Netanyahu wil Trump overhalen de Golanhoogte te erkennen als Israëlisch grondgebied

De regering-Netanyahu probeert president Trump over te halen om de Israëlische annexatie van de Golanhoogte te erkennen. Volgens Jeruzalem kan zo’n Amerikaanse stap, die nog nooit door voorgaande regeringen in Washington is overwogen, zelfs in de komende maanden worden verwacht.

Israëlische soldaten op de Golanhoogte. Foto Getty Images

Dit zei de Israëlische minister voor Inlichtingenzaken Israel Katz donderdag in een interview met het persbureau Reuters. Amerikaanse erkenning van de Golanhoogte, die in 1967 werd veroverd op Syrië, als Israëlisch grondgebied zou opnieuw een flinke overwinning betekenen voor Jeruzalem.

Volgens Katz is het Israëlische voorstel nu het belangrijkste onderwerp van het bilateraal overleg tussen beide landen. Netanyahu stelde het vorig jaar ook aan de orde tijdens zijn eerste bezoek aan Trump na diens inauguratie. Tot grote vreugde van Netanyahu besloot Trump sinds zijn aantreden de Israëlische soevereiniteit over Jeruzalem te erkennen en de Amerikaanse ambassade naar de stad te verplaatsen. Dit wekte veel boosheid bij met name de Palestijnen, die Oost-Jeruzalem zien als de hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat.

Het Arabische Oost-Jeruzalem werd ook tijdens de Zesdaagse Oorlog van 1967 door Israël veroverd, op Jordanië. De annexatie van beide gebieden door Israël begin jaren tachtig, wordt internationaal niet erkend. Het Witte Huis wilde donderdag bevestigen noch ontkennen dat op hoog niveau met Jeruzalem wordt overlegd over erkenning van de Israëlische soevereiniteit over de Golan. ‘Wij praten met Israël over heel veel onderwerpen‘, aldus een Witte Huis-functionaris.

Merkava-tanks van het Israëlische leger vlakbij de grens met Syrië, op de Golanhoogte. Foto Getty Images

Pijnlijke boodschap

Volgens Katz is de tijd rijp voor een Amerikaanse besluit over de Golan, met name om Iran onder druk te zetten dat zich bemoeit met de Syrische burgeroorlog. Eerder deze maand verscheurde Trump het internationale akkoord dat de VS en andere landen in 2015 sloten met Teheran om te voorkomen dat Teheran een kernmacht wordt.

‘Dit is het perfecte moment voor zo’n stap’, aldus de minister die lid is van Israëls veiligheidskabinet. ‘De pijnlijkste boodschap die je de Iraniërs kan geven is door de Israëlische soevereiniteit over de Golan te erkennen. Met een Amerikaanse verklaring, een presidentieel besluit. Willen jullie Israël vernietigen? Nou, kijk, jullie hebben precies het tegenovergestelde bereikt. Ik denk dat er grote kans is dat zo’n besluit zal worden genomen’, aldus Katz over een Amerikaanse stap.

De Golanhoogte is een gebied van zo’n 1.200 vierkanter kilometer tussen Israël en Syrië. Sinds de Israëlische bezetting 51 jaar geleden begon, hebben opeenvolgende regeringen de vestiging van Joodse kolonisten in het gebied mogelijk gemaakt. Dit gebeurde ook in de Westbank en Oost-Jeruzalem. Op de Golanhoogte wonen nu zo’n 20 duizend kolonisten. De 20 duizend Druzen in het gebied konden na de annexatie Israëlisch staatsburger worden maar de meesten weigerden dat.

Syrië heeft de Golan nooit opgegeven. In 1973 probeerde het Syrische leger tijdens de Yom Kippoer-oorlog, toen diverse Arabische landen een verrassingsaanval uitvoerden op Israël, de Golan te heroveren. Dit mislukte echter. Sindsdien geldt er een wapenstilstand. In 2000 voerden beide landen hoog overleg over teruggave van de Golan, als onderdeel van een vredesovereenkomst. Maar deze onderhandelingen, die tot stand kwamen door Turkse bemiddeling, mislukten.