Netanyahu heeft Saoedische kroonprins in het geheim ontmoet

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Beeld AFP

Israëlische media kwamen in de ochtend al met het nieuws, dat later werd bevestigd door Saoedische regeringsadviseurs, en de Israëlische minister van Onderwijs, Yoav Galant. Netanyahu zou samen met Yossi Cohen hebben gereisd, het hoofd van de Israëlische inlichtingendienst Mossad, en een belangrijke persoon bij pogingen om te bemiddelen over mogelijke diplomatieke betrekkingen met het koninkrijk.

‘Het feit dat dit gesprek heeft plaatsgevonden en bekend is gemaakt, zelfs al was dat niet officieel, is van groot belang’, zei Galant tijdens een radio-interview. ‘Hier konden onze voorouders alleen van dromen, de acceptatie van Israël door de soennitische wereld.’

Strijdbijl

In september dit jaar hebben de Verenigde Arabische Emiraten de strijdbijl met Israël begraven, even later gevolgd door Bahrein en Soedan. Achter de schermen hadden deze landen al langer informele betrekkingen met elkaar aangeknoopt, maar voor de buitenwereld bleven zij volhouden dat Israël uit solidariteit met de Palestijnen moest worden geboycot.

Eenzelfde soort akkoord met Saoedi-Arabië zou nog veel belangrijker zijn, gezien de omvang van het koninkrijk, en de positie van het land als beschermer van de heilige islamitische plaatsen. Zover is het nog niet, benadrukte Galant, maar er is wel over een mogelijk akkoord gesproken.

Eerste geruchten

De eerste geruchten over het bezoek ontstonden toen op sociale media werd opgemerkt dat een privéjet de zeldzame vlucht vanuit Tel Aviv naar de Saoedische kustplaats Neom (aan de Rode Zee) had gemaakt, op het moment dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo op deze plek een ontmoeting zou hebben met MBS. Deze was in Saoedi-Arabië om te praten over terrorismebestrijding, mensenrechten en handel, en over de ‘kwaadaardige invloed van Iran’, zo meldde hij zelf op Twitter.

Mohammed bin Salman, de kroonprins van Saoedi-Aabië. Beeld EPA

Volgens de krant Ha’aretz heeft het privévliegtuig ongeveer twee uur aan de grond gestaan, en is het om half één 's nachts weer naar Israël teruggekeerd. Netanyahu heeft volgens Ha’aretz met hetzelfde toestel meerdere keren een bezoek gebracht aan de Russische president Vladimir Poetin.

Bron van al het kwaad

Saoedi-Arabië houdt tot nu toe vol pas met Israël vrede te willen, als er een vredesakkoord met de Palestijnen op tafel ligt, maar de toon die het land over Israël aanslaat, is door de jaren heen stukken milder geworden. Een kleine tien jaar geleden was Israël nog de bron van al het kwaad, en werd de Palestijnse zaak als heilig gezien. Maar in 2018 zei MBS in een interview dat Israëliërs ‘recht hebben op hun eigen land’, en benadrukte dat ‘ons land geen problemen heeft met Joden’. De kroonprins heeft de laatste jaren ook vaker gezegd dat de Arabische wereld en Israël gedeeltelijk dezelfde economische belangen hebben, en dat zij dezelfde vijand delen: het sjiitische Iran.

In Israël worden deze ontwikkelingen met voorzichtig enthousiasme begroet. Decennialang hebben de inwoners geleefd met het idee dat zij een klein eilandje zijn, in een zee vol vijanden. Politici, onderzoekers en gewone burgers zijn voorlopig zeer op hun hoede, maar het idee dat hun voortbestaan niet louter afhangt van hun militaire kracht, en dat zij normale relaties met hun buren zouden kunnen aanknopen, is zeer welkom.

Grote verliezers

De Palestijnen zijn de grote verliezers, en spraken van ‘een dolksteek in de rug’ toen de Arabische landen hun akkoord met Israël ondertekenden. De Verenigde Arabische Emiraten werpen tegen dat zij alleen onder voorwaarden bereid waren om vriendjes te worden met Israël: de annexatie van de Palestijnse gebieden op de Westelijke Jordaanoever, onderdeel van het ‘vredesplan’ van Trump, moest worden gestopt. Dat stelt in de praktijk echter niet veel voor: er worden nog steeds nederzettingen op bezet gebied gebouwd en Netanyahu heeft openlijk gezegd dat er alleen maar sprake is van ‘opschorting’ van de annexatie. De Arabische monarchieën reageerden daar niet op. Zij lijken het lot van de Palestijnen minder belangrijk lijken te vinden dan hun eigen geopolitieke problemen met Iran en de mogelijkheid om zaken te doen met Israël.