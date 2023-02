Negentien vrouwen die als meisje bij nonnen werden geplaatst, stappen nu naar de rechter: ‘Het klooster was een fabriek, wij een verdienmodel’

Negentien vrouwen (tussen 62 en 91 jaar) dagen de Zusters van de Goede Herder voor de rechter omdat ze als kwetsbare pubermeisjes ‘dwangarbeid’ moesten verrichten in naaiateliers, wasserijen en strijkkamers.

‘Het was werken, bidden, slapen’, zegt Lies Vissers (70) in haar appartement in Rotterdam over haar verblijf van bijna drie jaar bij de Zusters van de Goede Herder in Almelo. Ze zat eind jaren zestig als pubermeisje zes dagen in de week achter de naaimachine in het naaiatelier van het nonnenklooster, waar handdoeken, washandjes en kleding werden gemaakt voor winkels en bedrijven.

‘Het was een gevangenis, de hel op aarde, die tijd heeft mijn hele leven getekend’, zegt Vissers. Ze had een problematische thuissituatie, was door de kinderrechter onder toezicht gesteld en kwam als 14-jarig meisje terecht in Huize Alexandra. ‘Van een jeugdinternaat mag je toch verwachten dat ze ook iets aan pedagogische ontwikkeling doen, nou vergeet het maar’, schampert ze. ‘Het was een fabriek. Wij waren een verdienmodel voor de nonnen.’

Vrijdag is Vissers een van de sprekers tijdens een civiele rechtszaak in Haarlem tegen de Congregatie van Onze Lieve Vrouw van Liefde van de Goede Herder, kortweg de Goede Herder genoemd. In totaal negentien vrouwen, in de leeftijd van 62 tot 91 jaar, willen samen met de stichting voor vrouwenrechten Clara Wichmann via de rechter de erkenning afdwingen dat bij de Goede Herder sprake was van dwangarbeid.

‘Deze kwetsbare meisjes werden, vaak op last van de overheid, opgesloten bij de Goede Herder en moesten onder bedreiging van straf keihard werken in naaiateliers, wasserijen of strijkkamers, tegen hun wil en zonder loon’, zegt hun advocaat Liesbeth Zegveld. Indien ook de rechter concludeert dat de vrouwen slachtoffer waren van dwangarbeid, dan maakt het vonnis de weg vrij voor het eisen van een schadevergoeding. Of zoals advocaat Zegveld dat omschrijft: ‘Deze vrouwen hebben recht op achterstallig loon.’

Vijf kloosters

De Goede Herder had vanaf eind 19de eeuw tot eind jaren zeventig van de vorige eeuw vijf kloosters in Nederland: in Almelo, Bloemendaal, Tilburg, Velp en Zoeterwoude. Ze werden ingezet voor de opvang van kwetsbare meisjes voor wie de thuissituatie onhoudbaar en onveilig was. Dat gebeurde bijvoorbeeld wanneer sprake was van drankmisbruik, geweld, mishandeling, seksueel misbruik of verwaarlozing (in zeer grote gezinnen).

De internaten, ook wel gestichten genoemd, konden worden gezien als onderdeel van een ‘jeugdzorg’ die toen nog niet bestond – of hoogstens in de kinderschoenen stond.

De meisjes werden meestal door de overheid, via de rechter, bij de nonnen geplaatst. Maar ook ouders zelf konden hun dochters ‘vrijwillig’ in de katholieke meisjesinternaten onderbrengen, bijvoorbeeld na een ongewenste zwangerschap. Tevens kwamen meisjes die in aanraking waren gekomen met justitie, in de armen van de Goede Herder terecht.

Lotgenotengroep

Medio 2019 bracht de onderzoekscommissie-De Winter haar schokkende eindrapport uit over de reguliere jeugdzorg in Nederland sinds 1945. Daarin wordt beschreven hoe veel kinderen te maken kregen met ernstig en veelvuldig fysiek en psychisch geweld ‘in wat een veilige omgeving had moeten zijn’.

Ook de werkwijze in de tehuizen van de Goede Herder kreeg aandacht in het rapport. Meerdere slachtoffers van de congregatie, die zich verenigden in een lotgenotengroep, deden hun verhaal in de media. Mede op aandringen van de Tweede Kamer besloot toenmalig minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker tot ‘een vervolganalyse’ die specifiek was gericht op de arbeidsomstandigheden van kwetsbare meisjes in de internaten van de Goede Herder.

