Negen Egyptenaren aangehouden voor Griekse bootramp, vermoedelijk honderden doden

De negen mannen behoren tot de groep van 104 opvarenden die de Griekse kustwacht uit het water redde nadat de vissersboot waar ze in voeren schipbreuk leed voor de kust van het schiereiland Peloponnesos. De Egyptenaren van tussen de 20 en 40 jaar oud waren volgens Griekse autoriteiten de bemanning van het schip. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie voor mensensmokkel, het veroorzaken van schipbreuk en het in gevaar brengen van mensenlevens. Het Griekse Hooggerechtshof heeft opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de toedracht van de ramp.

De boot zou leeg zijn vertrokken uit Egypte, waarna hij migranten ophaalde in de Libische kustplaats Tobruk. De smokkelaars zetten geen koers naar Griekenland, het dichtstbijzijnde EU-land, maar Italië. Veel migranten komen vast te zitten in Griekenland omdat de route over de Balkan richting de rest van de EU zo goed als afgesloten is. Vanuit Italië is het makkelijker om door te reizen. Volgens mensenrechtenorganisaties leidt de Europese strijd tegen mensensmokkelaars ertoe dat migranten steeds langere en gevaarlijkere routes nemen om de EU te bereiken.

Naast de 104 overlevenden haalden Griekse autoriteiten de lichamen van 78 verdronkenen uit het water. Maar volgens de overlevenden zelf zaten er mogelijk maar liefst 750 mensen op de boot. De overlevenden zijn allemaal mannen tussen de 16 en 40 jaar oud, vrouwen en kinderen zouden in het ruim hebben gezeten. Volgens sommige overlevenden zaten er 100 kinderen op de boot.

De Griekse kustwacht gaat uit van nog 568 vermiste personen. Alle pogingen om nog meer mensen in het water te vinden zijn sinds woensdagavond vruchteloos gebleken. Reddingswerkers vrezen dat de overige opvarenden vastzaten in het ruim en mee zijn genomen naar de zeebodem. Dat zou het de dodelijkste ramp met een migrantenboot in jaren maken. De vissersboot is gezonken nabij het diepste deel van de Middellandse Zee, waar de boot op zo’n 5 kilometer diepte lastig te vinden zal zijn.

Alarm Phone, een vrijwilligersorganisatie die drenkelingen op de Middellandse Zee probeert te redden, zegt dat het dinsdagmiddag meerdere noodsignalen heeft ontvangen vanaf de boot. Maar de Griekse kustwacht beweert dat het in die periode meermaals hulp heeft aangeboden, die werd afgeslagen omdat de opvarenden door wilden varen naar Italië.

Mensenrechtenorganisaties wijzen erop dat de kustwacht een verantwoordelijkheid heeft jegens de opvarenden, en dat ze zelf de afweging moet maken of een schip in gevaar is. Maar, zegt Nikos Alexiou van de Griekse kustwacht, ‘Je kunt geen krachtige koerswijziging uitvoeren op een schip met zoveel mensen aan boord zonder dat ze dat willen, zonder enige vorm van samenwerking.’