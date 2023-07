Netanyahu zwakt omstreden juridische hervorming (iets) af, tot onvrede van zijn ultra-orthodoxe coalitiepartner

Beeld AP

Netanyahu maakte deze verrassende concessie donderdag bekend in een interview met The Wall Street Journal. ‘Ik heb dat eruit gegooid. Dat staat er niet meer in’, zei hij over de mogelijkheid om het Hooggerechtshof te passeren.

Een ander onderdeel waartegen veel verzet bestaat zal niet worden geschrapt, maar wel worden gewijzigd, zegt hij. Dat is het onderdeel dat het parlement meer zeggenschap moet geven in de benoeming van rechters. Wat die aanpassingen behelzen, is onduidelijk.

Netanyahu’s uitspraken hebben geleid tot boze reacties uit zijn eigen coalitie. Vooral de minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, is teleurgesteld. De hervorming is volgens Ben-Gvir een hoeksteen van de coalitieregering, die een samenraapsel is van extreem-rechtse, -nationalistische en ultra-orthodoxe partijen.

Demonstraties

Het plan van de regering-Netanyahu om de rechtsstaat te hervormen, heeft tot de grootste demonstraties geleid die Israël ooit heeft gezien. Het plan moet de macht van het Hooggerechtshof beknotten, en de politiek meer zeggenschap geven over justitie. Volgens de regering-Netanyahu – die geldt als de meest rechtse regering in de geschiedenis van Israël – is het Hooggerechtshof nu te machtig en te links.

Het plan had daar een radicale verandering in moeten brengen. Het parlement zou uitspraken van het Hof met een simpele meerderheid moeten kunnen vernietigen, en ook zeggenschap moeten hebben in de benoeming van nieuwe rechters.

Landelijke staking

De plannen stuitten meteen op felle kritiek. Zij zouden in strijd zijn met democratische principes, en de onafhankelijkheid van de rechtspraak aantasten. Na de presentatie in januari gingen honderdduizenden demonstranten de straat op. Zij herhaalden hun protesten elke zaterdag, en in maart begon ze een landelijke staking die heel Israël lamlegde.

Al het hele jaar zijn er grote betogingen, dit was op zaterdag 24 juni in Tel Aviv. Beeld REUTERS

Netanyahu zag zich gedwongen zijn plan terug te trekken, maar blijkens zijn uitspraken probeert hij alsnog delen ervan door te drukken. Hij ontkent dat hij de macht van de rechtbank wil beknotten om zelf onder aanklachten wegens corruptie uit te komen. Coalitiepartijen hebben ieder hun eigen motieven om het plan te steunen. Ultra-orthodoxen zouden bijvoorbeeld hopen dat het plan zou leiden tot ontheffing van de dienstplicht voor religieuze studenten.

Volgens de Britse krant The Guardian zoekt Netanyahu naar een compromis waar ook de tegenstanders achter kunnen staan. ‘Ik luister naar wat leeft onder het volk, en naar wat ik denk dat door de beugel kan.’ De anderhalve concessie die hij aankondigt in het interview lijkt echter niet genoeg om de nog steeds aanhoudende protesten te kalmeren. De demonstranten eisen al een halfjaar dat Netanyahu’s hervormingsplan helemaal van tafel gaat.