Netanyahu: Israël zal aanvallen op Gaza opvoeren, VN-gezant vreest ‘oorlog op grote schaal’

De Israëlische premier zondag, tijdens een speciale bijeenkomst van zijn ministerraad. Beeld AP

‘Stop deze raketaanvallen meteen. Deze escalatie gaat in de richting van een oorlog op grote schaal. De verantwoordelijken van alle kampen moeten zich inzetten om tot een de-escalatie te komen. Een oorlog in Gaza is verwoestend en de gewone mensen betalen de prijs’, schreef de speciale coördinator van de VN voor het vredesproces in het Midden Oosten Tor Wennesland op Twitter.

Stop the fire immediately. We’re escalating towards a full scale war. Leaders on all sides have to take the responsibility of deescalation. The cost of war in Gaza is devastating & is being paid by ordinary people. UN is working w/ all sides to restore calm. Stop the violence now — Tor Wennesland (@TWennesland) 11 mei 2021

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zal woensdag bijeenkomen voor een spoedoverleg over het conflict tussen Israël en de Palestijnen in Gaza. Wennesland zal de Veiligheidsraad achter gesloten deuren inlichten over de situatie. De raad kwam maandag al bij elkaar, maar kon geen overeenkomst bereiken over een gezamenlijk standpunt.

Netanyahu: ‘Aanvallen opvoeren’

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft gezegd dat Israël zijn aanvallen op de Gazastrook zal uitbreiden. ‘Besloten is zowel de kracht als de frequentie van de aanvallen op te voeren’, zei Netanyahu dinsdag in een tv-toespraak. ‘Dit is nog maar het begin. We hebben nog veel meer doelen in het vizier’, zei de Israëlische minister van Defensie Benny Gantz. ‘Geen enkel soeverein land accepteert dat zijn bevolking wordt beschoten en wij zullen het zeker niet accepteren.’

Netanyahu riep in de nacht van dinsdag op woensdag de noodtoestand uit in de stad Lod, omdat onder de inwoners van Arabische afkomst ‘grootschalige rellen’ zouden zijn uitgebroken. Volgens lokale media zijn er drie synagogen in brand gezet in de stad, die 15 kilometer ten zuidoosten van Tel Aviv ligt.

Maandag vonden al gewelddadige incidenten plaats in Lod, maar de situatie werd dinsdag erger. Terwijl protesten tegen de Israëlische regering toenamen in Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever, zouden de rellen ook over zijn geslagen op Lod. Gebouwen zouden zijn beschadigd en voertuigen in brand gezet. De politie rukte met zestien eenheden van grenswachten uit naar het gebied.

Ongeveer 30 procent van de ruim 77.000 inwoners van Lod is van Arabische afkomst. Het is een van meerdere Israëlische steden met een groot aantal Arabische inwoners. Ook in andere dergelijke steden, zoals Acre, Wadi Ara en Jisr A-zarca zijn rellen uitgebroken. In deze drie steden zijn tot nu toe in totaal acht mensen gearresteerd.

Eerder op de dag vielen bij Israëlische bombardementen op de door Hamas bestuurde Gazastrook al 28 doden, onder wie tien kinderen. Aan Israëlische kant vielen twee doden, toen vanuit Gaza raketten werden afgeschoten op de zuidelijke stad Ashkelon.

Reactie Hamas

Op zijn beurt zei Hamas-leider Ismail Haniyeh in een televisietoespraak dat zijn organisatie klaar is om het hoofd te bieden aan nog zwaardere Israëlische aanvallen. Tegelijkertijd liet hij weten dat Hamas bereid is de vijandelijkheden te stoppen als Israël dat ook doet. ‘Als Israël een escalatie wil, zijn we daar klaar voor, maar als Israël wil stoppen, dan zijn we daar ook toe bereid’, zei hij.

Gaza-Stad schudde dinsdag onder het geweld van de Israëlische bombardementen. In de avond stortte een 13 verdiepingen tellend gebouw in, waar functionarissen van Hamas hun woning en kantoor zouden hebben, nadat het getroffen was door een Israëlische raket. Vooraf hadden de inwoners van Israël de waarschuwing gekregen het gebouw te verlaten. Het is nog onduidelijk of er mensen zijn omgekomen bij de aanval.

De nasleep van Israëlische raketaanvallen in Gaza-Stad, dinsdag. Beeld AFP

Verscheidene steden, waaronder Tel Aviv, kwamen onder vuur te liggen van raketten die vanuit Gaza werden afgeschoten. Volgens de militaire tak van Hamas zouden er alleen op Tel Aviv al ruim honderd raketten zijn afgeschoten. In het avondduister boven de stad waren talloze explosies te zien van raketten die door het Israëlische raketafweersysteem Iron Dome werden onderschept.

Israel: Moment missiles light up night as Sky News crew films.



Our correspondent @Stone_SkyNews was part of the crew who ran for cover during a missile attack.



Read more here: https://t.co/3iVjGcEVYz pic.twitter.com/vFPgECp8z7 — Sky News (@SkyNews) 11 mei 2021

De plotselinge militaire confrontatie barstte los na botsingen tussen Palestijnen en Israëlische veiligheidstroepen rond de Al-Aqsa moskee in Jeruzalem. Aanleiding was de dreigende uitzetting van Palestijnse gezinnen uit hun huizen in Oost-Jeruzalem.

Gevreesd wordt dat het conflict nog hoger zal oplopen. Israël heeft al besloten extra troepen te sturen naar de grens met Gaza.