Netanyahu delft toch het onderspit: Knesset stemt voor Bennett als nieuwe premier

Voor de Likoedpartij van Netanyahu is de uitslag een zware slag. De partij heeft er de afgelopen dagen alles aan gedaan om parlementariërs over te halen tegen te stemmen. Ook Netanyahu’s aanhangers lieten van zich horen met straatprotesten en bedreigingen aan parlementariërs. Vanmorgen leek er zelfs nog even een dissident op te staan in Ra’am, de partij van Arabische Israëliërs die deel uitmaakt van de nieuwe coalitie. Maar ook daar sloten de gelederen zich vlak voor de stemming, en nu is na twaalf jaar het tijdperk-Netanyahu dan toch echt ten einde.

Zondagavond nog, wordt de nieuwe regering ingezworen die de komende twee jaar zal worden geleid door de rechts-nationalistische Naftali Bennett. Daarna neemt de centrumlinkse Yair Lapid het stokje over. Met het gedeelde premierschap wist Lapid zijn collega aan de uiterst rechterflank van het politieke spectrum, Bennett, over te halen mee te doen aan de opmerkelijke coalitie. Die bestaat uit liefst acht partijen, waaraan voor het eerst ook de Ra‘am-partij deelneemt die de Arabische minderheid (21 procent van de bevolking) vertegenwoordigt.

Lapid kreeg de opdracht een nieuwe coalitie te smeden nadat Netanyahu daar na de laatste verkiezingen op 23 maart – de vierde in twee jaar tijd – wederom niet in was geslaagd. De nieuwe coalitie beschikt met 60 van de 120 zetels over de kleinst mogelijke meerderheid in het parlement.

Gezamenlijke afkeer

Er is weinig dat de partijen bindt, behalve hun gezamenlijke afkeer van de van corruptie verdachte Netanyahu. De wens hem te zien vertrekken was genoeg om te tekenen voor het opmerkelijke monsterverbond van Lapid. Naar verwachting zal de nieuwe regering niet met baanbrekende plannen komen en vooral proberen om de opgelopen spanning tussen Joodse en Arabische Israëliërs te verminderen.

Ondertussen zal Netanyahu niet stilzitten en zal hij met Likoed, nog steeds de grootste partij, stevige oppositie voeren. De coalitie zegt dat zij een regering ‘voor iedereen’ wil zijn en de ‘verscheurde natie’ hoopt te kunnen helen. Maar er hoeft maar één partij af te haken om de regering te doen wankelen, en dan is Likoed weer aan zet, al dan niet met Netanyahu als leider.

Israël staat voor grote uitdagingen. De nieuwe regering zal de economie na de coronapandemie uit het dal moeten trekken, en de vrede zien te herstellen na de recente elfdaagse oorlog in Gaza, waarvoor het Internationaal Strafhof in Den Haag het land beschuldigt van het plegen van oorlogsmisdaden. En dan is er de relatie met de nieuwe president van de Verenigde Staten, Joe Biden, die zegt het nucleair akkoord met Israëls aartsvijand Iran te willen herstellen. Het zijn thema’s die de wankele coalitie voortdurend op de proef zullen stellen.