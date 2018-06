Nergens in Europa wordt meer xtc geslikt dan in Nederland

Nederlanders zijn de grootste gebruikers van xtc en amfetamine in Europa. Met cocaïne staat Nederland op de derde plaats, na het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. Dat blijkt uit vergelijkende cijfers van het Europees drugsagentschap EMCDDA, dat donderdag zijn jaarrapport van 2018 heeft gepubliceerd.

In 2016 heeft 7,4 procent van de Nederlandse jongeren en jongvolwassenen van 15 tot 34 jaar xtc geslikt. Daarmee gaat Nederland veruit aan kop in de Europese Unie. In Ierland de nummer twee was dat 4,4 procent (in 2015) en in Tsjechië 4,1 procent.

Europese gemiddelde

De Nederlandse score is meer dan vier keer zo hoog als het Europese gemiddelde van 1,8procent. Ook bij amfetamine gaat Nederland aan kop (3,6procent), gevolgd door Estland en Finland.

‘De partydrugs scoren in Nederland hoog’, verklaart Daan van der Gouwe, drugsonderzoeker bij het Trimbos-instituut. ‘Op feesten worden relatief veel stimulerende middelen gebruikt. De consumptie van xtc en amfetamine neemt toe.’

De hoge consumptie wordt mede veroorzaakt door de grote productie van xtc en amfetamine in Nederland. ‘De productie van mdma (xtc) in Europa is voornamelijk geconcentreerd in Nederland en België’, schrijft het EU-drugsagentschap in zijn jaarrapport. In Nederland werden in 2016 tien laboratoria ontmanteld (en één in België), meer dan twee keer zoveel als in 2015.

Grootste producent

Vaak wordt gezegd dat Nederland zelfs de grootste producent van xtc-pillen is, maar dat valt moeilijk te controleren. De Nederlandse xtc-productie is in ieder geval groot. ‘Xtc-gebruikers zitten dicht bij de bron. Het spul is makkelijk te krijgen en de prijzen zijn laag’, verklaart Van der Gouwe.

Ook met cocaïne zit Nederland in de top-3. Het cokegebruik onder volwassenen is sinds 2014 gestegen. Ook de beschikbaarheid van het witte poeder neemt toe, zowel in Nederland als in heel Europa. Coke is makkelijker te krijgen en wordt steeds zuiverder. Van der Gouwe: ‘Uit onderzoek is gebleken dat 67 procent ook echte cocaïne is. Dat is een indicatie dat er veel op de markt is, waardoor versnijden minder nodig is.’

In april sloegen het OM en de politie nog alarm over het hoge drugsgebruik in Nederland. Dat stimuleert de georganiseerde drugsmaffia, wat weer leidt tot liquidaties in het criminele milieu. Wie een pilletje slikt of een lijntje snuift, houdt een crimineel circuit in stand, was de boodschap.

Het EU-drugsagentschap signaleert ook een verontrustende stijging van het aantal drugsdoden. In 2016 ging het om ruim 9.000 drugsdoden. In Nederland waren het er 235, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2014. Volgens Van der Gouwe kan bij die toename ook een betere registratie (door artsen) een rol spelen. Verder beginnen de heroïnejunks uit de jaren zeventig op leeftijd te komen, wat de toenemende sterfte ook kan verklaren.