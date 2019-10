Nepvideo van moordende Trump is vertoond in zijn resort in Miami

Screenshot uit het filmpje. Beeld Twitter

In het gewraakte filmpje is een scene bewerkt uit de film Kingsman: The Secret Service (2014). Het gezicht van acteur Colin Firth is vervangen door dat van de president. Midden in een kerk opent Trump het vuur op omstanders. Over de gezichten van de kerkgangers zijn logo’s van nieuwsorganisaties en gezichten van politieke tegenstanders geplakt.

De scene laat weinig aan de verbeelding over. Zo steekt Trump de reeds overleden Republikeinse senator John McCain met een mes in de nek. Hij zet het hoofd van zijn Democratische tegenstander Bernie Sanders in brand en rekent af met onder meer Barack Obama en de Clintons. Ook vele nieuwsorganisaties – die Trump doorgaans bestempelt als ‘fake news’ en ‘vijand van het volk’ – worden onder vuur genomen: onder meer CNN, Politico, The Washington Post en NBC.

“All Americans should condemn this depiction of violence directed toward journalists and the President’s political opponents." - @WhiteHouse Correspondents' Association



Where did the #TrumpVideo come from? ➡️ https://t.co/T07mvrW67a pic.twitter.com/GtJwKFcD3z Newsmax

De beelden zijn vorige week vertoond in Trumps resort in Miami. Daar vond een driedaagse conferentie plaats voor Trump-sympathisanten, georganiseerd door de American Priority – een groep van conservatieven die zich inzetten voor de ‘Amerikaanse cultuur’. Trumps zoon Donald Trump Jr. was een van de sprekers. De president was zelf niet aanwezig.

Maandag ontstond een mediarel nadat The New York Times het nieuws bracht dat het filmpje tijdens het evenement was vertoond. Journalisten reageerden geschokt. De journalistenorganisatie WHCA (The White house Correspondents’ Association) riep Trump en alle betrokkenen op om afstand te nemen van de beelden en uit te spreken dat ‘geweld geen plek mag hebben in onze samenleving’.

Ook CNN is onthutst. De nieuwsorganisatie komt er in het filmpje niet goed vanaf. De clip eindigt ermee dat Trump een staak in iemands hoofd steekt waar het CNN-logo overheen is geplakt. Dan kijkt Trump naar zijn aangerichte bloedbad en lacht hij. ‘De president en zijn familie, het Witte Huis en de Trump-campagne moeten de beelden in de strengst mogelijke woorden veroordelen’, aldus CNN.

De organisator van het evenement, American Priority, liet weten alle vormen van politiek geweld te veroordelen. De beelden zouden ‘zonder toestemming’ zijn vertoond in een zijkamertje van het resort. Daar werden meer filmpjes uit de internetcultuur afgespeeld.

Volgens het Witte Huis heeft Trump de beelden nog niet bekeken. Op basis van wat hij erover heeft gehoord veroordeelt hij het filmpje. Het moet blijken of hij dat nog steeds vindt nadat hij de beelden daadwerkelijk heeft gezien. In 2017 tweette hij zelf ook al een soortgelijke nepvideo – hoewel veel minder gewelddadig – waarin hij tijdens een worstelwedstrijd iemand uit de ring trekt wiens gezicht met het CNN-logo is beplakt.