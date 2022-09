Negen aanhoudingen in grote witwaszaak, ook huis Jumbo-topman Frits van Eerd doorzocht

Inval van Fiod en politie in het huis van Frits van Eerd. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (Fiod) en de politie zijn dinsdagochtend diverse woningen en bedrijfspanden binnengevallen in Groningen, Drenthe en Noord-Brabant in verband met het witwasonderzoek. Ook het huis van Jumbo-topman Frits van Eerd in het Brabantse Heeswijk-Dinther werd doorzocht, meldt Omroep Brabant. Het Openbaar Ministerie wil niet bevestigen of Van Eerd één van de verdachten is.

Een anonieme bron meldt aan het FD dat de Fiod tevens een inval heeft gedaan op het Jumbo-hoofdkantoor in Veghel. De supermarktketen wil dat tegenover de Volkskrant bevestigen noch ontkennen. Wel laat een woordvoerder weten dat het witwasonderzoek zich niet richt op de Jumbo. ‘In het kader van het onderzoek worden wel vragen gesteld aan Frits van Eerd.’ Of de topman is aangehouden, blijft onduidelijk.

Spin in het web

Duidelijk is dat een 58-jarige man uit de Drentse gemeente Aa en Hunze wordt gezien als hoofdverdachte in de zaak. Hij werd vanochtend aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het witwassen van grote hoeveelheden geld en goederen. Het FD meldt op basis van ingewijden dat het zou gaan om voormalig motorcrosser Theo E. uit Gasteren, die in 2018 al vijftien maanden cel kreeg wegens witwassen en belastingfraude. E. wordt tevens in verband gebracht met Fred Ros, een kroongetuige in het liquidatieproces rond Willem Holleeder. Via het autoleasebedrijf van E. in Assen zou Ros begin deze eeuw de Amsterdamse onderwereld hebben voorzien van luxe auto’s.

Het OM laat weten in dit stadium van het onderzoek niet te kunnen bevestigen dat het om E. gaat.

Witwassen met autohandel en sponsorcontracten

Naast de hoofdverdachte, die wordt gezien als ‘spin in het web’, zijn nog acht personen aangehouden uit Drenthe en Noord-Brabant. Deze medeverdachten wordt verweten in meer of mindere mate betrokken te zijn geweest bij de witwaspraktijken. Alle verdachten zitten voorlopig in beperking, wat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

Het OM Noord-Nederland doet in samenwerking met het Functioneel Parket, de politie en de Fiod al langere tijd onderzoek naar de witwaspraktijken. Het witwassen van geld zou gebeuren via onroerendgoedtransacties, autohandel en sponsorcontracten in de motorcrosssport. Ook zou er sprake zijn van btw-fraude in de autohandel.

Raceliefhebber

Jumbo-topman Van Eerd staat bekend als een groot auto- en raceliefhebber. Zelf racete hij in de Formule Renault en deed hij vijf keer mee aan de Dakar-rally. Ook sponsort ‘zijn’ Jumbo motorcrosser Jeffrey Herlings en F1-kampioen Max Verstappen.

Hoewel Van Eerd het liefst zelf professioneel racecoureur was geworden, stapte hij begin jaren negentig toch in het familiebedrijf van zijn vader. Daar wist de Brabander het in 2002 tot algemeen directeur te schoppen, waarna Jumbo snel uitgroeide tot de op een na grootste supermarktketen van het land. Mede dankzij de succesvolle overnames van Super de Boer en C1000 heeft het supermarktconcern anno 2022 ruim zevenhonderd filialen, samen goed voor een jaaromzet van ruim 9,9 miljard euro.

Ondanks de flinke uitbreiding is de gele keten altijd een familiebedrijf gebleven. Naast Frits zijn ook zijn zussen Colette en Monique van Eerd onderdeel van het management. Vader Karel van Eerd is nog betrokken als president-commissaris. Elk bezitten ze een kwart van de aandelen.