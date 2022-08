Nepnieuws, complotten en boze burgers, ook in 1672 al een dodelijke cocktail

Een acteur speelt Johan de Witt bij diens standbeeld in Den Haag, vlak bij het Binnenhof. Zaterdag was het 350 jaar geleden dat Johan en zijn broer Cornelis werden vermoord. Beeld Arie Kievit / de Volkskrant

Op hetzelfde moment dat elders in het land woedende boeren hun trekkers posteren langs de route van een wielerronde, en woeste omwonenden van een hotel dat werd getransformeerd tot asielopvang de messen slijpen voor een bezoek van de verantwoordelijke staatssecretaris, verzamelt zich in Den Haag een mensenmassa op steenworp afstand van het Binnenhof.

Een man met lang rossig haar spreekt de menigte toe. Hij spuwt zijn gal over ‘het misleide gepeupel’ en de ‘lasterpraat’ die hem ten deel is gevallen. Het is Johan de Witt. Althans, een acteur die voor de gelegenheid in de huid is gekropen van de 17de-eeuwse raadspensionaris.

Hier op het plein voor de Gevangenpoort wordt deze zaterdag herdacht dat De Witt, die in zijn positie de huidige functies van minister-president, minister van Financiën, minister van Binnenlandse Zaken en minister van Buitenlandse Zaken verenigde, exact 350 jaar geleden samen met zijn broer Cornelis werd vermoord. Om precies te zijn: hoe hij door een luitenant-ter-zee door het achterhoofd werd geschoten en vervolgens door een schuimbekkende meute werd ontkleed, ondersteboven werd opgehangen, opengereten, gecastreerd en van zijn tenen, vingers, oren, neus en lippen werd ontdaan, waarna de afgesneden lichaamsdelen door omstanders werden opgegeten en aan de honden werden gevoerd.

Rampjaar 1672

De lynchpartij vormde de culminatie van wat de boeken zou ingaan als het Rampjaar 1672. Een jaar waarin de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden vanuit drie windrichtingen werd aangevallen, maar waarin de regent De Witt weigerde het leger in te zetten tegen de Fransen, omdat hij meer waarde hechtte aan diplomatie. Een besluit dat hem niet in dank werd afgenomen door de aanhangers van stadhouder-koning Willem III van Oranje en dat hij uiteindelijk met een gruwelijke dood moest bekopen.

Maar wie vandaag in Den Haag een veredeld college vaderlandse geschiedenis denkt bij te wonen, moet zijn verwachtingen al snel bijstellen. Daarvoor dringen de parallellen met het huidige tijdsgewricht zich te veel op.

‘Een land in oorlog met het buitenland en zichzelf. Nepnieuws, complotten, populisme en moord. Welkom in het Rampjaar 1672’, begint burgemeester Jan van Zanen (VVD) zijn openingswoord. ‘Gelijkenissen met vandaag zijn er genoeg, maar gelukkig zijn de verschillen groter. Nu geen lynchpartijen van regeringsleiders of machtsgrepen. Wel zorgen of de overheid de vele crises van vandaag aankan.’

‘Afschuwelijke tijd’

Na Van Zanen krijgt voormalig parlementair verslaggever Wouke van Scherrenburg de microfoon. Zij memoreert de volkswoede die oplaaide na de moord op Pim Fortuyn en hoe politici als Ad Melkert in die dagen het Binnenhof via sluipwegen moesten verlaten om niet in handen te vallen van wraakzuchtige hordes. ‘Een afschuwelijke tijd.’

Terwijl Rita Verdonk, tegenwoordig raadslid voor het rechts-populistische Hart voor Den Haag, vanuit het publiek toekijkt, schetst van Scherrenburg hoe de politiek de afgelopen twintig jaar in de greep is geraakt van de angst voor de gewone man. ‘Kijk maar naar de stikstofcrisis en naar Wopke Hoekstra die ineens denkt: help, we verliezen onze laatste zetels ook nog aan Caroline van der Plas.’

Ook wijst ze op de invloed van nepnieuws en hoe de geschiedenis zich op dat vlak herhaalt. Waar tegenwoordig, in de woorden van Van Scherrenburg, ‘een grote groep mensen echt gelooft wat Thierry Baudet allemaal zegt over Rusland en Poetin’, was het in de tijd van Johan de Witt niet veel beter. Tegenstanders van de regent verspreidden ruim zestienhonderd pamfletten, met een oplage van een miljoen, waarin De Witt werd beticht van heulen met de Fransen en zijn broer Cornelis van het beramen van een moord op Willem III. Allebei onwaar, maar volgens historici speelden de voorlopers van Facebook, Forum voor Democratie en Ongehoord Nederland wel een cruciale rol bij de bloeddorst die de De Witten fataal zou worden.

Op vijf minuten lopen van de herdenking, in het Haags Historisch Museum, worden de parallellen tussen toen en nu nog eens extra onderstreept. Daar werd onlangs een tentoonstelling geopend waarin het Rampjaar op één lijn wordt geplaatst met de coronacrisis. Onder de begeleidende tekst ‘Aarzelende leiders, de roep om ingrijpen bij het volk, wantrouwen over de herkomst van de rampspoed’ prijken afbeeldingen Johan de Witt er naast foto’s van coronademonstranten, Willem Engel en Thierry Baudet.

‘Typisch Hollandse traditie’

Historicus Luc Panhuysen, die verscheidene boeken schreef over Johan de Witt en betrokken was bij de tentoonstelling, ziet duidelijke overeenkomsten tussen de volkswoede van 1672 en de verhitte gemoederen in de debatten over corona, stikstof en asielzoekers. ‘Destijds heerste er ook het sentiment: de overheid levert niet’, zegt hij. ‘Er vonden regelmatig ernstige vernielingen plaats bij de woningen van regenten, puur om ze even op hun plek te zetten. Dat is een typisch Hollandse traditie. Het huisbezoek van boeren bij stikstofminister Christianne van der Wal doet er sterk aan denken.’

Dat de politie nu vaak terughoudend optreedt als boeren over de schreef gaan is volgens Panhuysen evenmin nieuw. ‘In het Rampjaar trad het handhavend gezag ook nauwelijks op tegen opstandige burgers. Dat is het gevolg van onze egalitaire samenleving.’

Tijdens de herdenking heeft Wouke van Scherrenburg het plein voor de Gevangenpoort nog niet verlaten of Willem III verschijnt ten tonele. ‘Ik heb het niet geweten!’ roept hij bij voorbaat naar de toehoorders. Volgens kenners was de prins op zijn minst op de hoogte van de plannen om de gebroeders De Witt te vermoorden. Als een interviewer hem daar vandaag publiekelijk mee confronteert, geeft Willem III een historisch antwoord, zo eentje dat in elk tijdsgewricht het vege lijf kan redden: ‘Daar heb ik geen actieve herinnering aan.’