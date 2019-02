Netanyahu’s deal met extreemrechtse partij wekt woede bij links én rechts

Benjamin Netanyahu, premier van Israël. Beeld EPA

Netanyahu (Likud-partij) heeft een lijstverbinding tot stand gebracht tussen Otzma Yehudit en het iets minder extreme Joodse Huis, dat al deel uitmaakt van zijn coalitie. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat Otzma Yehudit na de parlementsverkiezingen in april een coalitiepartij wordt.

De vooruitzichten van Netanyahu bij de verkiezingen zijn onzeker. Hij wordt door de politie verdacht van corruptie en heeft in de gematigde oud-generaal Benny Gantz zijn sterkste tegenstander tot nu toe. Om te voorkomen dat rechtse stemmen verloren gaan aan kleine partijen die de kiesdrempel niet halen, heeft Netanyahu zijn coalitie steeds verder naar rechts opgerekt.

Nu is hij daarbij uitgekomen bij Otzma Yehudit. Leiders daarvan noemen zich volgelingen van Meir Kahane, een anti-Arabieren militant die in de jaren tachtig in het Israëlische parlement heeft gezeten, totdat zijn Kach-partij werd verboden in Israël en door de Verenigde Staten als terroristische organisatie werd bestempeld.

Racistische partij

Het American Jewish Committee (AJC) en het American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), beiden normaal gesproken pro-Netanyahu, noemen de ideeën van Otzma Yehudit ‘verwerpelijk’. ‘Voor AIPAC is het staand beleid geen leden van deze racistische en verwerpelijke partij te ontmoeten’, stelt de organisatie in een tweet. Rabbijn Benny Lau van Jeruzalem, een belangrijke stem binnen het religieus zionisme, stelt dat Netanyahu alleen maar bezig is met zijn herverkiezing. Ook vergeleek de rabbijn het kahanisme met het nazisme.

De twee leiders van Otzma Yehudit, Michael Ben Ari en Itamar Ben Gvir, zijn ook mede-oprichters van Lahave, een organisatie die verantwoordelijk wordt gehouden voor de brandstichting in 2014 van een school voor Joodse en Arabische kinderen. Ben Gvir heeft toegegeven dat hij een foto in zijn huis heeft van Baruch Goldstein, een volger van Kahane die 29 Palestijnen heeft vermoord in 1994, toen ze aan het bidden waren bij een moskee in Hebron.