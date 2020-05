Negen coronadoden onder zorgpersoneel in Nederland

Medisch personeel van Defensie in het UMC. Beeld ANP

Dit blijkt uit een rapportage die het RIVM donderdag voor de eerste keer heeft geopenbaard. Het RIVM heeft geen informatie over hoeveel zorgmedewerkers het virus op hun werk hebben opgelopen. De negen overleden medewerkers waren tussen de 45 en 69 jaar oud.

Over zorgmedewerkers is veel meer bekend, omdat zij door het RIVM vaker getest worden. Bij ruim 13 duizend zorgmedewerkers is covid-19 vastgesteld. Slechts een klein deel van hen belandt in het ziekenhuis. Van de positief geteste personen tussen de 18 en de 70 werkt bijna 60 procent in de zorg.

Bonden geschokt

Zorgvakbonden zijn geschokt door het nieuws over de besmette en overleden zorgmedewerkers en spreken van een ‘zwarte dag’. Kitty Jong, vice-voorzitter van vakbond FNV, vindt dat de overheid laakbaar heeft gehandeld door zorgmedewerkers niet voldoende te beschermen. ‘Of het nu gaat om één overlijdensgeval of om meerdere: iedere overleden zorgmedewerker door corona is er een te veel. Helemaal als het overlijden voorkomen had kunnen worden met voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen. Het is een schande dat mensen hun leven in de waagschaal stellen en dat onze overheid hen hierbij onvoldoende beschermt.’

Stella Salden, voorzitter van zorgvakbond NU’91, zegt zich te willen beijveren voor de belangen van de nabestaanden. ‘Zij moeten kunnen rekenen op een financiële tegemoetkoming die recht doet aan de situatie. Nabestaanden hebben al genoeg aan hun hoofd in deze situatie.’

Aandeel in patiëntengroep

Of zorgmedewerkers meer risico lopen door het contact met patiënten, is op basis van deze cijfers nog niet te zeggen. Het zorgpersoneel vormt geen opzienbarend groot aandeel van degenen die in het ziekenhuis zijn beland. Van alle Nederlanders tussen de 18 en de 70 werkt zo’n 11 procent in de zorg. Van alle in het ziekenhuis opgenomen patiënten in deze leeftijdsgroep is 8,3 procent zorgmedewerker.

Zorgmedewerkers worden al bij milde klachten getest, terwijl anderen alleen bij ernstige symptomen een test krijgen. Vanaf volgende week, na de opening van de basisscholen, zullen ook leerkrachten sneller getest kunnen worden.