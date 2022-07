Net voor de zomervakantie grijpt corona op scholen weer om zich heen

Eindejaarsmusical van groep 8 op de Maaspleinschool. Beeld Elisa Maenhout

Daar gáán we weer, verzuchten ouders. Mailtje van school: de besmettingen onder leraren lopen op en vanwege het lerarentekort kan er geen vervanging worden geregeld. Kind thuis, werk loopt door, stress alom. Het bekende verhaal, maar dan nu in de zomer – de tijd van het jaar dat niemand aan corona wil denken.

Met de zomervakantie in zicht is het schoolrooster gevuld met eindejaarsactiviteiten zoals musicals en afscheidsborrels. Die dreigen nu, net als de afgelopen twee jaar, opnieuw te vervallen. Of kinderen komen besmet terug van schoolkamp, net voor de vakantie naar Frankrijk.

Op tal van scholen grijpt het virus om zich heen. ‘Vandaag zeven collega’s met corona!’, schrijft een docent op Twitter. ‘Onze groepen 8-voorstelling voor ouders wordt geschrapt. We hebben weer mondkapjes op en morgen afscheid van twee collega’s online.’ ‘Overal corona’, constateert een moeder, ook op Twitter. ‘Kinderen uit klas oudste in alle staten; kamp (afsluiting basisschool) en eindejaarsmusical en op de valreep Covid in de school en klas.’

Dat het aantal coronabesmettingen in de samenleving toeneemt, is terug te zien op de scholen, bevestigt het ministerie van Onderwijs. Precieze aantallen weet echter niemand. Al sinds het begin van de pandemie registreren scholen besmettingen niet apart.

Nu er geen maatregelen meer zijn, voeren scholen hun eigen beleid

Een groot verschil met eerdere coronaoplevingen in het onderwijs is dat er momenteel geen maatregelen gelden. Bij klachten wordt een zelftest dringend geadviseerd, maar de teststraat van de GGD is alleen geopend voor bepaalde doelgroepen, zoals zorgmedewerkers. Het gevolg is dat scholen hun eigen beleid voeren, blijkt uit een rondgang van de Volkskrant.

‘We hebben nog een voorraad zelftesten liggen, maar het is niet zo dat we nu vanuit de scholen berichten sturen naar leerkrachten en ouders van: doe er alsjeblieft thuis een’, zegt woordvoerder Anko van Hoepen van SPO Utrecht, een schoolbestuur waar 38 openbare scholen onder vallen. Onder het personeel en de leerlingen lopen de besmettingen weer licht op, al leidt dit vooralsnog niet tot grote problemen.

Paul Jankowski, directeur van het d’Oultremontcollege in Drunen, besloot ouders van leerlingen juist wel een brief te sturen, nadat het ziekteverzuim onder leraren en leerlingen op de middelbare school was opgelopen. ‘Daarin schrijven we dat corona weer terug is en het goed is om ons aan de basisregels te houden: handen wassen, ventileren, zelftesten afnemen. Als een collega positief test, komt die niet naar school.’

Het kabinet wil scholen koste wat kost openhouden

De opleving in het onderwijs werpt haar schaduw vooruit naar het najaar, als de besmettingen vermoedelijk opnieuw oplopen. Het kabinet wil de scholen voortaan koste wat kost openhouden, vanwege de impact die een sluiting heeft op kinderen en om de achterstanden die zijn opgelopen tijdens eerdere coronagolven in te halen.

Zelfs in het ernstigste geval (fase ‘rood’) mogen leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs daarom naar school blijven komen, alleen niet elke dag en slechts met de helft van de klas. ‘Maar ook dit scenario wordt zo lang mogelijk vermeden’, schreven de ministers van Onderwijs Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma maandag aan de Tweede Kamer.

Nu er amper maatregelen zijn, lijkt ook de wil verdwenen om openlijk over corona-uitbraken op school te praten. Sommige directeuren willen alleen anoniem vertellen over de terugkeer van het virus. ‘Het hoeft niet zo nodig in de openbaarheid’, geeft een adjunct-directeur van een basisschool in het midden van het land als reden. Vorige week zaten twee leerkrachten en zes kleuters thuis met corona, onder wie de leerkracht van groep 8. ‘Zij is deze week gelukkig weer terug, dus de musical kan doorgaan. Inmiddels zijn wel twee andere leerkrachten besmet geraakt.’

De testbereidheid onder leerkrachten is nog altijd groot, merkt de adjunct-directeur op. ‘Die hopen zo ook gewoon op vakantie te kunnen.’ Onder ouders ligt dat soms anders. ‘In de bovenbouw zitten kinderen die zeggen: ik ga niet meer testen, want mijn ouders zeggen dat je toch niets van het virus merkt.’

Bij kinderopvangorganisatie Ska in Amersfoort, die al langere tijd kampt met personeelstekorten, is het ziekteverzuim door corona zo hoog dat contracten met ouders noodgedwongen worden opgezegd. De communicatiemedewerker van Ska wil hier verder niets over kwijt. ‘Op dit moment gaat onze focus uit naar onze ouders, kinderen en medewerkers’, mailt ze. ‘We hebben geen interesse in een verhaal over coronabesmettingen in de Volkskrant.’

Scholen houden zich stil: ‘Ons doel is nu de vakantie halen.’

Dat scholen minder happig zijn om te communiceren over corona-uitbraken, is ook data-expert Bart Bolkestein opgevallen. Hij houdt sinds het begin van de pandemie op eigen initiatief besmettingen in het onderwijs bij. Dit doet hij aan de hand van openbare bronnen, zoals mediaberichten, of via meldingen van ouders, leerkrachten en directeuren die op zijn site Scholenmeldpunt.nl binnenkomen.

Maar sinds enkele weken is het opeens opvallend rustig op zijn site, wat in tegenspraak is met de oplopende cijfers. ‘Er is een geheimzinnige stilte gevallen rondom uitbraken op scholen’, aldus Bolkestein. ‘Het lijkt erop dat mensen niet meer willen horen dat het virus opkomt. Ze zijn er klaar mee, dat gevoel.’

Twee jaar corona heeft er bij directeuren van scholen ingehakt, constateert Van Hoepen van SPO Utrecht. ‘Dus je hoort wel geluiden van: het zal toch niet zo zijn dat het in het najaar weer oploopt? We drukken het een beetje weg. Ons voornaamste doel is nu om de vakantie te halen en tot rust te komen.’