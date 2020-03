Netanyahu spreekt met rivaal over nieuwe regering Israël, na drie verkiezingen in één jaar

Benny Gantz (links), de leider van de partij Blauw en Wit, probeert met premier Benjamin Netanyahu (leider van de Likud partij) een nieuwe Israëlische regering te vormen. Beeld REUTERS

De Israëlische president had niet Netanyahu, maar Gantz de opdracht gegeven om te proberen een nieuwe regering te vormen. Gantz zwoer dat hij zou proberen ‘binnen enkele dagen’ met een regering te komen die ‘zo breed mogelijk’ is. Hij benadrukte dat hij de belangen van zowel de kolonisten op de westelijke Jordaanoever zou behartigen, als die van de Arabische inwoners van Israël.

‘Een regering die ik zal leiden, zal Israël niet alleen herstellen van het coronavirus, maar ook van het virus van schisma en haat’, aldus Gantz.

Meer stemmen

Na de verkiezingen wees alles er nog op dat premier Netanyahu als eerste mocht proberen een regering te vormen. Hij had meer stemmen gekregen dan Gantz – al had hij ook dit keer, net als bij de vorige twee verkiezingen die het afgelopen jaar zijn gehouden, niet genoeg zetels voor een meerderheid .

Nu kwam Netanyahu slechts twee zetels tekort, en die zou hij wel bij elkaar kunnen sprokkelen, liet de premier vol zelfvertrouwen weten. Hij werd dit weekeinde verrast door Gantz, die de steun van 61 van de 120 parlementariërs kreeg: zowel de rechtse partij van Avigdor Lieberman, als de Joint List, een samenwerkingsverband van Arabische Israëliërs, wilden dat hij een eerste formatiepoging zou wagen.

Het is een knap staaltje vakmanschap van Gantz dat hij deze twee vijanden achter hetzelfde politieke doel heeft weten te scharen. Hun doel is zeker niet om met elkaar in een regering te komen – in vrijwel alles staan de twee partijen lijnrecht tegenover elkaar – maar beide hopen op deze manier te voorkomen dat Netanyahu, die wordt verdacht van corruptie, premier kan blijven.

Rechtszaak

Na twee eerdere verkiezingen was de uitslag grofweg hetzelfde: de enige kans op een werkbare regering, was als de partijen van Netanyahu en van Gantz met elkaar in zee zouden gaan. Gantz wilde echter niet dat Netanyahu premier bleef zolang er nog een rechtszaak tegen hem liep, en Netanyahu stond er juist op dat hij premier zou worden.

Als Netanyahu de formatieopdracht zou hebben gekregen, had Gantz wel heel goede argumenten moeten vinden om, in tijden van het coronavirus, niet op zijn voorwaarden in te gaan. Nu is de situatie precies andersom: het is Gantz die de voorwaarden stelt, en Netanyahu die riskeert als ‘onverantwoordelijk’ te worden afgeschilderd als hij de boel laat klappen.