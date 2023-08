Net zit steeds vaker ‘vol’, zonnepanelen kunnen stroom niet kwijt

Hoogspanningsmasten in het Zeeuwse landschap. Grote bedrijven in Zeeland kunnen voorlopig geen nieuwe stroomaansluiting krijgen. Beeld ANP

De drie grote netbeheerders zien steeds vaker dat zonnepanelen de opgewekte stroom niet kwijt kunnen vanwege overbelasting van het net. Dat blijkt uit een rondgang van de Volkskrant. Op zonnige dagen, die in de loop van deze week weer verwacht worden, kan het voorkomen dat het net ‘vol’ zit. De omvormers in de zonnepanelen schakelen in dat geval automatisch uit, om overbelasting te voorkomen. Eigenaren van zonnepanelen kunnen bij hun netbeheerder melding maken wanneer dit gebeurt.

Het aantal meldingen is dit jaar fors hoger dan vorig jaar, zien Liander, Enexis en Stedin, die samen het overgrote deel van het Nederlandse elektriciteitsnet beheren.

Bij Enexis steeg het aantal meldingen in het eerste halfjaar van bijna 2.900 in 2022 naar meer dan 5.800 in 2023 – een ruime verdubbeling. Liander en Stedin zagen zelfs een ruime verdriedubbeling van het aantal meldingen.

Bij alle drie de netbeheerders nam het aantal woningen met zonnepanelen ook rap toe, maar minder snel dan het aantal spanningsmeldingen. Tussen 2022 en 2023 steeg het aantal woningdaken met zonnepanelen met ongeveer 60 procent bij Liander en Enexis en zo’n 30 procent bij Stedin.

In de gebieden van Liander, Enexis en Stedin liggen inmiddels bij ruim 2,3 miljoen huishoudens zonnepanelen op het dak. In de eerste zes maanden van dit jaar kwamen er 300 duizend nieuwe installaties bij.

Door al die nieuwe zonnepanelen piekte de hoeveelheid opgewekte zonnestroom deze zomer wederom. Op 13 juni werd in Nederland 140 gigawattuur opgewekt door zonnepanelen. Dat is genoeg om 56 duizend huishoudens een jaar lang van elektriciteit te voorzien.