Nena laat een coronaballonnetje op: God en verstand voorkomen paniek

Nena in 1986, toen nog zangeres van de band die drie jaar eerder een hit had met het nummer 99 Luftballons. Beeld Getty

Woensdag plaatste de zangeres van 99 Luftballons een filmpje op het socialemediaplatform waarop haar tachtigduizend volgers het silhouet zien van een vrouw die een wapperende witte vlag draagt.

In de tekst eronder schrijft Nena over haar diepe geloof in God en het ‘gezonde verstand’ – dat laatste blijkt in tijden als deze vaak een opmaat naar uitspraken die de oren doen klapperen. Zo ook in dit geval. ‘Ik heb mijn gezonde mensenverstand, dat de informatie en paniekzaaierij ontkracht die van buiten op ons afkomen. Op die manier is het voor mij mogelijk om mij niet gehypnotiseerd door angst het donker in te laten trekken.’ Een bekentenis of een onorthodoxe marketingtruc voor haar nieuwe album dat binnenkort verschijnt?

Objectief gezien is het geen bijzonder concreet of coherent verhaal. Maar ja, wat verwachten mensen van een zangeres wier op een na grootste hit Igendwie, irgendwo, irgendwann heet – Op de een of andere manier, ergens, ooit.

Zoals dat gaat, gingen op Twitter alle registers open om Nena’s overstap naar het ‘vijandige kamp’ te verklaren: haar veganistische dieet, haar ‘esoterische uitstraling’ en het feit dat ze zich nog nooit met mondkapje in het openbaar zou hebben getoond.

Anti-coronabeweging

De hardste feiten stonden in boulevardkrant Bild, waar haar manager duidelijk maakt dat Nena zich ‘bij geen enkele partij aansluit’, maar wel toegeeft dat ‘wij sommige regels kritisch zien.’ Concreet heeft men bij de firma Nena geen begrip voor mondkapjes bij kinderen en ouderen die door de veiligheidsregels eenzaam moeten sterven.

Ook Duitsland kent een bloeiende anti-coronabeweging. Maar het aantal bekende Duitsers dat zich daarbij had aangesloten, bleef tot nu toe overzichtelijk: Atilla Hildman, een veganistische topkok die vanwege zijn extreem-rechtse sympathieën wel ‘Avocadolf’ wordt genoemd en Xavier Naidoo, een wat verbleekte r&b-zanger die al lang geleden is afgedreven naar de rechtse, antisemitische hoek. En laat nou juist deze Naidoo een hartje onder de post van Nena geplaatst hebben. Maar wat bewijst dat?

Misschien wordt de ophef vooral verklaard door het moment waarop Nena haar raadselachtige bericht plaatste, namelijk het moment waarop het aantal coronabesmettingen ook in Duitsland weer hard begint te stijgen. En ook het moment dat het tot nu toe brede draagvlak voor de beperkingen dreigt te worden aangetast door onenigheid tussen de deelstaten over de te varen koers. Veel Duitsers kijken angstig naar de Europese buurlanden en vragen zich af of hun land, net als in het voorjaar, de pandemische dans zal ontspringen. Niemand weet het antwoord.

Nou ja, bijna niemand. Want onder de Instagrampost van Nena staat dat het antwoord ‘liefde’ is.