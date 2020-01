Net rond ex-Nissan-topman Ghosn begint zich te sluiten

Een Japanse aanklager verlaat het huis van Carlos Ghosn met een zwarte weekendtas. Beeld AFP

De 65-jarige Ghosn werd al dertien maanden vastgehouden in Japan op verdenking van miljoenenfraude als topman van Nissan, toen hij op Oudjaarsdag onverwachts opdook in zijn geboorteland Libanon. Zijn raadselachtige ontsnapping verblufte de Japanse autoriteiten.

Ghosn liet vandaag weten dat in tegenstelling tot mediaberichten zijn vrouw Carole of andere familieleden niet betrokken waren bij zijn vlucht. ‘Ik heb in mijn eentje mijn vertrek geregeld’, aldus Ghosn.

Turkije heeft een onderzoek ingesteld naar zijn ‘illegale vertrek’ uit Japan, lieten de Turkse autoriteiten donderdag weten. Vier piloten van een privé-luchtvaartmaatschappij, twee man grondpersoneel en een manager zijn aangehouden. Ghosn zou met een privéjet van de Japanse luchthaven Kansai via Istanbul naar Libanon zijn gevlogen. De reis is echter bij geen enkele grensovergang geregistreerd, behalve bij de Libanese autoriteiten. Die zeggen dat Ghosn legaal het land is binnen gekomen.

De Libanese minister van Justitie Albert Serhan sloot vandaag bij voorbaat uitlevering aan Japan uit, omdat Libanon en Japan geen uitleveringsverdrag hebben. De zogenaamde red notice, een officieel aanhoudingsverzoek van Interpol, kan Serhan echter niet zomaar naast zich neerleggen. Libanon ‘zal zijn plicht doen’ door zelf een onderzoek in te stellen, aldus Serhan. ‘De openbare aanklager zal niet met de armen over elkaar blijven zitten.’ Dat kan betekenen dat de automagnaat, die in Libanon een soort sterrenstatus heeft, in eigen land wordt ondervraagd. Ghosn stelt dat hij in Japan slachtoffer is van ‘politiek gemotiveerde vervolging’.

Als Ghosn zich in Frankrijk vertoont, wordt hij ook niet uitgeleverd, aldus de Franse justitie. Naast een Libanees en Braziliaans paspoort heeft Ghosn, die ook aan het hoofd van de Franse autofabriek Renault stond, de Franse nationaliteit. Ook in Frankrijk is Ghosn onderzocht wegens fraude, zonder dat daar een aanklacht uitkwam. Hij huurde in 2016 het hele Paleis van Versailles af voor zijn huwelijk, maar kreeg daar nooit een rekening voor.

Volgens de Japanse televisiezender NHK zou Ghosn op een tweede Frans paspoort hebben gereisd, dat hij slechts gebruikte voor binnenlandse reizen in Japan. Dat hij dat paspoort in handen had is vreemd, want een van de voorwaarden voor zijn vrijlating op borg in april 2019 was dat hij in Japan zou blijven. Daarom lagen zijn drie bekende paspoorten bij zijn advocaat in Tokio achter slot en grendel. Ook dat tweede Franse paspoort had in een kluisje moeten liggen, dat alleen zijn advocaten kunnen openen.

De Japanse politie heeft donderdag het huis waar Ghosn zijn laatste dagen in Tokio doorbracht uitgekamd op aanwijzingen. Voor Japan is het zaak aan te tonen dat Ghosn op illegale wijze het land heeft verlaten. Anders staat Tokio wel erg voor schut door de hoofdverdachte in een van de grootste economische schandalen in het naoorlogse Japan te laten ontglippen, nog voordat het tot een proces komt.