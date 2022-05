Nellie Benner doet eindexamen natuurkunde: ‘Spieken is een bewijs dat je initiatiefrijk en creatief bent’

Nellie Benner

‘Vroeger háátte ik natuur- en scheikunde!’, luidt de eerste reactie van de 35-jarige Nellie Benner, als ze het verzoek krijgt om voor deze rubriek het examen natuurkunde (havo) te maken. Gevolgd door: ‘Naarmate ik ouder word, ben ik het steeds leuker gaan vinden. Ik ben benieuwd of ik er anders naar ben gaan kijken.’

En, is dat ook zo? Ja, zo blijkt als Benner (‘Ik ben helemaal hyper!’) zich door de 27 vragen heeft geworsteld. ‘Wat ik vroeger nooit heb begrepen, is dat natuurkunde heel erg in verbinding staat met het leven. Met koken bijvoorbeeld, en met hoe dingen in de praktijk werken.’

Neem de tekst over Chris McDougall, een stuntman die zichzelf heeft gekatapulteerd in Dubai. Benner: ‘Dat is toch vet! Het sprak meteen heel erg tot de verbeelding.’

Met de vragen (zoals: bereken het rendement van de katapult) kan Benner als ‘totale alfa met pretpakket op zak’ dan weer weinig. ‘Daarvoor moet je echt de formules kennen.’ Maar met behulp van Google en haar vriend op afstand, die vanaf zijn werk wat antwoorden doorstuurt via de app, komt ze een heel eind.

Of dat niet een beetje valsspelen is? Welnee, zegt Benner. ‘Ik heb vroeger ook heel veel gespiekt. Veel levensthema’s zijn tegenwoordig gewoon te googelen, dus onderwijs zou wat mij betreft veel meer moeten gaan over samenwerken en informatie opzoeken. Spieken is een bewijs dat je initiatiefrijk en creatief bent.’

Ze herinnert zich nog de paniek die haar vroeger overviel als ze een antwoord niet wist. Nu lukt het haar om rustig te blijven. ‘Ik dacht: ik ga gewoon kijken wat ik überhaupt weet.’ En dat bracht haar tot een ontdekking: ‘Mijn logisch nadenken is beter geworden!’ De vraag of een dunne draad van koper met een weerstand van ‘35 Ω’ dunner of dikker is dan een mensenhaar, kan ze dus gewoon beantwoorden.

‘Sowieso dikker’, zegt ze resoluut. ‘Het leek me knap als het dunner zou zijn dan een mensenhaar.’ En inderdaad, het antwoord blijkt te kloppen, ook zonder de desgevraagde berekening te hebben uitgevoerd. Voor Benner het bewijs dat je niet alles hoeft te weten om het toch ver te schoppen in het leven.

Tip voor het examen Duits

‘Lees niet meteen de hele tekst, maar eerst de titel’, geeft docent Duits Saskia Ebbers (Mevrouw Ebbers op YouTube) uit Winschoten als tip voor alle vmbo’ers die vandaag eindexamen in haar vak doen. ‘Kijk naar de plaatjes en lees dan de vraag. Zoek niet alle woorden op, maar wel die in de vraag of antwoorden staan, zodat je de betekenis snapt. Heb je aan het eind nog tijd over? Pak dan de moeilijke teksten er nog eens bij en zoek meer woorden op.’