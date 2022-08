Net nu het personeel niet aan te slepen is, wordt het verlofstelsel uitgebreid: nieuwbakken ouders krijgen vanaf dinsdag negen weken betaald verlof

Soraya Westerlink en haar vriend Maurice met hun zoontje Ziggy van 11 maanden. Soraya, die bij UMC Maastricht werkt, gaat gebruikmaken van de nieuwe verlofregeling. Beeld Linelle Deunk voor de Volkskrant

Stress? Kom zeg, daar is afdelingshoofd van de ic-verpleegkundigen Marie-José Dols van het UMC Maastricht (MUMC+) de persoon niet naar. Al heeft ze op dit moment wel alle aanleiding tot slapeloze nachten en een grijzende haardos: net nu de zomervakantie in volle gang is en de nasleep van de coronacrisis zich vertaalt in een hoger ziekteverzuim en het leveren van inhaalzorg, moet ze het doen met nóg minder handen aan het bed. Vanaf dinsdag gaat de nieuwe regeling voor ouderschapsverlof in.

Van de 26 weken die ouders al onbetaald konden opnemen, worden nu negen weken grotendeels (namelijk voor 70 procent) vergoed door het UWV. Bij het MUMC+ hebben 40 jonge artsen, verpleegkundigen en assistenten het verlof al aangevraagd, bleek uit een inventarisatie. De aanvragen zijn niet alleen afkomstig van stellen die gezinsuitbreiding verwachten, maar ook van hen die de afgelopen maanden ouders zijn geworden.

Marie-José Dols van het UMC Maastricht. Beeld Privearchief

Voor die laatste groep dringt de tijd, want het verlof moet binnen het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. Dat betekent voor werkgevers dat ze moeten roeien met de riemen die er zijn. En dan kun je maar beter positief blijven, vindt afdelingshoofd Dols. ‘Het heeft geen zin om als een stresskip rond te lopen. Ik denk graag in mogelijkheden.’

Tekort

De nieuwe verlofregeling vormt het sluitstuk van een jarenlange politieke strijd. Voormalig minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzette zich in Brussel met hand en tand tegen het voorstel van eurocommissaris Frans Timmermans om ouders in alle Europese lidstaten twee maanden betaald verlof te geven. Hij vond het een nationale aangelegenheid, maar moest zijn verlies nemen toen een meerderheid van de lidstaten wél voor stemde. Nederland wachtte vervolgens tot het allerlaatste moment (2 augustus) met invoering ervan.

Beeld Linelle Deunk voor de Volkskrant

Nu komt de uitbreiding van het geboorteverlof precies op het moment dat werkgevers kampen met een historisch tekort aan personeel. Dat maakt het regelen van vervanging op z’n zachtst gezegd een uitdaging. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verwacht dat er voor het eind van dit jaar nog 75 duizend verlofaanvragen ingediend zullen worden. Daarna worden jaarlijks 200 duizend aanvragen voorzien. Een werkgever mag een verlofaanvraag niet weigeren, maar mag deze volgens een woordvoerder wel uitstellen als sprake is van ‘ernstige ontwrichting van het werkproces, onevenwichtig hoge kosten of als de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt’.

Tijdlijn 2001: vaders krijgen twee dagen betaald geboorteverlof 2019: verlof uitgebreid tot een werkweek. 2020: partner kan vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen 2022: ouders kunnen negen weken ouderschapsverlof opnemen

Marie-José Dols van het MUMC+ probeert het op te lossen door ‘zo efficiënt mogelijk met mensen en middelen om te gaan’. Als er nood aan de man is, zullen collega’s van de spoedeisende hulp en de recovery-afdeling bijspringen. Zaligmakend is dat niet: het leidt tot een hogere werkdruk onder personeel dat, na de zware coronajaren, al extra belast was.

Toch heeft onderzoeker Wil Portegijs van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een opbeurende boodschap voor werkgevers die nu met de handen in het haar zitten: op de langere termijn kunnen zij juist profiteren van de nieuwe regeling. ‘Er zit een enorm arbeidspotentieel bij vrouwen die vanwege de komst van kinderen in deeltijd gaan werken’, stelt zij. Want hoewel vrouwen inmiddels hoger opgeleid zijn dan mannen, werken zij gemiddeld slechts 28,5 uur per week (mannen doen dat 39 uur). En juist in de sectoren met veel deeltijdwerk, zoals de zorg en het onderwijs, zijn de personeelstekorten groot.

Een ruimhartige verlofregeling stelt moeders en partners beter in staat werk en zorg te combineren en kan daarmee voorkomen dat moeders de uren in hun contracten terugbrengen, denkt Portegijs. Dat lijkt extra belangrijk nu jonge ouders vanwege de personeelstekorten niet altijd opvang kunnen regelen voor hun kind. ‘Een verlofperiode is tijdelijk’, zegt Portegijs, ‘maar een vrouw die na de komst van een kind minder uren gaat werken, blijft daar vaak in hangen, ook als haar kinderen allang groot zijn en weinig zorg meer nodig hebben. Eens deeltijd is vaak altijd deeltijd.’