Eind 2019 kwamen Guus Heerma van Voss (hoogleraar sociaal recht in Leiden) en Mijke Houwerzijl (hoogleraar arbeidsrecht in Tilburg) met hun rapport Gedwongen Arbeid bij de Goede Herder. Hun belangrijkste conclusie: ‘De arbeid zoals verricht in de instellingen van De Goede Herder valt onder de internationaal aanvaarde definitie van dwangarbeid.’

Een andere conclusie ging over de rol van de overheid, die allerlei negatieve signalen negeerde en veel scherper had moeten controleren wat er binnen de muren van de kloosters gebeurde. ‘Een externe toezichtrol op de daadwerkelijke werk- en leeromstandigheden voor de Arbeidsinspectie en/of de Onderwijsinspectie, ontbrak’, aldus de onderzoekers.

Minister Dekker bood zijn excuses aan voor de dwangarbeid en de uitbuiting. Hij gaf de ex-pupillen van de Goede Herder een tegemoetkoming van 5.000 euro per persoon, hetzelfde bedrag als ook de slachtoffers van andere instellingen in de jeugdzorg ontvingen.

Zuster uit Frankrijk

Ook de congregatie, die zich inmiddels heeft teruggetrokken uit Nederland en zetelt in Frankrijk, stuurde een excuusbrief aan de slachtoffers. Afgelopen december was een Franse zuster van de Goede Herder aanwezig bij de onthulling van een gedenkmonument in het voormalige klooster in Velp, waarbij ze eveneens haar excuses aanbood voor het feit dat de minderjarige meisjes zich gebruikt en uitgebuit hadden gevoeld.

Veel ex-pupillen nemen daar genoegen mee en staken de strijd. Maar niet Lies Vissers en 18 andere vrouwen. Want de congregatie van de Goede Herder wil nog steeds niet volmondig erkennen dat de meisjes dwangarbeid moesten verrichten. ‘Wij blijven strijdbaar, want ze liegen en bedriegen’, vindt Vissers. ‘Ze beweren dat de kinderarbeid vooral als therapie was bedoeld en dat ze er geen winst op maakten.’

Hun advocaat Zegveld heeft daarom zowel de Franse/Europese congregatie, die gevestigd is in Angers, als klooster Euphrasia in Bloemendaal voor de rechter gedaagd. Want de Europese kloosterorde in Frankrijk behartigt tegenwoordig de Nederlandse belangen en in Bloemendaal staat het laatste klooster van de orde in Nederland, waar in 2014 de laatste zusters zijn vertrokken. Volgens Zegveld zijn er nog drie Nederlandse zusters in leven – twee zijn dik in de 90 en één is zelfs over de 100.

Verweer congregatie

Het verweer van de Goede Herder, uitgebreid in gerechtelijke verweerschriften verwoord door het Nederlandse advocatenteam van de orde, toont weinig compassie met de slachtoffers. Allereerst voeren de gedaagden een puur juridisch verweer: ze zouden beide niet kunnen worden beschouwd als de ‘rechtsopvolger’ van de vijf Nederlandse kloosters. Daarnaast beroepen ze zich op ‘verjaring’.

Maar ze zijn het ook inhoudelijk totaal niet eens met de eisers. ‘De zusters hebben altijd gehandeld in de overtuiging het goede te doen’, schrijven de advocaten. De zusters verkeerden ‘in de diepe overtuiging dat hun aanpak leidde tot een deugdzame ontwikkeling bij de vrouwen, die na een periode van bezinning, heropvoeding, vorming, praktijktraining en/of scholing juist goed zouden kunnen meedraaien in de maatschappij’.

Hun verweer gaat ook in op de ‘historische context van de verzuilde jeugdzorg, de (gewijzigde) opvattingen over opvoeding en opvang en de omstandigheid dat de zusters hun werk moesten doen met beperkte middelen en personeel’. Ze wijzen ook op de gebrekkige staat van de jeugdzorg, toen nog veel schrijnender dan nu: ‘De Goede Herder heeft – net als alle andere jeugdinstellingen in die tijd – gedaan wat op dat moment de beste keuze leek.’

