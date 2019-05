Nep-miljonair krijgt ten minste vier jaar cel voor oplichting van New Yorkse jetset

Sinds de dochter van een Russische vrachtwagenchauffeur in 2017 neerstreek in New York liet Sorokin zich Anna Delvey noemen, en deed ze zich voor als onder meer de dochter van een Duitse antiekhandelaar, een oliebaron en een hooggeplaatste diplomaat in Rusland. ‘Faux de Cologne’, zoals haar bijnaam inmiddels luidt, groeide in een mum uit tot lid van de New Yorkse beau monde. Ze wendde voor dat ze zeker 25 miljoen dollar aan vermogen had en beweerde een kunstencentrum op te willen zetten in The Big Apple. Ze resideerde in een boetiekhotel, at in exclusieve restaurants en palmde een groeiend netwerk van rijke vrienden in met haar vlotte babbel en dure merkkleding.

Marrakesh werd het Waterloo van Sorokins oplichterij: tijdens een vakantie met een vriendin in het beroemde Marokkaanse vijfsterrenhotel La Mamounia bleken haar twaalf creditcards geblokkeerd. Sorokin had beloofd alle kosten op zich te nemen, maar uiteindelijk was het haar vriendin die voor 62 duizend dollar aan vliegtickets, eten, kleding en hotelrekeningen moest opdraaien. Na maandenlange pogingen om Sorokin haar deel van de rekening te laten betalen, toog haar vriendin naar de politie, die een wirwar van leugens ontrafelde: onbetaalde hotelrekeningen ter waarde van 11 duizend dollar, fraude om miljoenen dollars aan bankleningen los te peuteren, rondvliegen in een privévliegtuig zonder te betalen, en ga zo maar door.

Televisieserie

Rechter Diane Kiesel zei in haar oordeel ‘verbijsterd’ te zijn over de ‘labyrintische leugens’ waarmee Sorokin haar misleiding verborg. Haar advocaat had Sorokin tijdens de rechtszaak neergezet als iemand die het simpelweg probeerde te maken in ‘the city that never sleeps’, zoals Frank Sinatra in New York, New York had gezongen. Maar de rechter zei meer aan Bruce Springsteens liedje Blinded by the Light te moeten denken bij Sorokins oplichting. ‘Ze werd verblind door de glitter en glamour van New York’, zei Kiesel.

Zodra ze haar gevangenisstraf heeft uitgezeten wacht Sorokin deportatie naar Duitsland, hebben Amerikaanse autoriteiten aangekondigd. De nabij Moskou geboren Sorokin verhuisde op haar 16de naar Duitsland, waar ze woonde in Eschweiler, vlakbij Keulen. Lena Dunham, bekend van de HBO-serie Girls, werkt naar verluidt aan een bewerking van Sorokins verhaal, terwijl ook Netflix een serie aan haar wil wijden.

Meer nep-miljonairs

Sorokins verhaal doet denken aan dat van andere geruchtmakende oplichters, zoals de Duitse nep-Rockefeller Christian Gerhartsreiter (58) of Versace-moordenaar Andrew Cunanan (1969-1997), zij het dat de misdaden van Sorokin tenminste geweldloos bleven. Cunanan verzon het ene na het andere verhaal over zijn zogenaamd rijke familie – zijn vader zou een Filipijnse ananasplantage bestieren, een Israëlische miljonair zijn of een New Yorkse aristocraat. Zijn bedrog mondde in 1997 uit in een moordtocht met vijf dodelijke slachtoffers, waarvan de laatste, modeontwerper Gianni Versace, op 15 juli 1997 de laatste was.

Gerhartsreiter gaf zich jarenlang uit voor een lid van de steenrijke familie Rockefeller, de nazaten van de legendarische oliebaron John D. Rockefeller (1839-1937), en wist zo een topvrouw van McKinsey aan de haak te slaan en op haar kosten een luxe leventje te leiden. Nadat zijn vrouw hem ontmaskerde ontvoerde hij hun 7-jarige dochter, wat hem in 2009 vier jaar gevangenis opleverde. Daar zit Gerhartsreiter nog steeds, omdat de politie van Los Angeles ontdekte dat hij onder de alias Christopher Chichester, zogenaamd een jonge Britse aristocraat, in 1985 de zoon van zijn huurbaas had vermoord en mogelijk ook diens vrouw. Gerhartsreiter zit sinds 2013 een celstraf van 27 jaar uit.