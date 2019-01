Netanyahu’s partij zet ‘vijandige’ journalisten op billboards

Billboards in Israel waarop journalisten staan - met naam en toenaam - die onderzoek doen naar corruptiezaken waarin premier Netanyahu verwikkeld is.

‘Zij beslissen niet over de uitslag’, staat op de billboards langs de weg. En: ‘Davka. Netanyahu. Likoed’. Davka betekent zoveel als ‘ondanks alles’ – de kreet slaat op enkele gevallen van corruptie waarvan de politie de premier verdenkt.

Israëlische media besteden veel aandacht aan die affaires – doorgaans op een manier die Netanyahu niet zint. Hij heeft de media en linkse partijen beschuldigd van een ‘heksenjacht’. Vier journalisten hebben het volgens Netanyahu’s partij wel erg bont gemaakt. Daarom staan ze nu levensgroot langs snelwegen, ruim twee maanden voor de verkiezingen.

De campagnestunt leidde tot fel protest. Journalist Nahum Barnea – niet een van de vier – vatte die als volgt samen: ‘De vereniging van journalisten was furieus, oppositieleden in het parlement schreeuwden moord en brand op Facebook. Het sleutelwoord was ‘ophitsing’ jegens journalisten. En dat eindigt in moord’.

Barnea, werkzaam voor het populaire dagblad Yedioth Ahronoth, en winnaar van een prestigieuze staatsprijs, denkt er zelf genuanceerder over. Maar ook hij stelt op de website van zijn krant: ‘Het probleem is dat de legitimiteit van de journalistiek in twijfel wordt getrokken en de vitale rol ervan in een democratische samenleving wordt verworpen.’ Hij ziet een parallel met de manier waarop de Amerikaanse president Donald Trump de media als ‘vijand’ afserveert.

Ophitsen

Aanvankelijk was niet duidelijk wie de billboards had geplaatst, maar afgelopen weekeinde eiste Likoed de eer op. Netanyahu zelf liet toen ook van zich horen via een video. Volgens hem hitsen links en de media procureur-generaal Avichai Mandelblitt op om hem ‘tot elke prijs’ in staat van beschuldiging te stellen, bij voorkeur nog voor de verkiezingen in april. Netanyahu, die al eerder het onderzoek van de politie bekritiseerde, richtte ook zijn pijlen op Mandelblitt. Op Facebook zei hij dat de hoogste aanklager onderzoek doet zonder te beschikken over hard bewijs. ‘Dat wordt een ‘opzetje’ genoemd.’

Netanyahu’s woorden deden zelfs de wenkbrauwen fronsen van de president, Reuven Rivlin, partijgenoot van de premier. Met nauwelijks verholen kritiek sprak Rivlin dinsdag over erosie van de rechtsstaat door een gebrek aan respect ervoor. ‘De wet is onze sociale en nationale morele code’.

Netanyahu wordt er onder meer van verdacht dat hij op onwettige wijze invloedrijke personen in de mediawereld ter wille is geweest, in ruil voor gunstige publiciteit.

In alle peilingen laat Likoed andere partijen ver achter zich . Maar een aanklacht op korte termijn tegen Netanyahu zou de partij wel enkele zetels kosten, bleek uit een dinsdag gepubliceerde peiling