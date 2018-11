Nemr (9) brengt Binnenhof in verlegenheid, maar een ruimer kinderpardon komt er niet

Goedemiddag,

Vandaag legde Klaas Dijkhoff uit waarom hij reageerde met ‘Ja, dus?’ toen de 9-jarige Nemr hem zei dat hij dood zou gaan als hij naar Irak wordt uitgezet.

En verder: een pleidooi van D66 voor dubbele achternamen en leedvermaak over een forse rekenfout van Klaver.

GESPREK VAN DE DAG

Terug naar je eige land, Nemr

Heel fraai stond hij er niet op, zal Klaas Dijkhoff zich hebben gerealiseerd. In de gisteravond uitgezonden documentaire Terug naar je eige land van presentator Tim Hofman stond hij in de Tweede Kamer de negenjarige Nemr te woord. Nemr, die als uitgeprocedeerde asielzoeker ieder moment naar het herkomstland van zijn ouders, Irak, kan worden uitgezet, zei in dat geval voor zijn leven te vrezen. De reactie van Dijkhoff: ‘Ja. Dus?’

Vanaf 43:30:

Het kwam Dijkhoff online op een hoop kritiek te staan. In een video gaat hij vandaag in op de uitzending van Hofman. ‘Gisteren was er in een keer een hoop ophef’, zegt de VVD-fractievoorzitter daarin. ‘Veel mensen zijn boos omdat ik ‘Ja dus’ zei. Dat zei ik natuurlijk tegen de presentator Tim en niet tegen dat jongetje.’ Dijkhoff heeft ‘veel uitgebreider met het jongetje gesproken’. Dat was geen ‘tof gesprek’, want Nemr hoopt in Nederland te kunnen blijven. ‘En ik wil heel graag lief zijn en hem een knuffel geven, maar ik moet ook eerlijk zijn.’

Dat eerlijke verhaal, vervolgt Dijkhoff, is dat uitgeprocedeerde asielzoekers moeten vertrekken als de rechter daartoe besluit. Hij wijst op de verantwoordelijkheid van de ouders, die kinderen als Nemr in Nederland laten opgroeien. ‘Tot ze hier zo lang zijn dat het extra pijnlijk wordt als ze weg moeten. Dat is een slechte zaak.’

“Nog even over de kinderpardonfilm.” - Klaas Dijkhoff pic.twitter.com/wKdRuxwaPd VVD

Ongemak was er ook over de handelswijze van Tim Hofman, die Nemr meenam naar de Kamer en de fractievoorzitters daarmee voor het blok zette. PvdA-leider Lodewijk Asscher, zelf voorstander van een ruimer kinderpardon, liet in de documentaire aan Hofman weten niet gecharmeerd te zijn van diens stunt. Van de directie van de Tweede Kamer kreeg de presentator zelfs een brief: of hij nooit meer een kind wil meenemen.

Direct effect heeft Hofman nog niet gesorteerd. Op zijn wekelijkse persconferentie herhaalde premier Rutte de woorden van Dijkhoff: asielouders dragen de verantwoordelijkheid voor hun meegevluchte kinderen. Aan een ruimer kinderpardon wil hij niet denken. Alleen asielzoekers die aan de wettelijke voorwaarden voor asiel voldoen, kunnen worden toegelaten. ‘Anders haal je het draagvlak onder het Nederlandse asielbeleid weg.’

DEBAT VAN GISTEREN

Toezicht op Stints ontbrak volledig

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (VVD) tijdens het debat over de Stint. Beeld Freek van den Bergh

‘Jammer dat het zo gelopen is.’

SP-Kamerlid Cem Laçin gelooft zijn oren niet. Noemt minister Cora van Nieuwenhuizen het nu ‘jammer’ dat zij verzuimde de Kamer volledig te informeren over de eerdere incidenten met de Stint? ‘Jammer?’ vraagt Laçin hoofdschuddend, op een toon die niet ver van schreeuwen af zit. ‘Ik vind het erg. Ik vind het kwalijk.’

