omzet aanzienlijk, en in het verlengde daarvan ook de beurskoers. Het is uiteraard niet volledig aan Gorman te danken, maar volgens ingewijden wel degelijk voor een flink deel. Tegenover CNBC noemt een adverteerder haar invloed al na een jaar ‘onmiskenbaar’. In dat eerste jaar stijgt de omzet van Snap met maar liefst 45 procent.

Haar invloed laat ze op verschillende vlakken gelden. Allereerst door de organisatie te versimpelen. Maar ook door haar grondige kennis van de markt, waardoor ze in staat is met haar team nieuwe innovatieve advertentievormen tot een succes te maken. Geen platte advertenties die alleen bedoeld zijn om consumenten erop te laten klikken, maar samenwerkingen met bijvoorbeeld kledingfabrikanten die gebruik maken van Snapchat Lenses. Dit is een virtuele laag die over een foto kan worden gelegd, zodat de klant kan zien hoe een paar schoenen zou staan. Of make-up of een jas.

Tot slot prijzen adverteerders Gorman om haar empathie en toegankelijkheid. ‘Jeremi Gorman is leuk en heeft een aanstekelijke lach’, zo begint online vakblad Digiday een artikel over haar. Ze is ‘het soort persoon met wie je een biertje wilt pakken.’ Ze weet met die zachte eigenschappen een snaar te raken bij commerciële partijen. De nauwe samenwerking is de sleutel tot het snelle succes dat ze binnen Snap behaalt. Maar ook intern draagt ze bij aan een cultuuromslag. Snap werd voor haar komst geplaagd door een seksistische, masculiene en soms ronduit giftige bedrijfscultuur. Gorman ziet zichzelf als rolmodel voor andere vrouwen binnen het bedrijf en organiseert bijeenkomsten voor vrouwelijke medewerkers onder de naam ‘Lady Chillahs’.

Netflix-baas Reed Hastings

En nu, na vier jaar, is het feest dus voorbij. Althans, voor Snap. In zijn zoektocht naar commercieel toptalent komt Netflix-baas Reed Hastings bij Gorman uit, na overigens ook bij Google te hebben gezocht. In haar kielzog neemt Netflix ook een andere hoge advertentiebaas van Snap aan. Deze Peter Naylor wordt haar rechterhand. De overstap komt op een gevoelig moment. Snap bevindt zich opnieuw in zwaar weer en is gedwongen maar liefst 20 procent van zijn werknemers de laan uit te sturen.

Wat niet wil zeggen dat ze bij Netflix wel in rustig vaarwater terecht komt. Ook hier kan de zelfverklaarde adrenalinejunk naar hart ophalen. Na jarenlang zo ongeveer de alleenheerschappij op de streamingmarkt te hebben gehad, bevindt het bedrijf zich nu te midden van zware concurrentie van rivalen als HBO, Apple TV en vooral Disney+. Gevolg is dat Netflix dit jaar voor het eerst een daling van het wereldwijd aantal klanten moest rapporteren. Het gaat om een daling van slechts 200 duizend abonnees, maar de symboliek is vele malen groter.

Het is niet de enige plaag waarmee Netflix kampt. Het bedrijf van Hastings heeft naar eigen zeggen ook veel last van klanten die accounts met elkaar delen. Het noopt Netflix om nieuwe inkomstenbronnen aan te boren in de vorm van goedkopere abonnementen in combinatie met ouderwetse commercials. Dat is een radicale omslag: Hastings profileerde zijn geesteskind altijd als reclameloze vrijhaven. Precies hier heeft hij Gorman nodig. Volgens The Wall Street Journal kan het goedkopere abonnement al dit najaar beginnen, met commercials waarvoor adverteerders de hoofdprijs gaan betalen. Gormans adrenaline kan gaan stromen.