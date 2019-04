Nepadvertenties van bekende Nederlanders vormen groeiend probleem: 1,7 miljoen euro schade gemeld

Nep-advertentie met Alexander Klöpping op Facebook. Beeld -

Alexander *BITCOIN ADS ZIJN NEP* Klöpping. Zo gaat Alexander Klöpping, oprichter van nieuwsplatform Blendle en veelgevraagd technologieduider, sinds kort door het leven op Twitter. De reden: online advertenties, veelal op sociale media, claimen dat Klöpping investeringen doet in de digitale munt Bitcoin. Investeringen die ‘de grote banken doodsbang maakt’. Leg zelf geld in en strijk megawinsten op, is de boodschap. Wie erin trapt, is het geld kwijt.

Advertenties die namen en foto's van bekende Nederlanders gebruiken om mensen te verleiden tot nepinvesteringen is een groeiend probleem, meldt de Fraudehelpdesk desgevraagd na eerdere berichtgeving van de NOS. Tot nu toe meldden slachtoffers 1,7 miljoen euro aan schade. De meesten zijn 10- à 15 duizend euro kwijt, vertelt een woordvoerder van de helpdesk telefonisch. ‘De uitschieter verloor een ton.’ Waarschijnlijk is de werkelijke schade flink groter, omdat lang niet iedere gedupeerde zich meldt.

Het probleem stak voor het eerst de kop op in december vorig jaar, toen vier mensen melding maakten van deze zogenoemde BN’er-fraude. Inmiddels staat de teller op 130 meldingen van misleiding. ‘Het is komen overwaaien uit de VS, waar oplichters dit al een paar jaar doen. Sinds de tweede helft van januari is het aantal meldingen explosief gestegen’, aldus de woordvoerder van de Fraudehelpdesk.

Er gaan op dit moment veel advertenties rond met fake news waar mijn naam en foto's misbruikt worden. Trap er niet in mensen. pic.twitter.com/PmiSX1zrPW Alexander *BITCOIN ADS ZIJN NEP* Klöpping

Wie op een advertentie klikt wordt eerst lekker gemaakt met astronomische winsten als je investeert in Bitcoin, legt de woordvoerder uit. Je betaalt in veel gevallen 250 euro inschrijfgeld, waarna de oplichters bellen of mailen voor de echte investering. Ga je niet met ze in zee? Dan ben je 250 euro kwijt. Doe je dit wel? Dan leg je bijvoorbeeld 10 duizend euro in. ‘Een maand later krijg je een telefoontje: je inleg is verdubbeld! Als je dan zegt, kom maar door, raden ze je aan te herinvesteren om de winst nóg groter te maken. Zodra je zegt: nee, het is klaar, kom je erachter dat je geen geld terugkrijgt.’

De communicatie verloopt in het Nederlands, maar de Fraudehelpdesk weet niet of Nederlanders worden ingehuurd door een buitenlandse organisatie om de oplichting uit te voeren, of dat ze dit op eigen houtje doen.

Ook Waylon, Humberto Tan en John de Mol prijken op frauduleuze advertenties. In het buitenland gebruiken oplichters onder meer Elon Musk en Katy Perry. De Britse financieel journalist Martin Lewis spande vorig jaar zelfs een rechtszaak aan tegen Facebook, dat volgens hem onvoldoende doet tegen betaalde advertenties die zijn naam en gezicht misbruiken. Facebook liet eerder aan de Volkskrant weten dat dit soort misleidende advertenties niet mogen, het platform zegt ze na ontdekking te verwijderen.

Niet alleen op sociale media verschijnen dit soort frauduleuze boodschappen. Zo kreeg de Volkskrant onlangs een melding binnen over een pop-up van het foutief gespelde ‘de Volskkarnt’, in de opmaak van de Volkskrantsite, die beschrijft hoe Jeroen Pauw 2,3 miljoen euro zou hebben verdiend. Dat zou u ook kunnen, gewoon door te investeren in een ‘bitcoinsignalenplatform’, is de claim. Als auteur stond (uiteraard ten onrechte) economieverslaggever Gerard Reijn genoemd.

Gedupeerde Leo wilde slechts 250 euro inleggen, het werd 750 Leo, een makelaar in Landgraaf, werd een slachtoffer na het lezen van een frauduleuze advertentie van het bedrijf Olympus Markets. ‘Ik wilde slechts 250 euro inleggen. Dat is te weinig, zeiden ze, een bedrag voor studenten. Dus stortte ik er nog 500 bij.’ Zoals het een goede Nederlander betaamt, zegt Pelsers, besloot hij het bedrijf online te checken. ‘Op Google blijken ze te worden omschreven als een van de grootste oplichters die er zijn.’ Toen Leo vervolgens zijn geld probeerde terug te krijgen, hield het bedrijf de boot af. Hij klopte aan bij de ING, maar die konden hem ook niet helpen, omdat hij het geld vrijwillig had overgemaakt. ‘Ik ben toen heel asociaal gedrag gaan vertonen. Ik ging Olympus constant boos opbellen en mailen. Uiteindelijk heb ik ze ook kopieën gestuurd van mijn aangifte bij de Fraudedesk. Als je op mijn tenen trapt, kun je het krijgen.’ Uiteindelijk kreeg Leo het volledige bedrag van 750 terug - al was het wel in kleine beetjes, elke keer een deel. Volgens Leo ging zijn geld via een ING-rekening naar Olympus Markets. De rekening die hij noemt hoort bij Curo Payments, een Nederlands bedrijf gevestigd in Oss. Curo Payments is een specialist op het gebied van financiële transacties, schrijven ze op hun website. Een medewerker zegt dat zijn bedrijf inmiddels geen zaken meer doet met Olympus Markets, en dat gedupeerden van oplichting zich altijd bij hen kunnen melden.