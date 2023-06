Nestlé, Coca-Cola en Ikea springen in de bres voor Europese natuurherstelwet van Timmermans

Toeristen wandelen in een natuurpark in Duitsland tussen dode bomen. Beeld Sean Gallup / Getty Images

De steun van Europa’s grootste bedrijven is een welkom steuntje in de rug voor Eurocommissaris Frans Timmermans. De natuurherstelwet is immers een belangrijk onderdeel van zijn Green Deal, maar stuit op weerstand van lidstaten – waaronder Nederland – en de christen-democratische fractie in het Europees Parlement. De groep, waar onder meer het CDA toe behoort, verliet twee weken geleden de onderhandelingen over de wet en stemt naar verwachting tegen. Volgens hen zouden de plannen de Europese landbouw schaden en infrastructuurprojecten tegenhouden.

In een gezamenlijke verklaring vegen ruim zestig grote bedrijven die argumenten van tafel. Het herstel van leefgebieden, zoals de wet beoogt, zal volgens hen ‘uiteindelijk helpen de klimaatcrisis aan te pakken, onze voedsel- en waterzekerheid op de lange termijn te waarborgen en banen te behouden en creëren’. Ze onderstrepen het belang van ‘gezondere bodems, een betrouwbare watervoorziening, overvloedige vispopulaties en een veelvoud aan bestuivers’ voor de voedselproductie en het menselijk welzijn.

Over de auteur

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

‘Essentieel middel’

Onder de ondertekenaars zijn bedrijven met een uitgesproken groen profiel, zoals zoekmachine Ecosia en Triodos Bank, maar ook bepalende multinationals zoals Coca Cola, Ikea, H&M en Nestlé. Die bedrijven lagen zelf meermaals onder vuur vanwege niet-waargemaakte of weinig ambitieuze klimaat- en milieumaatregelen. Toch vragen ze nu om een ‘ambitieuze en juridisch bindende natuurherstelwet om de natuur terug te brengen naar Europa’. Zo’n wet is volgens hen ‘een essentieel middel om onze klimaat- en biodiversiteitscrises aan te pakken, en de duurzaamheid en levensvatbaarheid van onze samenleving en economie op de lange termijn te garanderen’.

In een open brief pleitten bestuurders van meer dan vijftig bedrijven – deels dezelfde namen als onder de eerdergenoemde verklaring – maandag eveneens voor de invoering van Europese wetgeving om natuur te beschermen en herstellen. Ook vragen ze om regels voor het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de handhaving van bestaande milieuwetgeving. ‘Daarmee zou de EU een gelijk speelveld creëren voor alle bedrijven in Europa.’

Systeemverandering

De bedrijven willen graag hun steentje bijdragen, maar schrijven dat ‘actie op de noodzakelijke schaal en snelheid’ alleen mogelijk is met wetgeving die zo’n systeemverandering ondersteunt. Daarbij zouden de meest vooruitstrevende bedrijven moeten worden beloond.

‘De kosten van nietsdoen zullen veel grotere uitdagingen en risico’s voor de economie met zich meebrengen’, schrijven ze. In natuurbescherming zien ze juist een verdienmodel, aangezien dat uiteindelijk leidt tot kostenbesparingen op het gebied van klimaataanpassing en natuurrampenbestrijding, betere water-, bodem- en luchtkwaliteit, en algemeen welzijn.