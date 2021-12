Neonlichten werden het Poolse symbool voor de façade van het communisme, nu zijn ze weer welkom

Achter de onopvallende, roestbruine voordeur van zijn werkplaats begint de felverlichte wereld van Jacek Hanak (71). Aan de muur hangen gewaagde, kleurrijke constructies: een rode zeemeermin met zwaard en schild (het stadswapen van Warschau), een groen-witte dame in een hoepelrok, paarse cirkels die een lichtgevende druiventros vormen. Ze vullen de ruimte met een sonoor gebrom. Om het edelgas in de buizen op te doen lichten, heb je 1.000 volt nodig, vertelt Hanak. ‘Niet aanraken.’

Bijna een halve eeuw, zo lang maakt Hanak al neonlichten voor de straten van Warschau. Hij leerde het vak bij een staatsbedrijf in de tijd van het communisme. Nadat het systeem viel, begon hij voor zichzelf. Hij doet goede zaken in een stad die onlosmakelijk met neonlichten is verbonden. Warschau staat bij bezoekers weliswaar te boek als grauwe en lelijke stad, maar neon kantelt dat clichébeeld. Met name ’s winters vrolijken de felle lichten het straatbeeld op. Persoonlijke favoriet is een krantenbezorger in neonlicht vlak bij mijn huis. Toen ik afgelopen zomer naar Warschau verhuisde, was deze opgewekte verschijning defect, sinds kort niet meer.

Jacek Hanak, de neon-kunstenaar.

Dat zijn creaties al decennialang de straten van de hoofdstad sieren, berust op ‘een klein misverstand’, zegt Hanak vrolijk. Hij zocht in de jaren zeventig naar werk en kwam per toeval terecht bij het staatsbedrijf dat neonlichten maakte. Het was zijn eerste baan en hij zou nooit meer iets anders doen. Destijds zagen de straten van Warschau er heel anders uit, zegt Hanak. ‘Gebouwen hingen vol met neon, van het dak tot de etalageruiten op de begane grond.’

De massale opkomst van neonverlichting was een van de opmerkelijkere ontwikkelingen in het communistische Polen. Na de bedrukkende jaren van het stalinisme werd in de jaren vijftig gezocht naar een manier om communisme met consumentisme te verenigen. Dat werd ‘elektrografische kunst’, oftewel neon. Waar in het kapitalistische westen bedrijven zelf neonreclames aanschaften, werden reclamecampagnes in communistische landen volledig door de staat georkestreerd. ‘De beste kunstenaars werden uitgekozen om hele straten te ontwerpen’, vertelt Hanak. Ze kregen stukken stad toegewezen als canvas.

Neon moest Warschau kleur geven. Tijdens de oorlog was de stad onvoorstelbaar verwoest, lange tijd lagen delen ervan nog in puin. ‘Overal had je met gras begroeide ruïnes’, vertelt Hanak, wiens familie al vele generaties in de hoofdstad woont. ‘Overdag was de stad lelijk. Maar ’s nachts lichtte ze op en was ze mooi.’

Het contrast met het dagelijks leven in de Poolse Volksrepubliek kon niet groter zijn. De economie verkeerde in diepe crisis, er was tekort aan alles. ‘Het was krankzinnig’, herinnert Hanak zich. ‘We maakten borden met teksten als ‘drink melk’. Maar er was helemaal geen melk!’ Bovendien waren de neonborden niet altijd van even goede kwaliteit: zo viel bij centraal station Warszawa Główna de neonletter ł weg, zodat ‘Gówna’ overbleef: Pools voor ‘stront’. Neon werd een symbool voor de façade van het communisme.

Toen het systeem viel, hadden de lichten een vieze bijsmaak. Tijdens de zogenoemde ‘wielki recycling’ (grote recycling) in de jaren negentig werden bijna alle neonlichten in de stad gesloopt. Hanak nam met collega’s het staatsbedrijf over, maar dat ging op de fles. Hij hield vol met zijn eigen zaak en richtte zich vooral op kunstzinnige projecten. ‘Het geld kwam pas later.’

Na de eeuwwisseling ontstond opnieuw aandacht voor het Poolse neon. Sinds 2012 vind je in de oude volkswijk Praga het Neonmuseum, dat de grootste collectie neonlichten in Europa huisvest. Het is een privémuseum van twee liefhebbers die sinds 2005 de neonborden van Warschau documenteren en verzamelen. De tentoonstelling in het bakstenen fabrieksgebouw laat zien hoe dominant neon ooit in het straatbeeld was.

Neon fascineert: het museum trekt zo’n honderdduizend bezoekers per jaar. Voor jongeren is de connectie met het verleden minder sterk, zegt de 25-jarige historicus Michał, die als gids in het museum werkt. Maar ook oudere Polen waarderen de neonlichten. ‘Soms keuvelen bezoekers over de borden. Ze halen herinneringen op aan de plek waar ze vroeger woonden en welke borden daar hingen.’ De afgelopen jaren is ‘een neon-renaissance’ gaande, zegt Michał. De felle lichten veroveren opnieuw de publieke ruimte.

Hanak heeft het op 71-jarige leeftijd onverminderd druk. Zijn werk zie je door de hele stad, zoals de volleybalspeelster op een flatgebouw aan Plac Konstytucji, die elke minuut een neon-volleybal van het dak gooit, of een drie meter hoog limonadeglas met neonbubbels in de wijk Żoliborz. Ook repareert hij neonborden. Zo blijkt dat het Hanak was die mijn geliefde krantenbezorger een paar weken terug op verzoek van een buurtbewoner nieuw leven inblies. Daar is geen ‘grote recycling’ tegen opgewassen.