‘Misbruik op grove schaal’

Advocaat Zegveld vindt namens de ex-pupillen dat de congregatie daarmee wel heel opzichtig haar straatje probeert schoon te vegen. ‘Deze zaak gaat dus niet over de omgang met kinderen die gebruikelijk was in het tijdsgewricht van midden 20ste eeuw’, onderstreept ze. ‘Hij gaat niet over het sporadisch laten (mee)werken van kinderen; hij gaat niet over de vraag of voor die beperkte vorm van arbeid betaald moest worden; hij gaat niet over het uitdelen van een ‘pedagogische tik’.’

Deze rechtszaak gaat over het op grote schaal laten werken van kwetsbare minderjarige meisjes onder dwang, aldus Zegveld. ‘De Goede Herder heeft van hun maatschappelijk-sociaal uiterst kwetsbare positie gebruikgemaakt en hen op grove schaal misbruikt voor eigen gewin.’

Het Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik (VPKK) sprak in 2018 al van ‘het Nederlandse equivalent van de Magdalena-wasserijen in Ierland’. Daar werden, tot zelfs in 1996, meer dan 30 duizend Ierse meisjes slachtoffer van de Magdalenazusters, die hen opsloten in kloosters, vernederden en zwaar werk lieten doen in wasserijen.

Volgens Zegveld heeft de Goede Herder sinds haar komst naar Nederland mogelijk 15 duizend meisjes zware arbeid laten verrichten in haar instellingen. In Almelo werden na de Tweede Wereldoorlog maximaal honderd meisjes gelijktijdig opgevangen. In 1971 werd dat aantal teruggebracht tot 65. Huize Alexandra stond bekend als ‘het Siberië van de Goede Herder’.

Het tehuis in Almelo had, voor zover bekend, het strengste regime van alle de Goede Herder-instellingen. Volgens een van de eisers in de rechtszaak waren de meisjes die daar geplaatst werden ‘overgeleverd aan de wil van de nonnen’ en was van enig toezicht geen sprake. Een andere vrouw spreekt van ‘een strafkamp’.

Dehumanisering

Natuurlijk hadden alle meisjes die daar terechtkwamen, al een traumatisch verleden, vertelt Lies Visser. Want de meesten waren niet voor niets uit huis geplaatst. Zijzelf was 12 toen haar vader (‘de spil van het gezin’) overleed. Haar moeder, die zelf een getroebleerde jeugd had gekend, kon het gezin met vier kinderen niet aan.

‘Opeens stonden er twee vrouwen van de katholieke voogdijraad aan de deur, die me meenamen naar het politiebureau’, verhaalt Vissers. Via de kinderrechter werd ze in de gesloten instelling in Almelo geplaatst. ‘Daar zijn de traumatische ervaringen, midden in mijn pubertijd, alleen maar verergerd’, zegt ze. ‘In het klooster heerste een systeem van permanente onderdrukking, vernedering en dehumanisering.’

Vissers: ‘Je mocht niet praten, je mocht geen vriendschappen aangaan en niet zomaar gaan of doen wat je wilde. Je moest altijd in een rij van de ene naar de andere plek lopen, onder begeleiding van een non voor en een non achter. De ramen waren geblindeerd, elke dag was hetzelfde. Je had geen eigen ik meer.’ Bij overtredingen werd je in de isoleercel (‘het hok boven op zolder’) gegooid.

Toen Vissers 17 was, kreeg ze van de nonnen een klein koffertje met kleren en afgepast geld voor een treinkaartje naar Rotterdam mee. ‘Zo werd je, totaal onvoorbereid, de maatschappij ingekieperd’, zegt ze met verstikte stem. ‘Is het dan gek dat ik aan alles en iedereen twijfel en moeite heb met relaties? Ik ben drie keer getrouwd geweest, en eigenlijk best verbaasd dat mijn kinderen nog zo goed terechtgekomen zijn. Ik heb veel psychische problemen gehad en ben ook een keer opgenomen in een psychiatrische inrichting.’

Ze wijt haar problematische leven mede aan het schrikbewind van de nonnen. De congregatie wijst een dreigende claim van ex-pupillen bij voorbaat van de hand: ‘Als eiseressen al slagen in hun schadebewijs, ontkent de Goede Herder dat er een causaal verband is tussen de schade die eiseressen hebben geleden en hun verblijf bij de Goede Herder.’