Net nu meer dan miljoen Amerikanen zonder stroom zitten door orkaan Ida, slaat een verzengende hitte toe

Beeld AFP

De orkaan, een van de zwaarste die ooit het Amerikaanse vasteland bereikten, kwam zondag aan land in de staat Louisiana. Het dodental, dat woensdag op vier stond en mogelijk nog toeneemt, bleef relatief beperkt. Maar de schade is enorm. Meer dan een miljoen huizen en bedrijven zitten zonder stroom doordat de orkaan stroomkabels en tussenstations heeft verwoest.

De stad New Orleans heeft tot nu toe zeven plekken met airconditioning ingericht waar mensen terecht kunnen voor gratis voedsel en verkoeling. Ook worden tientallen bussen ingezet als afkoellocaties.

In de staat Louisiana loopt de temperatuur momenteel op tot meer dan 30 graden, maar door de hoge luchtvochtigheid kan de gevoelstemperatuur volgens meteorologen meer dan 40 graden bereiken. De National Weather Service heeft een waarschuwing uitgegeven voor gevaarlijk hoge temperaturen.

Zware dagen op komst

Burgemeester LaToya Cantrell van New Orleans verwacht dat energiebedrijf Entergy op woensdagavond lokale tijd weer wat stroom kan leveren. Ze waarschuwt dat er zware dagen op komst zijn. ‘We weten dat het heet is. We weten dat we geen energie hebben, en dat blijft een prioriteit.’ Duizenden monteurs in de staat zijn in de weer met het herstellen van het elektriciteitsnet. Het kan weken duren voordat het hele net is hersteld.

De burgemeester vreest een uitbraak van criminaliteit en heeft om die reden een nachtklok ingesteld. Tot nu toe blijft die uitbraak overigens beperkt: de politie spreekt van enkele arrestaties voor diefstal.

Veel inwoners zitten zonder kraanwater – ook drinkwaterbedrijven zijn beschadigd of hebben last van de stroomuitval – en er is een tekort aan brandstof voor stroomgeneratoren. Persbureau AP meldt dat buurtgenoten zwembadwater delen om in te baden en toiletten mee door te spoelen.

New Orleans werd met succes beschermd tegen de kolkende zee door een vernieuwde waterkering, aangelegd nadat orkaan Katrina in 2005 meer dan duizend levens in de stad had geëist. Buiten de stad zijn woondistricten onder water gelopen. Reddingsploegen hebben al honderden mensen gered en proberen nog altijd gestrande bewoners weg te halen. Het voor de kust gelegen eiland Grand Isle, waar Ida met volle kracht overheen is geraasd, is ‘onbewoonbaar’, volgens het bestuur van de regio.

These before/after @Maxar satellite images of Jean Lafitte (https://t.co/hnGSvyGiQX) show some of the damage caused by Hurricane Ida on the Gulf Coast and southern Louisiana. pic.twitter.com/LxMzF4rByP — Christiaan Triebert (@trbrtc) 1 september 2021

Twee van de vier doden vielen in de staat Mississippi, nabij de stad Lucedale, waar een snelweg is ingestort. In deze staat zitten tienduizenden inwoners zonder elektriciteit.

Wat er nog over is van Ida, die eenmaal aan land gekomen snel aan kracht inboette, trekt intussen verder het binnenland in. De voornaamste zorg is dat de regenval die ermee gepaard gaat nog voor wateroverlast zal zorgen in staten ten noorden van Louisiana.