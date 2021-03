Netanyahu heeft islamitische partij nodig om aan de macht te blijven, maar kan ook niet zonder ‘racistisch’ rechts

Een aanhanger van premier Benjamin Netanyahu. Beeld AP

Bij de komende formatie draait alles eigenlijk om één vraag: mag Netanyahu op het pluche blijven zitten? Het Israëlische politieke veld lijkt een beetje op dat van Nederland: er zijn vele politieke smaken (links en rechts, religieus en seculier, Arabisch en Joods) die in hun eentje nooit genoeg stemmen krijgen om te kunnen regeren, en dus een coalitie moeten zien te vormen. De officiële uitslag komt waarschijnlijk pas vrijdag, maar het lijkt erop dat de partijen die bereid zijn om met Netanyahu in zee te gaan, samen geen meerderheid hebben – net zomin als de partijen die willen dat hij vertrekt. Er zal onderhandeld moeten worden met een onverwachte kingmaker: de islamitische Ra’am Partij, die vijf zetels in de wacht heeft gesleept.

Koorddanser

Nu is Netanyahu een geweldige koorddanser. Hij heeft Arabische Israëliërs altijd beschouwd als een vijfde colonne en hen herhaaldelijk ‘terroristen’ genoemd, maar deze keer heeft hij schaamteloos campagne gevoerd in Arabische dorpen en steden, in de hoop ook daar stemmen te winnen. De premier zal zelf dus wel bereid zijn om met Ra’am om tafel te gaan zitten, als hij daarmee aan de macht kan blijven.

Maar Netanyahu heeft vorige maand ook een overeenkomst gesloten met Religieus Zionisme, een alliantie van extreemrechtse partijen, waaronder het racistische Joodse Kracht. Diens leider, Itamar Ben-Gvir, had vorig jaar nog een foto van Baruch Goldstein in zijn huiskamer staan, de kolonist die in 1994 in Hebron 29 Palestijnen doodschoot tijdens het ochtendgebed.

Mansour Abbas, leider van Ra’am brengt dinsdag zijn stem uit. Beeld AP

Religieus Zionisme heeft bij de verkiezingen zes zetels gewonnen, en heeft dus zeker iets in de melk te brokkelen. De kans dat het Netanyahu lukt om deze extreemrechtse alliantie samen te laten werken met een islamitische partij, lijkt zelfs voor hem onbegonnen werk. En Ra’am heeft woensdag al gezegd dat zij niet ‘in een regering van racisten’ wil zitten.

Diepe afkeer

Maar ook aan de andere kant van het spectrum lonkt geen gemakkelijke oplossing. Het enige dat de andere partijen met elkaar bindt, is hun diepe afkeer van Netanyahu – verder hebben zij verschillende agenda’s. Bovendien hebben ook zij zonder Ra’am geen meerderheid. En ook hier zit een partij tussen die zich altijd ronduit hatelijk tegen de Arabische minderheid heeft opgesteld. Het is vrijwel ondenkbaar dat Avigdor Liebermann van het rechts-nationalistische Ons Huis bereid is een coalitie te vormen met een islamitische partij – hij heeft juist altijd gesteld dat Arabieren helemaal niet in Israël thuishoren.

En zo staat het land voor de vierde keer in twee jaar tijd aan het begin van een moeizame formatie. Netanyahu, en Israël, zijn terug bij af.