Laçin was donderdagavond niet de enige getergde aanwezige in de Tweede Kamer, waar minister Van Nieuwenhuizen zich in een debat moest verantwoorden voor haar handelen rond het ongeluk met de elektrische bolderkar in Oss, dat vier jonge levens eiste. Aan vragen geen gebrek. Waarom was er bijvoorbeeld geen toezicht op de Stints en andere ‘bijzondere bromfietsen’, een categorie voertuigen die pas sinds 2011 bestaat?

Het antwoord daarop is heel simpel, zei Van Nieuwenhuizen: dat toezicht was er niet omdat de Kamer en haar ministerie tien jaar geleden hebben afgesproken dat er geen toezicht zou zijn. Het Binnenhof besloot destijds de regels op te rekken om meer innovatie in het verkeer mogelijk te maken. Sindsdien gelden voor de Stints dezelfde regels als voor fietsen. Van Nieuwenhuizen: ‘Dus dat er geen toezicht op de Stint was, kan ik beamen.’

De strijd in de Kamer ging voor een aanzienlijk deel over de argumenten die de minister aandroeg om de bolderkar van de weg te krijgen. Zij zou de Kamerleden onvolledig hebben geïnformeerd om de bewijsvoering sterker te laten voorkomen dan deze in werkelijkheid was. ‘Het beeld dat wij als Kamer mondjesmaat geïnformeerd worden, is heel problematisch’, zei GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger. Dat vonden ook SP, PVV en PvdD.

Van Nieuwenhuizen gaf toe dat ze de Kamer inderdaad eerder had moeten informeren. ‘Achteraf gezien had ik dat moeten doen.’ In de hectiek na het ongeluk heeft zij dat ‘over het hoofd gezien’. ‘Ik trek het boetekleed aan.’ Daarmee was voorlopig de kous af, al weet de minister ook dat over de Stint het laatste woord nog niet is gezegd.

EN DAN NOG EVEN DIT

D66 wil dubbele achternamen

In landen als Denemarken, Spanje, Engeland en Polen kan het al: je kind zowel de achternaam van de vader als de moeder geven. Dat moet ook in Nederland kunnen, vindt D66-Kamerlid Vera Bergkamp, die daartoe een motie gaat indienen. Nu moeten ouders nog kiezen welke achternaam zij willen doorgeven aan hun kroost. ‘Door het geven van beide achternamen kunnen beide ouders de band met hun kind bevestigen’, licht Bergkamp toe.

Maar eerst zal Bergkamp op zoek moeten naar een Kamermeerderheid. Daarvoor moet zij buiten de coalitie kijken, want coalitiepartner CDA heeft al laten weten niets te zien in het dubbele achternamenvoorstel. ‘Ik denk niet dat kinderen blij worden van twee achternamen', aldus Madeleine van Toorenburg (CDA) tegen EenVandaag.

Beide ouders moeten hun achternaam door kunnen geven. @Vera_Bergkamp wil meer keuzevrijheid voor ouders: laat ze zelf beslissen of hun kind een dubbele achternaam krijgt. Het kind is tenslotte van twee ouders. ⤵ pic.twitter.com/OuqJ0dsQ7l D66

Klaver struikelt over rekensom

Eerder deze week droop Thierry Baudet af in de Kamer. De leider van Forum voor Democratie bleek zich niet te hebben ingeschreven voor het debat over de failliete ziekenhuizen en werd door de rest van de Kamerleden de toegang tot de interruptiemicrofoon ontzegd. Maar wie het laatst lacht, lacht het hardst - en dat is deze week Baudet, wiens partij kosten noch moeite spaart om Twitter te wijzen op een aardige rekenfout van Jesse Klaver.

In debat met Baudet rekende de GroenLinks-leider voor wat het zou kosten om ieder Nederlands huishouden van een warmtepomp te voorzien. Hij miste alleen een nulletje en kwam daardoor niet uit op 140 miljard, maar op 14 miljard euro. Wat niet hielp, is dat Klaver en passant Baudet een veeg uit de pan gaf. ‘Leer eens rekenen!’

Jesse Klaver (GroenLinks) leert rekenen... pic.twitter.com/i1aDKiM75i ThePostOnline

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant.