Nemr terug op het Binnenhof - nu met een bolderkar vol steunbetuigingen

Goedemiddag,

Met een bolderkar met daarin 250 duizend handtekeningen voor een ruimer kinderpardon stonden Tim Hofman en de 9-jarige Nemr vanmiddag voor de ingang van de Tweede Kamer.

Mark Rutte had er toen al een halve werkdag op zitten: onder het genot van een ontbijtje ontving hij de Britse premier May in het Catshuis voor een ongemakkelijk Brexit-gesprek.

Hier zijn uw Dagkoersen. Deze nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.

PETITIE VAN DE DAG

250 duizend steunbetuigingen voor ‘Nemrs’

Een pardon voor alle kinderen die hier geboren zijn of langer dan vijf jaar wonen. Met die wens verscheen Tim Hofman vandaag opnieuw op het Binnenhof, samen met een cameraploeg, een bolderkar vol handtekeningen en de 9-jarige Nemr, die de show stal in Hofmans Terug naar je eige land. Na het succes van de documentaire - Klaas Dijkhoff wordt soms nog zwetend wakker - startte de programmamaker een petitie, waarmee hij 250 duizend handtekeningen ophaalde. Dat zijn 250 duizend mensen die één ding willen: een pardon voor kinderen als Nemr.

Voorafgaand aan de officiële petitieoverdracht stond Hofman met toeters en bellen voor de ingang van de Kamer. Als vliegen op de stroop verschenen daar alle kopstukken van de linkse oppositie: Lilian Marijnissen, Lodewijk Asscher, Jesse Klaver. Niet aanwezig was Joël Voordewind. Het is een publiek geheim dat het ChristenUnie-Kamerlid liever vandaag dan morgen een kinderpardon wil - dat Lili en Howick mochten blijven, maakte hem zeer gelukkig -, maar als onderdeel van de regeringscoalitie zijn Voordewinds handen gebonden.

Een ingewikkelde positie, kortom. Dat weet Hofman ook. ‘We wachten nog op Voordewind', zei hij op het Plein. ‘Anders wordt het een links oppositiefeestje en heb ik het weer gedaan.’ Wat de BBNVara-presentator niét wist, was dat Voordewind hem op dat moment gadesloeg vanuit het restaurant van de Tweede Kamer. Met een tafeltje bij het raam had hij perfect zicht op zijn Kamercollega's, die buiten in de kou rond Hofman en Nemr dromden.

Voordewind was wel bij de officiële petitieoverdracht, waarvoor het duo de bolderkar de Tweede Kamer in reed. Ook Kamerleden van de andere regeringspartijen D66, VVD en CDA waren present. De 250 duizend handtekeningen ten spijt lijken die partijen niet van plan een ruimer kinderpardon in te stellen: zowel Rutte als staatssecretaris Mark Harbers van Asiel hebben telkens herhaald daar ondanks alle druk niets in te zien.

❤️🇳🇱❤️ Hallo dames en heren lekker in de trein naar de tweede kamer wacht me daar op #Nemr en #kinderpardon pic.twitter.com/SXxMKvQI3Q #Nemr

ONTBIJT VAN DE DAG

May smeekt Rutte om Brexit-hulp

May en Rutte, vanochtend in het Catshuis. Beeld Reuters

Waar bestel je ontbijt voor de minister-president van het Verenigd Koninkrijk? Bij cateringbedrijf House of Lords natuurlijk, dacht Mark Rutte (of waarschijnlijker, zijn staf). Nog voor zonsopgang reden busjes van House of Lords, dat ‘persoonlijke en exclusieve catering’ in en rond Den Haag verzorgt, de oprit van het Catshuis op.

Wat op het menu stond, zullen we ons eeuwig blijven afvragen. ‘Dat zeg ik natuurlijk niet’, aldus een medewerker tegen Omroep West. ‘Omdat we een integere cateraar zijn.’ In ieder geval kauwden May en Rutte op de Brexit. Gisteren besloot de Britse premier om de stemming over het Brexit-akkoord in het Britse Lagerhuis uit te stellen omdat het onvoldoende steun had. Nu hoopt zij dat andere Europese leiders bereid zijn concessies te doen.

Op haar Europese tournee was Rutte als directe buurman een logische eerste stop, onderweg naar het Berlijn van de Duitse bondskanselier Angela Merkel en het Brussel van Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad. Toch zegt het iets over het gegroeide aanzien van Rutte binnen Europa. Niet voor niets wordt hij steeds vaker genoemd als mogelijke opvolger van Jean-Claude Juncker, nu nog de machtigste man van de Europese Unie.

Het zegt ook iets over de kwetsbaarheid van Nederland in het geval van een harde Brexit. Een vertrek zonder akkoord gaat de Nederlandse economie op korte termijn 2,3 miljard euro kosten, becijferde de Algemene Rekenkamer gisteren. Dat weet May ook. Of zij haar zin krijgt, valt echter zeer te betwijfelen. ‘Een kop koffie kun je niet weigeren, maar makkelijk zal het niet worden’, zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) gisteren al.

Vanochtend premier @Theresa_May ontvangen op het Catshuis voor een ontbijtbespreking ter voorbereiding op de Europese Raad later deze week. Een nuttig gesprek waarin we de laatste stand van zaken rond #Brexit besproken hebben. pic.twitter.com/lm8Y8TRbA9 Mark Rutte

EN DAN DIT NOG

Bedreiging aan adres Telegraaf

Grote opschudding in de perstoren van de Tweede Kamer, waar de redactie van de Telegraaf rond de lunch een anonieme poederbrief bezorgd kreeg. Vanwege een politieonderzoek was de perstoren daarna korte tijd gesloten. De inhoud van de brief bleek gelukkig onschadelijk, maar de schrik zal er niet minder om zijn, ook omdat eerder dit jaar al een bestelwagen tegen de glazen pui van het hoofdkantoor in Amsterdam reed.

‘Een verwerpelijke poging de vrije pers te intimideren’, noemt PvdA-leider Lodewijk Asscher het. D66-Kamerlid Joost Sneller spreekt van een ‘zeer zorgelijk bericht'. ‘Journalisten moeten vrij en veilig hun werk kunnen doen.’

Ben maar ff naar buiten. Want de Perstoren in de Tweede Kamer is ontruimd vanwege een poederbrief bij de collega’s van de ⁦@telegraaf⁩ pic.twitter.com/1pJuYG0FRW Laurens Boven

Arib is Vrouw van het Jaar 2018

De prijzenkast van Khadija Arib raakt voller en voller. Vorige maand won de Tweede Kamervoorzitter van PvdA-huize nog de Thorbeckeprijs, omdat de jury vond dat geen van de andere 149 Kamerleden dit jaar de award voor beste spreker verdiende. Gisteravond verkoos het tijdschrift Harper's Bazaar haar tot Woman of the Year. ‘Vanwege de inspirerende manier waarop ze haar rol vervult: krachtig, vastberaden én met humor’.

Arib, die al sinds 1998 in de Kamer zit, toonde zich zeer vereerd. ‘Ik zie de prijs als een erkenning van het ambt van Kamervoorzitter, dat niet altijd eenvoudig is met 149 mondige leden.’ Zeg dat, mevrouw de voorzitter.

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant. Tips of opmerkingen? Mail naar haag@volkskrant.nl. Deze nieuwsbrief voortaan per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.