Negen doden bij overstromingen op Mallorca; meer noodweer op komst

Overstroming in Sant Llorenc des Cardasar op Mallorca. Foto EPA

De schade is enorm. Dinsdagavond viel in het oosten van het eiland 220 millimeter regen. Daardoor kreeg onder andere de plaats Sant Llorenç des Cardassar, dat zo’n 50 kilometer ten oosten van de hoofdstad Palma ligt, te maken met hevige overstromingen. Op filmpjes op sociale media is te zien hoe auto’s worden meegesleurd door bruin water.

Volgens hulpdiensten zijn er vier mensen overleden in Sant Llorenc. Ook in de stad S’illot kwam iemand om. Onder de slachtoffers zijn twee Engelsen, wier lichamen werden gevonden in een taxi die werd meegesleurd door de waterstroom. De taxichauffeur wordt nog vermist.

Het lokale meteorologische instituut waarschuwt voor meer overstromingen en noodweer op het eiland. De regionale overheid heeft een noodvergadering bijeen geroepen om de aanpak van de crisis te bespreken. In ieder geval zijn tachtig soldaten en zeven militaire voertuigen onderweg om de meer dan honderd reddingswerkers in het rampgebied bij te staan.

‘Mijn solidariteit en steun gaat uit naar de families en vrienden van de slachtoffers van deze verschrikkelijke overstromingen’, liet de Spaanse premier Pedro Sánchez op Twitter weten. Hij reist later vandaag naar de regio.