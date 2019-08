Nepal stelt strengere regels op voor bestijging Mount Everest na dodelijk klimseizoen

Klimmers op weg naar de top van de Mount Everest. Beeld AFP

In de plannen die woensdag door een Nepalese overheidscommissie zijn gepresenteerd, staat dat klimmers pas de Mount Everest (8.848 meter) mogen beklimmen als ze eerder minstens een Nepalese bergtop van meer dan 6.500 meter hebben gehaald. Ook moeten de avonturiers een bewijs van goede gezondheid tonen en beschikken over een zorgverzekering die eventuele kosten voldoende dekt.

De Nepalese regering staat welwillend tegenover de voorstellen. Minister van Toerisme Yogesh Bhattarai wil de nieuwe regels voor het volgende klimseizoen in de lente van 2020 hebben vastgelegd. ‘Je mag de Mount Everest niet zomaar beklimmen gewoon omdat je daar je zinnen op hebt gezet. Daarom gaan we klimvaardigheden en gezondheid testen voordat mensen een klimvergunning krijgen’, zei hij tijdens de presentatie.

Onhandelbare drukte

Aanleiding voor het reguleren van de beklimming van de ‘godin van de lucht’, zoals Nepalezen de Mount Everest noemen, was het dodelijke klimseizoen afgelopen lente. In totaal kwamen elf mensen om tijdens hun poging de berg te beklimmen, waarvan zeven binnen één week in mei. Op foto’s was te zien dat er grote files ontstonden op de flanken van de berg. Klimmers moesten soms urenlang in de kou wachten, terwijl ze naar adem snakten.

Nepal lijkt toe te geven aan de kritiek op deze onhandelbare drukte op de Everest. Het Aziatische land zou de berg commercieel uitbuiten: iedereen die 10 duizend euro kon ophoesten, bovenop de tienduizenden euro’s die ze aan de expeditie-organisatoren moeten betalen, kreeg een vergunning om te gaan klimmen. Ook de organisatoren gingen door het slijk: ze hadden onervaren klimmers meer in bescherming moeten nemen tegen de harde omstandigheden. Die klimmers zouden de ervaren rotten tegenhouden op hun weg naar de top.

Het is een opvallende tegemoetkoming, want bergtoerisme is een belangrijke inkomstenbron voor Nepal dat acht van de veertien hoogste bergen ter wereld telt. Een recordaantal van liefst één miljoen buitenlandse toeristen trok in 2018 naar het dak van de planeet.

Zone des doods

De Everest, Nepals bekendste berg, werd in 1953 voor het eerst succesvol beklommen. Sir Edmund Hillary en zijn gids Tenzing Norgay verwierven daarmee eeuwige roem. Maar een tocht naar de top is niet langer een prestatie van mythische proporties. Inmiddels hebben ongeveer zesduizend klimmers zich aan de berg gewaagd. Rond de driehonderd mensen overleefden de tocht niet.

Zeker in de ‘zone des doods’, de laatste paar honderd meter naar de top, is het zwaar. Op dergelijke hoogten is het zuurstofgehalte zo laag dat de meeste klimmers afhankelijk zijn van zuurstofflessen. Ook moeten ze soms temperaturen tot 60 graden onder nul trotseren.

Mira Acharya, lid van de Nepalese commissie, beschrijft tegenover persbureau Reuters hoe belangrijk de nieuwe regels zijn om onnodige doden op de Everest te voorkomen. ‘Klimmers gaan dood door hoogteziekte, hartaanvallen of uitputting, niet door een verkeersopstopping.’