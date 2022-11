‘Nepalezen weten al langer over misstanden rond arbeidsmigranten in Qatar, maar toch blijven ze gaan’

Nepalese arbeiders op een bouwplaats in Doha in Qatar. Beeld Veronique Smedts

Dag Sacha. We hebben in aanloop en nu ook tijdens het WK veel kunnen lezen en zien over arbeidsmigranten die in Qatar zijn omgekomen. Velen van hen kwamen uit Nepal. Wat hoor en zie je daarover?

‘Deze dagen was ik aanwezig bij de aankomst van een vlucht van Qatar Airlines met drie doodskisten met gerepatrieerde arbeidsmigranten, twee uit Qatar en één uit Zuid-Korea. De Nepalese overheid laat ze vanaf het vliegveld naar huis brengen in vrachtwagens. Ik sprak een chauffeur die dat voltijds doet. Hij vertelde dat hij er in een paar jaar tijd al ongeveer duizend heeft vervoerd.

‘En dan zijn er nog mensen die ziek terugkomen uit het buitenland. Vooral nierziekten komen veel voor. Omdat het ontbreekt aan onderzoek naar de correlatie tussen werken in de golf en nierziekten, is het moeilijk om er een precies beeld van te krijgen. Maar ik sprak een arts die buitenproportioneel veel jonge sterke mannen, bij vertrek nog uiterst gezond, na terugkeer aan een dialyseapparaat ziet liggen. De hitte in combinatie met te weinig drinken kan nierfalen hebben veroorzaakt.’

Waarom vertrekken zoveel mensen uit Nepal om in bijvoorbeeld Qatar aan de slag te gaan?

‘Nepal is een land met heel weinig industrie en met heel veel mensen die wel geld willen verdienen (Nepal telt ruim 29 miljoen inwoners, red.). Om je een idee te geven: 25 procent van het bruto nationaal product is afkomstig van arbeiders in andere landen.

‘Ik sprak met mensen in Terai, een straatarme regio, waar heel veel arbeiders vandaan komen. Het is een idyllisch gebied met prachtige akkers, maar het leven is er keihard. Mensen wonen in modderhutten en kunnen hun kinderen niet naar school sturen.

‘De laatste tien jaar zien de inwoners daar dat er meer bakstenen huizen bijkomen, allemaal van mensen die familieleden naar het buitenland hebben gestuurd. De 270 euro die arbeidsmigranten bijvoorbeeld in Qatar per maand verdienen, is hier veel geld. Ze kunnen een echt huis kopen. Dat willen anderen ook. Tegelijk kennen veel mensen wel iemand die ziek is geworden of het niet heeft overleefd. De misstanden zijn zeker geen geheim.’

De risico’s waren dus bekend. Waarom bleven Nepalezen de afgelopen jaren alsnog gaan?

‘Omdat ze simpelweg bereid zijn die risico’s te nemen. Natuurlijk kennen de mensen de verhalen van de arbeidsmigranten die het niet hebben gered. In getallen zijn dat er heel veel. Maar er zijn veel meer mensen die terugkwamen en geld hebben verdiend. Dat zijn toch de succesvolle mannen van het dorp. Als je jong bent en in zo’n situatie zit, denk je toch: dat wil ik ook.

‘Het is zelfs zo dat sommige mensen ondanks de omstandigheden terug willen. Ik sprak een man die een paar jaar in Qatar heeft gewerkt en daar keihard moest zwoegen. Hij vertelde dat het buffelen was, dat hij mensen heeft zien omkomen in de bouw, maar hij wist dat weg te duwen en heeft sinds kort dus besloten terug te gaan naar het land.’

Wat gebeurt er met de familie van arbeidsmigranten die niet terugkeren?

‘Normaal is een werkgever verantwoordelijk als iemand door slechte werkomstandigheden overlijdt. Maar op de overlijdenscertificaten van omgekomen Nepalese arbeiders staat dat niet als doodsoorzaak. Er zijn absurd veel hartaanvallen. Bedrijven en de Qatarese overheid voelen zich blijkbaar niet geroepen om eens te onderzoeken waarom iemand van 24 een hartaanval heeft gekregen.

‘De werkgever gaat daardoor vrijuit en heeft geen financiële verantwoordelijkheid. De weduwe blijft achter met alleen een man die ze kan cremeren. De kostwinner valt weg, de kinderen kunnen niet naar school. En als het gezin pech heeft, laat de man zelfs een schuld achter die hij heeft opgebouwd om überhaupt naar Qatar te kunnen.’

Sommigen boycotten het WK vanwege de misstanden. Met wat voor gevoel kijken ze in Nepal aan tegen dit WK?

‘Het is moeilijk om een beeld te krijgen in hoeverre het WK hier überhaupt leeft. Nepal is niet bepaald een voetballand. Hier en daar staat het WK op in hotels of wegrestaurants. Van de mensen die er zelf veel mee te maken hebben, hoor ik gemengde reacties. Een mensenrechtenadvocaat zei dat hij, hoe wrang ook, ergens blij is dat het WK in Qatar is omdat de problematiek die al jarenlang speelt nu eindelijk eens in de spotlights komt.

‘De arbeider die zelf heeft meegebouwd aan de stadions is ook wel een beetje trots op het WK en hij wil het graag zien. Het zijn mijn stadions, zei hij. Hij is zelfs voor Qatar, het het land waar hij zijn geld verdient, al weet hij eigenlijk ook niet goed welke andere landen meedoen.’