Daarnaast gaat volgens de emancipatieonderzoeker een belangrijk signaal uit van de nieuwe verlofregeling, namelijk dat ook mannen kinderen krijgen. ‘Het is nog maar zo kort geleden (tot 2019, red.) dat vaders slechts twee dagen verlof hadden: één dag om het kind aan te geven en nog één om beschuit te maken. Daarna moest hij weer aan het werk’, zegt ze. ‘Dat bevestigt de norm dat het krijgen van een kind weinig gevolgen heeft voor het leven van vaders en veel voor moeders.’

Waardevol

Soraya Westerlink (34) is een van de MUMC+-medewerkers die gebruikmaken van de verlofregeling. Haar zoontje Ziggy wordt op 21 augustus één jaar, dus ze heeft nog precies drie weken die ze achter elkaar opneemt. Haar vriend, die werkzaam is in het onderwijs, is deze weken ook vrij. Hierdoor kunnen ze de zorg en – minstens zo belangrijk – het plezier met elkaar delen. ‘Ik vind de tijd die ons gegund is met z’n drieën heel waardevol’, zegt ze. ‘De dynamiek is anders dan als je alleen bent met je kind. Het is minder zwaar, want je kunt de taken verdelen. En je hebt van die momentjes dat je elkaar aankijkt: dat was leuk of grappig.’

Ziggy van 11 maanden met zijn moeder Soraya en vader Maurice. Beeld Linelle Deunk voor de Volkskrant

Of het aanvullende ouderschapsverlof net zo goed door vaders als moeders ingezet zal worden, moet nog worden bezien: gendernormen spelen een rol, bleek eerder uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. Mannen, van wie eerder 15 procent onbetaald verlof opnam, tegenover 20 procent van de vrouwen, zijn bang meer salaris in te leveren als ze minder gaan werken. Terwijl vrouwen tot hun 35ste gemiddeld een hoger uurloon hebben. Ook vrezen ze als minder loyaal en ambitieus te worden gezien.

Verdwalen in het verlofstelsel Nederland telt veel verschillende verlofregelingen met nog veel meer voorwaarden. Dat begint al voor de geboorte met zes weken zwangerschapsverlof en tien weken bevallingsverlof voor de vrouw. Die worden volledig doorbetaald door het UWV. Na de bevalling heeft de partner recht op één werkweek geboorteverlof. Dit wordt volledig betaald door de werkgever. Sinds 1 juli 2020 kunnen partners bovendien vijf weken aanvullend geboorteverlof aanvragen bij het UWV, tegenover 70 procent van het salaris. En dan is er dus ook nog het ouderschapsverlof van 26 weken voor beide ouders. Dat kon al onbetaald worden opgenomen in de eerste acht levensjaren van een kind, maar vanaf dinsdag kan bij het UWV een uitkering worden aangevraagd voor de eerste negen weken. Die dienen in het eerste jaar te worden opgenomen. De overige 15 weken blijven onbetaald.

De vergoeding die er nu tegenover staat, moet mannen verleiden toch verlof op te nemen, al werd er in Den Haag uitgebreid stilgestaan bij de vraag of dat percentage – dat onder druk van de Eerste Kamer al werd verhoogd van 50 naar 70 procent – voldoende is om ook gezinnen met lagere inkomens over de streep te trekken.

Beeld Linelle Deunk voor de Volkskrant

De zeven werknemers op de verpleegkunde-afdeling van Marie-José Dols die verlof hebben aangevraagd zijn allen vrouw. Dat zij zich verder weinig lijken te bekommeren om de personeelstekorten op de afdeling, ziet ze als een positieve ontwikkeling. ‘Dat was vroeger wel anders. Nu wordt er professioneel mee omgegaan: waar heb ik recht op en hoe kan dat geregeld worden?’ Het is aan haar om hier als werkgever zo goed mogelijk invulling aan te geven, vindt ze. ‘Dat is ook het leuke aan mijn vak. Soms is het hollen, soms stilstaan.’

Roderick Schouten en zijn dochter Loisa. Beeld privé

Roderick Schouten (38), Utrecht werkt als productiemanager bij een koffiebranderij. Heeft een dochtertje van negen weken: Loisa ‘Ons kindje is met een keizersnede gehaald. De eerste twee weken kon m’n vriendin niet eens naast de commode staan om een luier te verschonen. Als man krijg je vijf dagen geboorteverlof. Daarna moet je weer gaan werken en wordt van de vrouw verwacht dat ze voor het kind zorgt én het huishouden oppakt. Dat is echt niet meer van deze tijd. ‘Ik heb twee weken extra vakantie opgenomen om langer bij m’n gezin te kunnen zijn. Juist die dagelijkse groei van je kind in het eerste jaar vind ik fascinerend. Dat je je eigen kind per dag meer ziet kunnen, meer tot leven ziet komen. Daar verwonder ik me nog iedere dag over. ‘De nieuwe verlofregeling is een stap in de goede richting, maar wel met een kanttekening: ik kan het met mijn salaris wel lijen om 70 procent uitgekeerd te krijgen, maar voor veel gezinnen is dit geen optie. Hiermee bereik je dus niet de gelijkheid zoals die vanuit het Scandinavische model is bedacht. ‘Ik neem het aanvullende verlof versnipperd op: iedere dinsdag heb ik nu een papadag. Ik ben dus een dag minder gaan werken. Mijn vriendin gaat met inzet van de verlofregeling van vier naar drie dagen. Voorlopig zal ze twee dagen werken, omdat we nog geen opvangplek hebben voor onze dochter.’

Beeld Linelle Deunk voor de Volkskrant