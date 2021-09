Negen verdachten aangehouden die terroristisch misdrijf zouden voorbereiden

Leden van de Dienst Speciale Interventies, die onder meer kan optreden bij het arresteren van terrorismeverdachten. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De verdachten, tussen de 18 en 31 jaar oud, zouden volgens het OM sympathiseren met het jihadistische gedachtengoed van Islamitische Staat. Die groepering zat onder meer achter een reeks aanslagen in 2015 op verscheidene locaties in Parijs, waaronder concertzaal Bataclan, en een jaar later op de Brusselse luchthaven Zaventem.

Een van de verdachten is afkomstig uit Afghanistan, de anderen zijn in Nederland geboren. Om de rechtmatigheid van hun aanhouding te toetsen, zijn alle verdachten vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Op dit moment zitten zij in beperkingen: ze mogen enkel met hun advocaten contact onderhouden.

De aanhoudingen komen voort uit een onderzoek dat het OM afgelopen zomer op basis van informatie van de AIVD samen met de Landelijke Recherche is begonnen. Volgens het OM worden de mogelijke plannen en bedoelingen van de verdachten verder onderzocht. Details hierover zijn niet bekendgemaakt. Woensdag beslist de rechter-commissaris over een verlenging van hun voorarrest.

Bij het doorzoeken van de woningen van de verdachten is beslag gelegd op een groot aantal gegevensdragers, meldt het OM. Er zijn geen wapens of explosieven aangetroffen.

In 2018 wisten de politie en het OM een aanslag op een grootschalig evenement te verijdelen. Nabij een vakantiepark in Weert rolde de politie een terroristische organisatie op. De leden daarvan hadden via een politie-infiltrant onklaar gemaakte wapens gekregen. Zes verdachten uit Arnhem en de regio Rotterdam werden vorig jaar veroordeeld tot celstraffen van maximaal 17 jaar.