Netanyahu kondigt nieuwe ultrarechtse regering aan: ‘Het is me gelukt’

Benjamin Netanyahu kondigt aan dat hij een nieuwe regering gaat formeren. Woensdagavond laat, vlak voor middernacht, maakte hij bekend dat het hem is gelukt. Beeld REUTERS

De Likoedpartij van Netanyahu won in november de parlementsverkiezingen, en mocht daarom als eerste een poging doen om een regering te vormen. Op voorhand was al duidelijk dat hij daarvoor niet bij de gevestigde partijen hoefde aan te kloppen: hij heeft in het verleden te veel beloftes gebroken en te veel mensen een mes in de rug gestoken.

Twee ultra-orthodoxe partijen en een blok van drie ultranationalistische partijen stonden echter te trappelen om zich bij Netanyahu aan te sluiten. Die laatsten werden tot voor kort met de nek aangekeken, maar Netanyahu heeft hen salonfähig weten te maken. Zijn reden? Hij heeft hun zetels nodig om toch nog een regering te kunnen vormen. Op dit moment staat Netanyahu terecht voor corruptie en omkoping, en hij hoopt als premier de wet te kunnen veranderen, zodat hij niet langer vervolgd kan worden.

Omdat deze partijen wisten hoe hard Netanyahu hen nodig heeft, hebben zij tijdens de formatie aardig wat eisen kunnen stellen. Zo komt stokebrand Itamar Ben Gvir, die in 2007 is veroordeeld wegens terrorisme en aansporing tot racisme, aan het hoofd van binnenlandse veiligheid te staan. Hij vindt dat er ‘gewoon geschoten moet worden’ op Palestijnen die met stenen gooien.

De ultranationalist Bezalel Smotrich, die zichzelf omschrijft als een ‘trotse homofoob’ krijgt de leiding over dat deel binnen het ministerie van Defensie dat het burgerlijke leven in de bezette gebieden min of meer beheert, voor zowel de kolonisten als de Palestijnen.

Netanyahu had woensdag tot middernacht (lokale tijd) de tijd voor de formatie. Enkele minuten door de deadline verliep, twitterde hij dat het rond was. ‘Het is me gelukt.’